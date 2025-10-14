Domácí

Nejhorší epidemie za 30 let. Žloutenka zabila v Praze už deset lidí

ČTK ČTK
před 2 hodinami
V Praze v letošním roce zemřelo deset lidí, kteří se nakazili žloutenkou typu A. Lékaři v metropoli zachytili celkem 826 případů, z toho 147 u dětí. Na sociální síti X o tom informovala hygienická stanice Hlavního města Prahy. Loni zemřeli v celé ČR na žloutenku typu A dva lidé, letos do 5. října je úmrtí 21.
Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí.
Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí. | Foto: Thinkstock

"K většině úmrtí došlo u osob s rizikovým chováním a jiným chronickým postižením jater. Právě u těchto osob může mít závažnější až fatální průběh," uvedl ve zprávě o šíření hepatitidy A Státní zdravotní ústav (SZÚ). Riziko závažného průběhu a úmrtí narůstá s věkem a je vyšší u osob s oslabenou imunitou a nemocnými játry.

Z 21 letošních úmrtí bylo 19 mužů a dvě ženy. Téměř polovina z nich se týkala lidí ve věku 50 až 69 let. U zdravotních komplikací zemřelých SZÚ uvádí například jaterní selhání, chronické onemocnění ledvin, jiný typ chronické žloutenky, zánět slinivky břišní nebo cirhózu jater, v několika případech šlo o osoby bez domova a alkoholiky.

Letošní epidemie žloutenky, neboli virové hepatitidy, typu A je podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) druhá nejhorší od roku 1989. Více případů než letošních 1842 do 5. října bylo v roce 1996, a to 2083 případů za celý rok.

Počet případů v Praze tvoří skoro polovinu celostátních, každý měsíc jich navíc přibývá. Zatímco v lednu hygienici v metropoli zaznamenali případů šest, v březnu jich bylo 18, v červnu 91 a v září 207. 

Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže.

Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí. "Důsledná hygiena a očkování zůstávají nejúčinnější ochranou," uvedli hygienici.

 
Mohlo by vás zajímat

Neřízený vagon svištěl po kolejích, zastavili ho až "výkolejkou"

Neřízený vagon svištěl po kolejích, zastavili ho až "výkolejkou"

Grubner odmítl obvinění z přijetí úplatku 400 tisíc korun, druhý právník se přiznal

Grubner odmítl obvinění z přijetí úplatku 400 tisíc korun, druhý právník se přiznal

Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Žalobce navrhl trest pro útočníka, který udeřil Babiše berlí. Soud má dvě možnosti

Žalobce navrhl trest pro útočníka, který udeřil Babiše berlí. Soud má dvě možnosti
0:24
domácí Aktuálně.cz Obsah žloutenka Praha nemoc epidemie hygiena ruce oběti

Právě se děje

před 4 minutami
Neřízený vagon svištěl po kolejích, zastavili ho až "výkolejkou"

Neřízený vagon svištěl po kolejích, zastavili ho až "výkolejkou"

Při samovolné jízdě vagonu se nikomu nic nestalo a v Plané u Mariánských Lázní byl zastaven takzvanou výkolejkou.
Aktualizováno před 19 minutami
Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech

Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech

U čínských dodavatelů vznikají podle úřadu rizika s ohledem na ochranu dat a v krajním případě i možnou vzdálenou manipulaci.
před 57 minutami
Terminátor z Ukrajiny. Netvor Anatolij Onoprienko dlouho policii unikal
Přehled

Terminátor z Ukrajiny. Netvor Anatolij Onoprienko dlouho policii unikal

Příběh Anatolije Onoprienka, Bestie z Ukrajiny, sériového vraha, který mezi lety 1989–1996 zavraždil 52 lidí.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

ŽIVĚ
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Grubner odmítl obvinění z přijetí úplatku 400 tisíc korun, druhý právník se přiznal

Grubner odmítl obvinění z přijetí úplatku 400 tisíc korun, druhý právník se přiznal

Graubner figuruje také v kauze údajných daňových úniků, kde ho Městský soud v Praze nepravomocně potrestal šesti lety vězení, právník se odvolal.
Aktualizováno před 1 hodinou
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

ŽIVĚ
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 1 hodinou
Veřejné hromadné popravy v Gaze. Hamás upevňuje pozice, USA přihlížejí
0:49

Veřejné hromadné popravy v Gaze. Hamás upevňuje pozice, USA přihlížejí

V pondělí, při propouštění posledních rukojmích unesených před dvěma lety z Izraele, Hamás nasadil příslušníky svého vojenského křídla, Brigád Kasám.
Další zprávy