Uprchlý exposlanec Wolf míří do Česka. Deportují ho z věznice v Paraguayi

Aktualizováno před 2 hodinami
Bývalý poslanec ČSSD (SOCDEM) Petr Wolf, který byl v Česku odsouzený za dotační podvod k šesti letům vězení a poté se léta ukrýval v Paraguayi, se vrací z Jižní Ameriky do Prahy. S odvoláním na Wolfovy právníky to v pondělí dopoledne uvedl server idnes.cz. V pondělí večer by měl dorazit na letiště v Ruzyni, odkud bude eskortován do vazební věznice.
Petr Wolf (archivní snímek).
Petr Wolf (archivní snímek). | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

Česká policie ani ministerstvo zahraničí zatím případ nekomentovaly.

"Letí z Jižní Ameriky. Přistát má v pondělí večer v Praze, odkud zamíří do vazební věznice," řekl serveru Wolfův český advokát Miroslav Zámiška. O umístění do konkrétní věznice se podle něj ještě nerozhodlo. Chystá kroky, které by mohly vést k obnově procesu.

"Máme v ruce dostatek důkazů o procesních chybách, které by měly vést k obnově soudního řízení," uvedl Zámiška. Na zveřejněné fotografii má Wolf neprůstřelnou vestu a vedle něj stojí jeho paraguayský advokát a český konzul v Buenos Aires Filip Kanda.

Wolf je nadále přesvědčený o tom, že jeho proces byl vykonstruovaný a zpolitizovaný, i proto žádal v Paraguayi o status politického uprchlíka. Prodlužující se pobyt ve věznici ho ale podle iDNES přiměl k tomu, že dal pokyn tamním právníkům, aby zrušili další kroky v azylovém řízení. "Rozhodl jsem se už dál nežádat o status politického uprchlíka, ale naopak požádat o extradikci, tedy o vydání do České republiky, protože tady se vše jen protahuje," citoval server jeho vyjádření z léta.

Wolf byl poslancem v letech 2006 až 2010. Zvolen byl za tehdejší sociální demokracii, později však stranu opustil. Odsouzen byl v roce 2012, v lednu 2013 neúspěšně žádal o odložení výkonu trestu. Do vězení nenastoupil a policie po něm vyhlásila pátrání, vydala na něj evropský i mezinárodní zatykač. V roce 2019 policisté zveřejnili, že ho vypátrali v Paraguayi, se kterou ale nemá Česká republika příslušnou smlouvu o spolupráci. Loni v září byl v této jihoamerické zemi zadržen na základě mezinárodní policejní spolupráce a skončil v tamním vězení. Česko požádalo o jeho vydání.

Soud uznal Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů. Ostravský krajský soud bývalému poslanci uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů korun. Odsouzena byla i Wolfova manželka k podmínečnému tříletému trestu a pokutě milion korun. Wolf se vězení vyhýbal a vinu odmítal, peněžitý trest ale během ukrývání se před českou justicí manželé Wolfovi postupně splatili.

České úřady zatím informaci o deportaci uprchlého českého občana nekomentovaly. Mluvčí policejního prezidia David Schön ČTK řekl, že policie se k věci nebude nyní vyjadřovat.

 
