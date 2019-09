Mýto bude do pár let! Ne nebude! Pražská koalice narazila na další téma sporu

Nápad zavést v Praze mýto a vyhnat tak z centra vozy nejvíce znečišťující ovzduší oživil náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN) už letos na jaře. V úterý doplnil, že vzniká studie proveditelnosti a že poprvé Pražané mýtné zaplatí do tří až pěti let. Jenže okamžitě narazil na odpor svých koaličních partnerů, a to i těch nejužších. Mýtné se tak zřejmě připojí k dalším z nápadů, na kterých se současná koalice neshodne.

Pro Hlubučka se zdá být jakási mýtná nízkoemisní zóna jedním z nejdůležitějších projektů, na kterých pracuje. Už v březnu Aktuálně.cz řekl, že udělá "všechno proto, aby v Praze vznikla".

Podle jeho návrhu by mýto za vjezd do centra města platili ti, jejichž auta nesplňují některou z emisních norem - pravděpodobně Euro 5. Opatření by se tedy odhadem týkalo až dvaceti procent aut, která se v metropoli pohybují.

"Chtěli bychom se dotknout svědomí Pražanů, aby uvědoměle do centra nevjížděli, když mají vysokoemisní vozidlo. Zavedení mýta neslouží k vybírání poplatků, není to daň, je to proto, abychom zlepšili životní prostředí," řekl v úterý Hlubuček.

Jenže, zatímco až doposud jeho nápad koaliční partneři tiše tolerovali, tentokrát se vše změnilo. Hlubučkovi koaliční partneři se předhánějí v tom, kdo lépe a rychleji přesvědčí Pražany, že jim žádné mýto nehrozí.

Nejprve musíme dokončit Pražský okruh

"Chci uklidnit Pražany, že zavedení mýtného za vjezd do Prahy není na pořadu dne. Respektujeme názor Petra Hlubučka, ale v současnosti ho považujeme za nereálný. Pro TOP 09 je prioritní co nejrychlejší dokončení vnitřního a vnějšího okruhu. Do té doby jsou úvahy o mýtném zbytečné," napsal na Twitter Jiří Pospíšil, předseda TOP 09.

Ten je zároveň i předsedou Spojených sil pro Prahu, tedy uskupení, za které kandidoval i Hlubuček. Náměstek pro životní prostředí tak podporu na radnici nenašel ani u nejbližších spolupracovníků.

Jak si Petr Hlubuček mýtné představuje? K zavedení mýtného by podle něj nebyly potřeba žádné závory či brány na okraji centra metropole.

Zda majitel vysokoemisního vozu poplatek zaplatil, by kontrolovaly městské kamery nebo auta, která už dnes pomocí kamer zjišťují, zda řidiči zaplatili za stání v barevných parkovacích zónách.

Podle předběžných odhadů by se mýtné v Praze mělo podle Hlubučka pohybovat v řádu desetikorun za den.

Horizont tří až pěti let pro zavedení mýta odmítl jako nereálný i náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). "Nepředpokládám, že bychom mohli zavést mýto před dokončením například klíčového úseku 511 Pražského okruhu (úsek spojující D1 a D11, pozn. red.). Řidiči musí mít šanci Prahu objet," řekl Scheinherr serveru Novinky.cz.

Podobně reagoval i primátor Zdeněk Hřib (piráti), který uvedl, že v tomto volebním období určitě nebude zavedení mýta na stole. Ani předseda hnutí Praha sobě Jan Čižinský není nápadu nakloněn. "Dělá se na to studie. Rozhodně ale nejsem fanouškem mýta," odpověděl na Facebooku Čižinský na dotazy Pražanů, jak se k situaci staví.

Hlubučka vlna kritiky od kolegů očividně překvapila. Upozorňuje, že si plán na zavedení mýta stávající koalice nedávno dokonce odhlasovala. "Mýto pro vysokoemisní auta je jediný účinný nástroj na zlepšení kvality vzduchu v Praze, který je druhý nejhorší v republice. Je součástí klimatického závazku schváleného v červnu. Pánové, víte o čem vůbec hlasujete?" ptá se svých kolegů Hlubuček.

Takřka nulová podpora ze strany koaličních partnerů však nasvědčuje tomu, že se náměstkovi zavedení mýta prosadit nepodaří. Minimálně ne v tomto volebním období. Nízkoemisní mýto by se tak mohlo připojit k dalším záměrům, které ztroskotaly na rozhádané koalici - připomeňme například pirátský nápad zjistit, kolik je v Praze prázdných bytů odečtem dat z elektroměrů.

Nápad omezit nějakým způsobem vjezd nejškodlivějších aut do centra Prahy přitom není vůbec nový. Mluví se o něm téměř deset let. Původně měly nízkoemisní zóny vzniknout 1. ledna 2017 a zakázat vjezd do oblasti ohraničené nedokončeným vnitřním okruhem. A to všem vozům nesplňujícím emisní normu Euro 3. Po letech příprav ovšem předchozí vedení města od záměru upustilo.

Mimo jiné i proto, že se proti němu postavily některé městské části v okolí centra a silniční správní úřad. Ten návrhu vyčítal neexistenci objízdných tras zejména z důvodu nedokončeného vnitřního okruhu Prahy. Podle Hlubučka by však tentokrát Praze u silničního úřadu mohla pomoci skutečnost, že nově navržené mýtné by nikomu nebránilo do centra vjet, ač třeba za vyšší cenu. Tudíž by nutně nevyžadovalo objízdné trasy.