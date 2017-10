Na D35 narazila dvě auta do převrácené cisterny, doprava stojí. Při nehodě byl zraněn jeden člověk

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Na D35 v katastru Přáslavic na Olomoucku se nad ránem převrátila cisterna převážející 22.000 litrů plynu. "Do cisterny poté narazilo osobní a nákladní auto," řekla krajská policejní mluvčí Irena Urbánková. Dálnice je v místě nehody ve směru z Ostravy na Olomouc uzavřena, tvoří se několikakilometrové kolony. Doprava je odkloněna na starou silnici. Podle mluvčí hasičů Vladimíry Hacsikové plyn z cisterny neunikl, při nehodě byl zraněn řidič druhého kamionu. Cisterna převážející LPG podle policie havarovala krátce před 01:00, kdy z dosud nezjištěných příčin najela na krajnici, vyjela ze silnice, narazila do svodidel a převrátila se na bok. Do odstavené cisterny poté narazila dvě vozidla, řekla.

