Na Šumavě padaly teplotní rekordy, v Kašperských Horách bylo přes 20 stupňů

před 14 minutami
Kvůli silné inverzi ve čtvrtek na řadě stanic zejména na Šumavě či v závětří Jeseníků padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 20,6 stupně Celsia, jen o desetinu stupně méně hlásila stanice Pohoří na Šumavě v Novohradských horách. Český hydrometeorologický ústav to večer uvedl na facebooku.
Archivní foto. | Foto: Národní park Šumava

"Dnešní maximální teploty na řadě stanic na Šumavě, v Pošumaví a v závětří Jeseníků překonaly teplotní rekordy. Příčinou dnešních teplotních rekordů byl příliv velmi teplého a suchého vzduchu do vyšších a horských poloh, který způsobil nad Českem silnou teplotní inverzi," napsali meteorologové.

V Kašperských Horách pokořili dosavadní maximum z roku 1996, které bylo 15,8 stupně Celsia. V Pohoří na Šumavě v Novohradských horách, kde ve čtvrtek teploměr ukázal 20,5 stupně, padl rekord z roku 2015 s hodnotou 14,1 stupně. Přes 19 stupňů dnes naměřily stanice Zlaté Hory v Jeseníkách a Kvilda-Perla a Horská Kvilda na Šumavě, ve Volarech bylo rovných 19 stupňů. Nový rekord pro 13. listopad má po dnešku 36 z celkem 272 stanic v zemi, a to hlavně v Jihočeském kraji.

Inverzní počasí panuje v Česku od poloviny tohoto týdne. Zatímco v horských oblastech je slunečno a teploty stoupají přes 15 stupňů, v nížinách, kde se drží mlhy a nízká oblačnost, se dostávají jen několik stupňů nad nulu. Podobný ráz počasí vydrží ještě v pátek, o víkendu se teploty sjednotí a budou se pohybovat od sedmi do 12 stupňů Celsia. V pondělí dorazí do Česka studená fronta a výrazné ochlazení. Sněžit může postupně i v polohách nad 400 metrů nad mořem.

 
