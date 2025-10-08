Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

"V lokalitě je potřeba dbát zvýšené opatrnosti," uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová. Policie o tom informovala i na síti X.
Prověřujeme oznámení od myslivce, který spatřil v okolí obce Senožaty na Pelhřimovsku medvěda, zřejmě mládě. V oblasti je nutné dbát zvýšené opatrnosti. #policievys— Policie ČR (@PolicieCZ) October 8, 2025
Obecní úřad v Senožatech obyvatele mobilním rozhlasem vyzval, aby byli obezřetní v lesích a při pohybu mimo obydlenou část, spolupracuje s členy mysliveckého sdružení. Starosta Ladislav Mareš (nestraník) hodinu po poledni řekl, že oznámení dal člověk z obce. Co starosta ví, přítomnost medvěda zatím nebyla potvrzená ani fotografií, ani nálezem trusu či stop. "Ale nebereme to na lehkou váhu," uvedl. V obci žije okolo 800 lidí.
"Já jsem tu zprávu slyšel, nemáme k tomu nic dalšího," řekl Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).
V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy zatoulají dál od Beskyd do Jeseníků, na Českomoravskou vrchovinu nebo do Oderských vrchů. Mimo volnou přírodu se tak medvědi chovají jen v chráněných výbězích nebo zoologických zahradách. Minulý týden upozornil vojenský újezd Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku na možný výskyt medvěda, dosud nebyl potvrzen.