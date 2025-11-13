Domácí

Oslavy výročí sametové revoluce omezí v pondělí dopravu v centru Prahy

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Oslavy výročí začátku sametové revoluce v pondělí 17. listopadu omezí dopravu v centru Prahy. Uzavřena bude například ulice Národní mezi Smetanovým nábřežím a Jungmannovou. Provoz tramvají bude po celý den přerušen, dotčené linky pojedou po objízdných trasách. Omezení se dotkne také dolní části Václavského náměstí. Informoval o tom mluvčí města Vít Hofman.
Archivní foto z oslavy výročí začátku sametové revoluce. Národní třída.
Archivní foto z oslavy výročí začátku sametové revoluce. Národní třída. | Foto: Lukáš Bíba

V Národní ulici mezi Národním divadlem a Jungmannovým náměstím se uskuteční akce Korzo Národní, která si vyžádá uzavírku pro auta i tramvaje. Tramvajové linky 2, 9, 18, 22, 23 a 42 pojedou po objízdných trasách přes Jiráskovo náměstí, přičemž linka 23 bude dočasně končit na Plzeňce. Linka 9 pojede ze zastávky Lazarská přes Myslíkovu, linka 18 z Albertova přes Výtoň a linky 22 a 42 přes Moráň, všechny dále pokračují přes Jiráskovo náměstí.

Zákaz zastavení pro automobily v celé délce ulice Národní začne v neděli 16. listopadu od 18:00 kvůli přípravě zázemí pro akci. Plný provoz se obnoví po půlnoci z pondělí 17. listopadu na úterý 18. listopadu.

Související

Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Foto / Pavel Tykač / Ekonomika / Byznys / Investice / Podnikatel

V dolní části Václavského náměstí mezi ulicemi Jindřišská, Vodičkova, 28. října a Na Příkopě bude v pondělí 17. listopadu Koncert pro budoucnost 2025. Z tohoto důvodu bude omezeno parkování - zákaz zastavení začne v neděli 16. listopadu od 6:00 hodin a platit bude po celé délce pravé strany dolní části náměstí. Vjezd a výjezd zásobování do pěší zóny bude v pondělí umožněn levým pruhem podle dopravního značení. Zároveň bude platit zákaz zastavení v ulici Jindřišská od 7:00 do 22:00 hodin. Tramvajová doprava centrem Václavského náměstí zůstane po celý den bez omezení.

S ohledem na množství akcí v centru města budou mít dispečeři Dopravního podniku Prahy (DPP) posílené služby a v případě potřeby budou řídit provoz MHD ve spolupráci s Policií ČR a dalšími složkami, uvedl magistrát. Cestujícím magistrát rovněž doporučil sledovat aktuální informace na webu dpp.cz, kde budou pravidelně aktualizovány detaily o dopravních opatřeních a mimořádných událostech.

O víkendu 15.- 17. listopadu budou také dělníci vyměňovat dřevěné pražce na trati metra C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Muzeum, takže v daném úseku bude obousměrně přerušen provoz metra. Dopravní podnik zajistí náhradní autobusovou dopravu XC. Plný provoz metra v úseku Hlavní nádraží - Muzeum se obnoví v úterý 18. listopadu od ranního výjezdu.

 
Mohlo by vás zajímat

Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

Česko jako demografická rozbuška, rýsuje se revoluční plán. "Musíme jednat hned"

Česko jako demografická rozbuška, rýsuje se revoluční plán. "Musíme jednat hned"

Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra
domácí Aktuálně.cz Obsah Sametová revoluce 17. listopad Praha Národní třída Česko pochod svoboda demokracie

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Česko - San Marino. Poprvé pod Köstlem, v základu čtyři nováčci. Souček v nové roli?

ŽIVĚ
Česko - San Marino. Poprvé pod Köstlem, v základu čtyři nováčci. Souček v nové roli?

Sledujte online přenos z přípravného fotbalového utkání mezi Českem a San Marinem.
Aktualizováno před 5 minutami
Předvídal krach Jágra, pak pro něj žádal vzácnou poctu. Zemřel slavný Američan

Předvídal krach Jágra, pak pro něj žádal vzácnou poctu. Zemřel slavný Američan

Ve věku 75 let zemřel americký novinář Larry Brooks. Ve čtvrtek ráno prohrál boj v rakovinou.
MUDr. Pavel Vepřek

Komentář: Řev jako u EET. Kdo a proč torpéduje digitalizaci ve zdravotnictví

Aktualizováno před 20 minutami
Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

ŽIVĚ
Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 29 minutami
Listopadové Leonidy rozzáří sváteční oblohu. Meteorický déšť inspiroval i Poea

Listopadové Leonidy rozzáří sváteční oblohu. Meteorický déšť inspiroval i Poea

Listopadová obloha se opět chystá zazářit, a to už během svátečního večera. Okolo 17. listopadu totiž vrcholí meteorický roj Leonidy.
Aktualizováno před 29 minutami
Situace pro Kyjev se horší, bude s námi muset "dříve či později" jednat, tvrdí Kreml

ŽIVĚ
Situace pro Kyjev se horší, bude s námi muset "dříve či později" jednat, tvrdí Kreml

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Traoré poslal libereckého soupeře kolenem do bezvědomí, teď dostal vysoký trest

Traoré poslal libereckého soupeře kolenem do bezvědomí, teď dostal vysoký trest

Záložník Aboubacar Traoré z Karviné dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest zákazu startu v pěti soutěžních zápasech.
Další zprávy