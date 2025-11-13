Oslavy výročí sametové revoluce omezí v pondělí dopravu v centru Prahy

V Národní ulici mezi Národním divadlem a Jungmannovým náměstím se uskuteční akce Korzo Národní, která si vyžádá uzavírku pro auta i tramvaje. Tramvajové linky 2, 9, 18, 22, 23 a 42 pojedou po objízdných trasách přes Jiráskovo náměstí, přičemž linka 23 bude dočasně končit na Plzeňce. Linka 9 pojede ze zastávky Lazarská přes Myslíkovu, linka 18 z Albertova přes Výtoň a linky 22 a 42 přes Moráň, všechny dále pokračují přes Jiráskovo náměstí.
Zákaz zastavení pro automobily v celé délce ulice Národní začne v neděli 16. listopadu od 18:00 kvůli přípravě zázemí pro akci. Plný provoz se obnoví po půlnoci z pondělí 17. listopadu na úterý 18. listopadu.
V dolní části Václavského náměstí mezi ulicemi Jindřišská, Vodičkova, 28. října a Na Příkopě bude v pondělí 17. listopadu Koncert pro budoucnost 2025. Z tohoto důvodu bude omezeno parkování - zákaz zastavení začne v neděli 16. listopadu od 6:00 hodin a platit bude po celé délce pravé strany dolní části náměstí. Vjezd a výjezd zásobování do pěší zóny bude v pondělí umožněn levým pruhem podle dopravního značení. Zároveň bude platit zákaz zastavení v ulici Jindřišská od 7:00 do 22:00 hodin. Tramvajová doprava centrem Václavského náměstí zůstane po celý den bez omezení.
S ohledem na množství akcí v centru města budou mít dispečeři Dopravního podniku Prahy (DPP) posílené služby a v případě potřeby budou řídit provoz MHD ve spolupráci s Policií ČR a dalšími složkami, uvedl magistrát. Cestujícím magistrát rovněž doporučil sledovat aktuální informace na webu dpp.cz, kde budou pravidelně aktualizovány detaily o dopravních opatřeních a mimořádných událostech.
O víkendu 15.- 17. listopadu budou také dělníci vyměňovat dřevěné pražce na trati metra C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Muzeum, takže v daném úseku bude obousměrně přerušen provoz metra. Dopravní podnik zajistí náhradní autobusovou dopravu XC. Plný provoz metra v úseku Hlavní nádraží - Muzeum se obnoví v úterý 18. listopadu od ranního výjezdu.