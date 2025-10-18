Domácí

Nebezpečný rekord. Lékaři zachytili nejvíc případů borreliózy od roku 1986

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Lékaři letos do konce září zachytili nejvíc případů lymské borreliózy od roku 1986, kdy počty začal sledovat Státní zdravotní ústav. Bylo jich 7994, loni za celý rok zhruba polovina, vyplývá ze statistik ústavu. Dalších téměř 600 lidí se nakazilo klíšťovou encefalitidou. Lékaři očekávají, že letošní počty mohou na podzim vzrůst ještě až o třetinu.
Klíště. Ilustrační foto.
Klíště. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Často si z lesa klíště přinesou houbaři, hmyz zůstává aktivní až do poklesu teplot pod pět stupňů Celsia. Neléčená borrelióza může vést až k trvalým následkům, zásadní zdravotní potíže způsobuje i klíšťová encefalitida.

V minulosti lékaři spojovali nárůst počtu případů borreliózy s lepší diagnostikou. "Se zlepšující se diagnostikou bylo hlášeno více případů s nejvyšším počtem 6302 případů v roce 1995 na území České republiky," uvedli zástupci zdravotního ústavu ve zprávě o nákazách. Po roce 2000 se počet pohyboval obvykle mezi 3000 a 5000 případy.

Po odstranění nakaženého klíštěte se při borrelióze v místě obvykle objeví velká kruhová zarudlá skvrna, která má střed světlejší než okraje. O několik týdnů až měsíců později se může rozvinout zánět mozkových blan, obrna lícního nervu, potíže s klouby a očima. Později bývá postižena kůže a nervová soustava. Neléčená může vést nemoc až k trvalým následkům.

Související

Nejhorší epidemie za 30 let. Žloutenka zabila v Praze už deset lidí

mytý rukou, ruce, mýdlo, voda

Zásadní zdravotní potíže způsobuje i klíšťová encefalitida. "Vážné komplikace, například ochrnutí končetin, vídáme více u seniorů. Ale i u dětí a mladých lidí mívá klíšťová encefalitida dlouhodobé následky, například časté bolesti hlavy, zhoršení paměti či poruchy soustředění," uvedla Dita Smíšková z Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka.

Na rozdíl od lymské borreliózy, na kterou zabírají antibiotika, na klíšťovou encefalitidu zatím neexistuje specifická léčba. Naopak vakcína je proti encefalitidě, u borreliózy na ní vědci pracují. V ČR bylo podle loňského průzkumu očkováno asi 39 procent lidí ve věku nad 65 let, 37 procent mezi 55 a 64 lety a 46 procent ve věku 35 až 54 let. Nejvíc očkovaných dětí je ve věku čtyř až šesti let, a to 57,6 procenta, u mladších je to 35 procent, dětí mezi sedmi a deseti lety 44,5 procenta.

V Německu bylo loni očkovaných 67 procent populace, v Rakousku 81 procent, větší zájem je i v dalších zemích, kde lidé často tráví volný čas v přírodě, například ve Švédsku nebo pobaltských zemích.

Očkování mají v Česku z veřejného zdravotního pojištění hrazeno lidé nad 50 let, ostatní si mohou nechat část jeho ceny nechat zpětně zdravotní pojišťovnou proplatit.

 
Mohlo by vás zajímat

Zažloutlé bělmo vůbec nemusí nastat. Expert radí, jak spolehlivě poznat žloutenku

Zažloutlé bělmo vůbec nemusí nastat. Expert radí, jak spolehlivě poznat žloutenku

Silný vítr, mráz a sněžení. Část lanovky na Sněžku nejede

Silný vítr, mráz a sněžení. Část lanovky na Sněžku nejede

Prezident Pavel nebude žádat 101 podpisů. Vyjasnit si ale bude chtít něco jiného

Prezident Pavel nebude žádat 101 podpisů. Vyjasnit si ale bude chtít něco jiného

"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů
domácí Aktuálně.cz zdravotnictví klíště klíšťová encefalitida lymeská borelióza nemoc statistika očkování

Právě se děje

před 38 minutami
Pohádková jízda Valentové pokračuje. Díky dalšímu obratu si zahraje životní finále

Pohádková jízda Valentové pokračuje. Díky dalšímu obratu si zahraje životní finále

Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová porazila v Ósace Jaqueline Cristianovou z Rumunska 6:7, 6:4, 6:3 a zahraje si o první titul na okruhu WTA.
před 52 minutami
Zažloutlé bělmo vůbec nemusí nastat. Expert radí, jak spolehlivě poznat žloutenku

Zažloutlé bělmo vůbec nemusí nastat. Expert radí, jak spolehlivě poznat žloutenku

Nemoc pronikla i mezi děti. A tím se šíří i doma, mezi rodinou. Úmrtí ale hrozí většinou jen lidem, kteří mají dlouhodobější problémy s játry.
před 1 hodinou
KVÍZ: Mlčeti zlato. Zvládnete 10 hlášek přiradit správným politikům?
Infografika

KVÍZ: Mlčeti zlato. Zvládnete 10 hlášek přiradit správným politikům?

Poznáte, kdo to řekl? Otestujte se z legendárních hlášek českých politiků.
před 3 hodinami
Jedlá soda jako zázrak na odkyselení? Nebezpečný mýtus, který může hodně uškodit

Jedlá soda jako zázrak na odkyselení? Nebezpečný mýtus, který může hodně uškodit

Na sociálních sítích se šíří nový „zázrak na zdraví“ – pití vody s jedlou sodou prý dokáže odkyselit tělo a přinést vitalitu. Jenže realita je jiná.
před 3 hodinami
Valentová - Cristianová 2:1 na sety. Češka otočila maratonskou bitvu a je ve finále

ŽIVĚ
Valentová - Cristianová 2:1 na sety. Češka otočila maratonskou bitvu a je ve finále

Sledujte online přenos ze semifinále tenisového turnaje v Ósace mezi Češkou Terezou Valentovou a Jaqueline Cristianovou z Rumunska.
před 4 hodinami

Takhle bydlí boháči. Známá designérka navrhla penthouse u Vltavy na vrcholu věže

Takhle bydlí boháči. Známá designérka navrhla penthouse u Vltavy na vrcholu věže
Prohlédnout si 19 fotografií
Na samém vrcholu rezidenční věže Prokop v pražském Karlíně vzniká místo, které nemá v této čtvrti obdoby. V rámci ambiciózního projektu Nový Rohan se tu rodí penthouse – výjimečný prostor s dechberoucím výhledem na Vltavu, okolní zeleň i Pražský hrad.
A právě tento luxusní byt nese rukopis jedné z nejvýraznějších osobností českého designu – Lucie Koldové.
před 4 hodinami
KVÍZ: Odhalte vetřelce v literárních ságách. Která kniha mezi ostatní nepatří?
Infografika

KVÍZ: Odhalte vetřelce v literárních ságách. Která kniha mezi ostatní nepatří?

Dokážete mezi čtyřmi možnostmi odhalit jeden titul, který tam nemá co dělat, protože ho zkrátka napsal někdo jiný, je z jiné série, nebo neexistuje?
Další zprávy