Klaus v rozpacích. Už není rebel proti vládě. "Z nové Babišovy vlády máme radost."

Přestože Václav Klaus po volbách naznačoval, že by Motoristé sobě měli sbírat zatím politické zkušenosti spíše v opozici, během úterních oslav 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky dal několikrát najevo svou blízkost ke vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Aktuálně.cz Klaus zároveň sdělil, že od nového kabinetu čeká podstatně lepší věci než od končící vlády Petra Fialy (ODS).
"Určitě ano," reagoval exprezident na otázku, zda očekává od nové vlády kritičtější postoje vůči Evropské unii, než jak se k unijním záležitostem stavěla Fialovy vláda.
"Já doufám, že nová vláda bude v tomto smyslu racionálnější než ta beznadějná stará," prohlásil Klaus, který končící kabinet v minulosti často kritizoval. Ať už šlo o její postoje k EU či například kvůli tomu, že se jasně stavěla na stranu Ukrajiny, proti které od února 2022 vede Rusko válku. Klaus zastává postoj, ve kterém dává spoluvinu na vypuknutí války také evropským zemím, ovšem se svým názorem je v menšině.
Komu patří Klausovy sympatie, bylo zřejmé i z toho, kdo v úterý na jeho projev k výročí vzniku Československa pronesený na pražském náměstí Republiky přišel. Vedle předsedy Motoristů sobě Petra Macinky a poslance za Motoristy Filipa Turka tady nechyběli ani nový poslanec za SPD Miroslav Ševčík či poslanec hnutí ANO Radek Vondráček.
Ten se přišel po skončení projevu s Klausem přátelsky pozdravit a s úsměvem prohodil, že Klaus v projevu "nenechal na EU niť suchou". "Vždyť jsem to všechno říkal jemně, ne?" prohodil exprezident. Jak už Aktuálně.cz informovalo, Klaus ve svém projevu jako obvykle EU ostře kritizoval a vyčítal jí, že omezuje svrchovanost České republiky.
Vedle nelichotivých slov o Evropské unii tentokrát exprezident věnoval část proslovu i nově tvořené vládě ANO, SPD a Motoristů. O ní se zmínil už na samotném začátku projevu, kdy vtipkoval o tom, že byl zvyklý chodit slavit výročí vzniku Československa spíše jako ten, kdo byl v opozici vůči dosavadním vládám. "Vidím tady i vedení Motoristů, takže to už se málem stáváme vládní záležitostí. Vždycky to byl protest proti vládě, teď to budeme mít trošku složitější," sdělil.
Následně se také tvrdě opřel do kritiků nově tvořené vlády pravděpodobného příštího premiér Andreje Babiše. "Musíme si přát, aby poražení přijali porážku a aby se nepokoušeli dále jitřit napjatou atmosféru v zemi," řekl Klaus a vítěze voleb požádal, aby s úspěchem nakládal pokorně a uvážlivě. "A lidem naší země nabídli optimistickou budoucnost," dodal.