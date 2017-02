Babiš představil svůj sen o Česku. Chce snížit daně i byrokracii, změnit se musí i vedení ANO

před 2 minutami

Andrej Babiš zůstává předsedou hnutí ANO. Očekávaný výsledek potvrdili v sobotu delegáti celorepublikového sněmu strany. V neděli bude zasedání pokračovat mimo jiné volbou místopředsedů, kteří by se měli po čtyřech letech výrazněji obměnit.

Praha - "Letos je to šest let, co jsem nevydržel mlčet a začal veřejně kritizovat zdejší korupční poměry." Těmito slovy zahájil Andrej Babiš svůj projev k 210 delegátům, kteří se poslední únorový víkend sjeli na pražský Chodov v rámci IV. celostátního sněmu hnutí ANO.

Strana sedm měsíců před parlamentními volbami vybírá nové vedení. A zároveň si ujasňuje, s jakými tématy půjde do nadcházejícího boje o sněmovnu.

Pravicové ANO

Andrej Babiš ve svém úvodním proslovu naznačil, čím chce hnutí ANO během následujícího půl roku voliče zaujmout. A de facto tak odstartoval předvolební kampaň.

Během jednoho ze svých vystoupení ukázal ceduli s nápisem "O čem sním, když náhodou spím". Svůj "sen" o Česku zatím pouze lehce poodkryl, detaily si schovává až na následující týdny.

Budoucnost republiky podle ANO se ponese spíše v duchu pravicových ideálů. Pomyslné "ne" řekl Andrej Babiš ve svém projevu rozbujelé byrokracii, zvláštní sektorové dani nebo dalším investičním pobídkám. "Naše ekonomika to už nepotřebuje," zdůvodnil předseda.

A zatímco jeho koaliční partner ve vládě ČSSD už ohlásil, že bude v případě volebního úspěchu usilovat o daňovou progresi a speciální daň pro banky, hnutí ANO chce jít opačným směrem. "Chceme snížení daní z příjmů u lidí s výdělky do 113 tisíc korun měsíčně," prohlásil Babiš. Zeštíhlit by měl podle jeho představ i počet zákonodárců ze současných 281 na 101.

Snížit by se podle Babiše mělo i sociální pojištění placené firmami, ovšem s tou podmínkou, že podniky by ušetřené peníze vložily do mezd.

Ať nám nečouhají ruce

Většina vystupujících hostů svůj čas u mikrofonu využila k chvále toho, co se ministru financí a jeho resortu povedlo, a také ke kritice politických konkurentů.

Výjimkou byl dobře naladěný ministr životního prostředí Richard Brabec, který jednotlivé proslovy ředil odlehčenými glosami. "Teď přichází muž, který má Jizerskou padesátku pod pět hodin," uvedl kolegu z vlády, ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

"Má velmi složitý resort, mnoho priorit, přesto se nám v posledních dnech vrylo do paměti hlavně to pohřebnictví. Takže aby nám nečouhaly ty ruce…" pozval o chvíli později ke slovu ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou.

Ve svém bilančním rozhovoru pak mimo jiné pozval všechny na návštěvu bývalého vojenského prostoru v Brdech: "V Brdech je krásně, všechny tam zvu, jen pozor na některé úkroky do lesa, ještě tam nemáme vše úplně vyčištěné," žertoval. Oproti svým předchůdcům rozdával úsměvy i nadsázku.

Potřebujeme změnu

Naopak Andrej Babiš kritikou příliš nešetřil. A mířil i do stranických řad. "Nejsem spokojený s tím, jak pracují i někteří členové našeho vedení. Dostatečně se té práci nevěnovali. My potřebujeme změnu. A pokud na tomto sněmu zvolíte stejné lidi, tak alespoň potřebujeme jejich zásadní probuzení," prohlásil.

A posvítit si hnutí ANO chce i na své členy v krajských buňkách: "Dáme si záležet, aby za nás kandidovali slušní a poctiví lidé, kteří neudělají ostudu, ale odvedou poctivou práci. Musí obětovat své pohodlí, jako jsem to udělal já."

Jsem divnej, posílám SMS v půl páté ráno

Chyby během několika projevů našel Andrej Babiš i u sebe. "Dobře víte, že to se mnou není jednoduché," zahájil svůj úvodní proslov k delegátům. "Dobře víte, že se snadno rozčílím a pak se nechám unést emocemi. Pokud mi to někdo vyčítá, má pravdu. Slibuju, budu to trénovat, i když je to těžké," kál se předseda hnutí před plným sálem.

Unést emocemi se Andrej Babiš naposledy nechal koncem ledna, kdy redaktory České televize, kteří se zajímali o jeho korunové dluhopisy, nazval zkorumpovanou pakáží. Věta "Proč bych vám měl sdělovat svoje příjmy, sorry jako," se pak stala terčem parodií a komentářů na sociálních sítích.

Svým kolegům straníkům se Babiš omlouval také za enormní pracovní nasazení, které vyžaduje i od svého okolí. "Jsem urputné hovado, mám horozelecký gen. Už jsem přiznal, že jsem nějakým způsobem divnej, posílám vám SMS v půl páté ráno," pokračoval Babiš ve výčtu svých charakterových chyb.

Prudkou povahu i pracovní konverzaci mimo pracovní dobu mu ale delegáti odpustili. Pro jeho setrvání v čele strany nakonec hlasovalo 195 delegátů z 210 přítomných.

Čím víc do mě kopete, tím víc jsem motivován, se stejným týmem jdeme do pátých voleb, dluhopisy byla jen pseudokauza, tvrdí znovuzvolený předseda ANO. | Video: Daniela Drtinová | 32:14

autor: Veronika Neprašová