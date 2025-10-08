Domácí

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

ČTK ČTK
před 20 minutami
Policie na Vysočině prověřuje oznámení o možném výskytu medvěda u Senožat na Pelhřimovsku, které dostala ve středu dopoledne. Tamní myslivec uvedl, že ho viděl a že zřejmě šlo o mládě. Jeli tam policisté.
Foto: Profimedia.cz

"V lokalitě je potřeba dbát zvýšené opatrnosti," uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová. Policie o tom informovala i na síti X.

Obecní úřad v Senožatech obyvatele mobilním rozhlasem vyzval, aby byli obezřetní v lesích a při pohybu mimo obydlenou část, spolupracuje s členy mysliveckého sdružení. Starosta Ladislav Mareš (nestraník) hodinu po poledni řekl, že oznámení dal člověk z obce. Co starosta ví, přítomnost medvěda zatím nebyla potvrzená ani fotografií, ani nálezem trusu či stop. "Ale nebereme to na lehkou váhu," uvedl. V obci žije okolo 800 lidí.

Související

Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet

Polární medvěd Rusko

"Já jsem tu zprávu slyšel, nemáme k tomu nic dalšího," řekl Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy zatoulají dál od Beskyd do Jeseníků, na Českomoravskou vrchovinu nebo do Oderských vrchů. Mimo volnou přírodu se tak medvědi chovají jen v chráněných výbězích nebo zoologických zahradách. Minulý týden upozornil vojenský újezd Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku na možný výskyt medvěda, dosud nebyl potvrzen.

 
Mohlo by vás zajímat

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Čeští autoři Kingdom Come trhli bank. Z obří ztráty se proměnil zisk, který bere dech

Čeští autoři Kingdom Come trhli bank. Z obří ztráty se proměnil zisk, který bere dech
51:53
domácí Aktuálně.cz Obsah medvěd příroda fauna myslivec

Právě se děje

před 2 minutami
Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Nález vyrazila prověřit policejní hlídka. Dorazil také expert z Antropologického ústavu, který lebku prozkoumal. Co zjistil?
Aktualizováno před 6 minutami
"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

David Uhlíř skončil jako koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy kvůli tomu, že neměl dostatečnou podporu a podklady od ministerstva financí.
Aktualizováno před 9 minutami
"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

Podle Fialy nezáleží na tom, na které z ministerstev zástupce SPD dosedne. "Oboje to je nebezpečné, takové strany nemají ve vládě být," řekl.
před 20 minutami
Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle.
před 21 minutami
Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Kultura v ČR by měla být dostupnější a přístupnější či připravená na změny. Za cíl si to klade dokument Státní kulturní politika 2026-2030+.
Aktualizováno před 22 minutami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 23 minutami
Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rozvod po čtrnácti letech a pak nové vztahy. Oba se zamilovali znovu. Maria Rieschová i její bývalý manžel Marcus Höfl našli štěstí tam, kde už kdysi.
Další zprávy