Klaus v rozpacích. Už není rebel proti vládě. "Z nové Babišovy vlády máme radost."

před 36 minutami
Exprezident Václav Klaus dlouhá léta dával najevo, že žádná z vlád za poslední léta nebyla taková, že by k ní měl jakýmkoliv způsobem blízko. Až teď se prý dočkal. Při úterních oslavách výročí vzniku Československa přiznal, že je za nově tvořenou vládu, v níž budou jemu blízcí Motoristé sobě, rád. Přitom tvrdil, že kritici takové vlády - aniž by je ale jmenoval - se snaží její vznik komplikovat.
Aktuálně.cz přináší krátký rozhovor s Václavem Klausem, jeho setkání s Radkem Vondráčkem i slova Klause o tom, jak má blízko k nově tvořené vládě.

Přestože Václav Klaus po volbách naznačoval, že by Motoristé sobě měli  sbírat zatím politické zkušenosti spíše v opozici, během úterních oslav 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky dal několikrát najevo svou blízkost ke vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Aktuálně.cz Klaus zároveň sdělil, že od nového kabinetu čeká podstatně lepší věci než od končící vlády Petra Fialy (ODS).

"Určitě ano," reagoval exprezident na otázku, zda očekává od nové vlády kritičtější postoje vůči Evropské unii, než jak se k unijním záležitostem stavěla Fialovy vláda.

"Já doufám, že nová vláda bude v tomto smyslu racionálnější než ta beznadějná stará," prohlásil Klaus, který končící kabinet v minulosti často kritizoval. Ať už šlo o její postoje k EU či například kvůli tomu, že se jasně stavěla na stranu Ukrajiny, proti které od února 2022 vede Rusko válku. Klaus zastává postoj, ve kterém dává spoluvinu na vypuknutí války také evropským zemím, ovšem se svým názorem je v menšině.

Bojovný Klaus. Exprezident na svátek znovu kritizoval EU, vidí v ní hrozbu pro Česko

Komu patří Klausovy sympatie, bylo zřejmé i z toho, kdo v úterý na jeho projev k výročí vzniku Československa pronesený na pražském náměstí Republiky přišel. Vedle předsedy Motoristů sobě Petra Macinky a poslance za Motoristy Filipa Turka tady nechyběli ani nový poslanec za SPD Miroslav Ševčík či poslanec hnutí ANO Radek Vondráček.

Ten se přišel po skončení projevu s Klausem přátelsky pozdravit a s úsměvem prohodil, že Klaus v projevu "nenechal na EU niť suchou". "Vždyť jsem to všechno říkal jemně, ne?" prohodil exprezident. Jak už Aktuálně.cz informovalo, Klaus ve svém projevu jako obvykle EU ostře kritizoval a vyčítal jí, že omezuje svrchovanost České republiky.

Václav Klaus se v úterý setkal s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou, se kterým ho pojí přátelství. Díky účasti Motoristů ve vládě, má Klaus k vládě blízko.
Václav Klaus se v úterý setkal s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou, se kterým ho pojí přátelství. Díky účasti Motoristů ve vládě, má Klaus k vládě blízko. | Foto: Radek Bartoníček

Vedle nelichotivých slov o Evropské unii tentokrát exprezident věnoval část proslovu i nově tvořené vládě ANO, SPD a Motoristů. O ní se zmínil už na samotném začátku projevu, kdy vtipkoval o tom, že byl zvyklý chodit slavit výročí vzniku Československa spíše jako ten, kdo byl v opozici vůči dosavadním vládám. "Vidím tady i vedení Motoristů, takže to už se málem stáváme vládní záležitostí. Vždycky to byl protest proti vládě, teď to budeme mít trošku složitější," sdělil.

Následně se také tvrdě opřel do kritiků nově tvořené vlády pravděpodobného příštího premiér Andreje Babiše. "Musíme si přát, aby poražení přijali porážku a aby se nepokoušeli dále jitřit napjatou atmosféru v zemi," řekl Klaus a vítěze voleb požádal, aby s úspěchem nakládal pokorně a uvážlivě. "A lidem naší země nabídli optimistickou budoucnost," dodal.

 
