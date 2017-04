Na dálnici D1 se budou v noci bourat tři mosty, na Benešovsku a Pelhřimovsku jsou uzavírky

AKTUALIZOVÁNO před 40 minutami

Dálnice D1 se mezi Šternovem a Ostředkem na Benešovsku a u Koberovic na Pelhřimovsku v sobotu navečer v obou směrech uzavřela. V noci se na zmíněných úsecích plánují demolice tří mostů. Hlavní objízdná trasa vede přes Tábor. Uzavírka dálnice potrvá až do nedělních 9 hodin dopoledne.

Praha - Dálnice D1 se v sobotu navečer kvůli bourání tří mostů mezi Šternovem a Ostředkem na Benešovsku a u Koberovic na Pelhřimovsku v obou směrech uzavřela.

Objížďka pro tranzitní dopravu vede přes Tábor. Uzavírka potrvá do nedělních 09:00, řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Nákladní auta nad 12 tun jsou ve směru od Prahy odkláněna v Mirošovicích na Tábor. Osobní vozy se dostanou až k Ostředku a dál musejí pokračovat po vedlejších silnicích.

Dálnice byla podle Studeckého po 19:00 uzavřena pro veškerou dopravu na 34. kilometru a z druhé strany na 81. kilometru, mezi těmito exity je pro místní dopravu ještě část dálnice průjezdná.

"Osobní doprava může u Mirošovic pokračovat, ale narazí na uzavírku u Ostředku, musí sjet a může si dohledat nějakou cestu a najet zpátky na dálnici. Další uzávěra je v Hořicích, kde se musí sjet a vrátit se mohou za Koberovicemi. Je to ale riziko, protože tyto objízdné trasy nejsou značené. Doporučuji řidičům jet přes Tábor, jinak se tady budou motat," uvedl Ivan Čásenský, který má na starosti stavební dozor.

Oficiální objížďka vede z Mirošovic po I/3 a D3 na Tábor, dále po I/19 na Chýnov a Pelhřimov a po I/34 na exit 90, kde se u Humpolce opět najíždí na D1. Stejnou objízdnou trasu použijí i řidiči v opačném směru z Brna.

"Běží to podle plánu. Byla tam kolona, tak policisté ještě něco pouštěli a uzavírali to postupně. Objízdné trasy jsou vyznačené a u sjezdů jsou hlídky. Monitorujeme to, žádné komplikace nejsou," řekl před 19:30 mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Oprava mostů

Mosty přestřihnou pneumatické nůžky, betonové kusy spadnou do štěrkového lože a dělníci je rozeberou a odklidí, uvedl Ivan Čásenský, který má na starosti stavební dozor.

Podle něj jde o akci náročnou na techniku i počet lidí.

U každého mostu budou pracovat troje nůžky a asi šest desítek dělníků. "Musí tam být ještě záložní mechanizace, kdyby se nějaké pneumatické nůžky porouchaly," dodal.

Stavebníci podle Čásenského ještě navážejí štěrk pod nadjezdy a brzy by měla začít demolice. U Koberovic podle něj práce postupují rychleji, u Šternova jsou trochu problematičtější.

Nadjezdy nevyhovují současným požadavkům. Hodně používaný je hlavně most na 41. kilometru u Šternova, přes nějž vede trasa z Českého Šternberku do Divišova.

Další dva nadjezdy u Choratic a Koberovic používají spíše zemědělci a lesníci. Nové mosty mají být dostavěné příští rok.

