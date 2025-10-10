Domácí

Podivný výskyt medvědů. Prověřte, zda je sem někdo nepřeváží, žádají myslivci úřady

před 44 minutami
Českomoravská myslivecká jednota vyzvala policii a další příslušné orgány, aby důkladně prošetřily údajné výskyty medvědů v Česku z nedávné doby a zajistily bezpečnost obyvatel i hospodářských zvířat v daných lokalitách. Předseda organizace Jiří Janota v pátek uvedl, že situaci nelze zlehčovat.
Medvěd v přírodě. Ilustrační foto.
Medvěd v přírodě. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Slašťan / Zásahový tým medvěda hnědého

Policie na Vysočině ve středu informovala o tom, že prověřuje oznámení o možném výskytu medvěda u Senožat na Pelhřimovsku. Tamní myslivec uvedl, že ho viděl a že zřejmě šlo o mládě. Minulý týden se objevily informace o výskytu medvědů také ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR by se tam mělo pohybovat několik zvířat. Myslivecká jednota má ještě informace o možném pohybu medvědice s medvídětem na Přerovsku, událost se měla stát zhruba před dvěma týdny.

Všechny dostupné důkazy podle Janoty nasvědčují tomu, že medvědi se v daných oblastech skutečně vyskytovali či ještě vyskytují.

"Z tohoto důvodu jsem i včera požádal ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL), aby v této věci kontaktoval pana ministra Petra Hladíka (KDU-ČSL) na životním prostředí, abychom opravdu hledali řešení této situace," řekl Janota.

Podle něj je potřeba prověřit, zda medvědy do Česka někdo záměrně nepřeváží z jiných států a následně je nevypouští. Podobně se to děje třeba na Slovensku, uvedl. O důvodech záměrného vypouštění nechtěl spekulovat, mohlo by jít ale například o snahy navrátit medvěda do české krajiny, řekl. Teorie o tom, že by medvědi unikli z domácích chovů považuje za nepravděpodobné. Nemyslitelné je pak podle myslivců to, aby medvědice s medvídětem urazila do Česka stovky kilometrů ze Slovenska.

Podle ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda mají v Česku pro domácí chov povolení tři subjekty, v nichž je celkem šest medvědů. Ve dvou cirkusech se dohromady eviduje sedm medvědů, další medvědy pak chovají zoologické zahrady. "Státní veterinární správa nemá od chovatelů žádné informace o tom, že by došlo k úniku medvědů z jejich chovů," řekl Semerád.

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy se zatoulají dál od Beskyd do Jeseníků, na Českomoravskou vrchovinu nebo do Oderských vrchů. Mimo volnou přírodu se tak medvědi chovají jen v chráněných výbězích nebo zoologických zahradách.

Kabinet slovenského premiéra Roberta Fica letos v dubnu po opakovaných střetech šelmy s člověkem schválil návrh na odstřel 350 medvědů. Střety medvědů s člověkem nejsou na Slovensku ojedinělé. Třeba tento rok v březnu podle úřadů medvěd zabil na středním Slovensku 59letého muže, jehož tělo bylo nalezeno s těžkým zraněním hlavy v lesním porostu.

 
ŽIVĚ
