Jurečkův recept na zvýšení porodnosti: rodičovská pro Ukrajinky. Stihne ji do voleb?

Dejte ukrajinských uprchlíkům rodičovskou - a zvedne se porodnost. Navíc se omezí i nelegální práce, argumentuje největší česká humanitární organizace Člověk v tísni. Ministerstvo práce prý slíbilo takový návrh předložit. Ale teď se ukazuje, že v tomto volebním období už se potřebný zákon změnit nestihne.

Ukrajinci, kteří do Česka utekli před válkou, jsou vyloučení z českého systému sociálních dávek. Mají nárok pouze na takzvanou humanitární dávku, která je určená k zajištění základních životních potřeb souvisejících s bydlením a stravováním.

"Pokud by byli začleněni do českého dávkového systému, byli by na tom uprchlické rodiny s dočasnou ochranou lépe," říká Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni. "Bavíme se o tom s ministerstvem již od roku 2022," dodává s tím, že ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) přislíbil návrh změny prosadit již loni na podzim.

Opatření by nejen pomohlo zvýšit porodnost, protože by ukrajinské ženy s dočasnou ochranou dosáhly na rodičovskou, ale hlavně by to omezilo nelegální práci, argumentuje Hůle. "V tom uprchlickém systému je extrémně nevýhodné pracovat. O to, co vydělají, se jim snižuje ta humanitární dávka," upozorňuje. Právě proto jsou uprchlíci často zaměstnáni na černo.

Propopulační přínos Ukrajinek nicméně zpochybňuje například demograf Tomáš Kučera. Ukrajinských žen ve věku ideálním pro mateřství, tedy mezi 20 a 35 lety, je podle jeho odhadu v Česku maximálně mezi 50 a 60 tisíci. "I kdyby měly průměrnou plodnost českých žen (2,27 dítěte v roce 2022; pozn. ed.), tak jsou to nízké počty narozených dětí," soudí Kučera.

Ministr Jurečka tvrdí, že prioritou je rozběhnout takzvanou superdávku, tedy sloučení čtyř dosud oddělených sociálních dávek. Místo přídavku na dítě, na bydlení, na živobytí a na bydlení vznikne jedna jediná státní dávka. Novinka má začít platit letos v říjnu. Start tedy připadá přímo na měsíc voleb.

"Jakmile bude nový systém plně zaveden, vznikne prostor pro zhodnocení dalších kroků. Tedy zda a případně jakým způsobem je možné do systému zapojit držitele dočasné ochrany. Platí ale, že humanitární dávka nyní funguje a byla postupně vylepšována," řekl Aktuálně.cz mluvčí ministerstva práce Jakub Augusta. Potvrzuje tedy, že do voleb už ministerstvo změnu nechystá.

Zapojení uprchlíků do dávkového systému podporuje i sociolog Daniel Prokop z výzkumné neziskovky PAQ Research. Podle něj jsou Ukrajinci z českého dávkového systému vyřazeni nesmyslně dlouho. "Jediným problémem s tím rodičovským příspěvkem je hrozící duplicita se stejnou podporou z Ukrajiny," soudí Prokop.

Poslanec a stínový ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO se podle svých slov obává, zda úřady zvládnou zavést superdávku, natož ještě zapojení uprchlíků do celého systému. "Ruší se některé pobočky, propouští se, do toho úřadům práce přibývají agendy, a navíc my stále nevíme, jak a podle čeho se bude ta superdávka vypočítávat, ten systém se stále programuje," upozorňuje Juchelka.

Na konci března pobývalo v České republice podle údajů ministerstva vnitra 364 600 uprchlíků s dočasnou ochranou. Z toho žen je 155 tisíc.

