Babiš chce do Prahy přilákat Sorosovu Středoevropskou univerzitu. Nabídněme jí Invalidovnu, navrhuje

před 1 hodinou

Prestižní Středoevropská univerzita amerického miliardáře maďarského původu George Sorose možná bude muset opustit své sídlo v Budapešti. Tamní parlament v úterý schválil návrh novely zákona o vysokých školách, která má působení zahraničních škol v Maďarsku zpřísnit. Podle mnohých diskriminační úprava znemožní škole další působení v zemi. Český ministr financí Andrej Babiš (ANO) chce navrhnout, aby se univerzita přesunula do Prahy.

Praha - Pár hodin po rozhodnutí maďarských poslanců, které nejspíš bude znamenat konec prestižní Středoevropské univerzity (CEU) v Budapešti, přišel ministr financí Andrej Babiš s návrhem, aby se škola přesunula do české metropole. "Neměli bychom jim pomoct a mít je v Praze? Rád o tom budu jednat," napsal Babiš v úterý odpoledne na svůj twitter.

A má už i tip, kde by mohla CEU sídlit. Aktuálně.cz řekl, že by česká vláda mohla univerzitě nabídnout nevyužitý areál pražské Invalidovny. "Oni by si ji opravili a mohli by tam sídlit," uvažuje Babiš.

Rozsáhlý barokní areál bývalých ubikací pro vysloužilé vojáky potřebuje generální rekonstrukci. Stát se ho v minulosti pokoušel několikrát neúspěšně prodat.

O nápadu chce Babiš jednat s kolegy z vlády. Podporu už mu vyjádřil třeba místopředseda sněmovny Jan Hamáček z ČSSD. "Já bych určitě nebyl proti," řekl Hamáček.

Orbán: Škola využívá neoprávněných výhod

Tažení proti CEU vede sám předseda maďarské vlády Viktor Orbán. Ten v pátek školu obvinil z podvádění a řekl, že její další osud závisí na dohodě maďarské a americké vlády. Univerzitu v roce 1991 založil americký miliardář maďarského původu George Soros, který je považován za Orbánova politického oponenta.

Novela schválená ve zrychleném řízení obsahuje některé nové požadavky, například povinnost mít univerzitní areál i v zemi svého původu. Zákon dále nově stanoví, že zahraniční univerzity mohou v Maďarsku udělovat tituly pouze v případě, že vlády Maďarska a příslušné země - v případě CEU Spojené státy - podepíšou během půl roku od nabytí platnosti zákona odpovídající dohodu.

Premiér v rozhovoru s maďarským rozhlasem řekl, že univerzita využívá neoprávněných výhod, které ji stavějí nad ostatní maďarské vysoké školy. Oproti nim totiž její diplomy uznává nejen Maďarsko, ale i Spojené státy.

"V Maďarsku není žádný rozdíl v tom, když je někdo miliardář… tato univerzita musí rovněž respektovat zákony," prohlásil Orbán. "Maďarsko vždy podpoří vzdělávání, podvádění ale tolerovat nebude," dodal.

Pomoc nabízí i Vídeň

Podporu CEU vyjádřili maďarští vědci a výukové organizace, a také více než 500 předních mezinárodních akademických pracovníků včetně 17 laureátů Nobelovy ceny. Výhrady k nové legislativě vyjádřilo také americké ministerstvo zahraničí.

Proti novele se v otevřeném dopise adresovaném Orbánovi vyslovili i zástupci českých vzdělávacích a kulturních institucí.

"Takto diskriminační zneužívání práva je charakteristikou nedemokratických, autoritářských režimů, o kterých jsme předpokládali, že se po zkušenostech z minulého století do Evropy již nevrátí," stojí v dopise, pod nímž jsou podepsáni například děkanka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Mirjam Friedová, děkan FAMU Zdeněk Holý nebo ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.

Podobný krok, o který teď usiluje Babiš, už udělala vídeňská místostarostka Maria Vassilakouová. Ta CEU nabídla, aby se usídlila v rakouské metropoli.

"Pokud by si univerzita měla hledat jiné sídlo, ráda bych Sorosovu univerzitu pozvala do Vídně," řekla politička Zelených v rozhovoru, který dnes zveřejnil rakouský deník Kurier. Její spolupracovníci už prý jsou s CEU v kontaktu.

autor: Veronika Neprašová

