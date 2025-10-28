Bojovný Klaus. Exprezident na svátek znovu kritizoval EU, vidí v ní hrozbu pro Česko

K Obecnímu domu v centru Prahy, který svým secesním stylem dennodenně přitahuje davy turistů, dorazil někdejší český premiér a prezident i letos. A opět se ukázalo, že má stále řadu příznivců a podporovatelů.
Kolem dvou stovek lidí poslouchalo, jak Václav Klaus mluví. Stejně jako v minulých letech hovořil o tom, proč je pro něj vznik Československa tak zásadní. A také o tom, z čeho má největší obavy.
Už tradičně přitom kritizoval Evropskou unii, kterou považuje za ohrožení samostatné budoucnosti a samostatného rozhodování České republiky.
"Evropský integrační proces je charakterizovaný stále zesilující politickou unifikací zemí EU, která vytváří jinou - zdánlivě moderní a starým tradicím a zvyklostem se vysmívající - ztrátu svrchovanosti a samostatnosti evropských zemí," prohlásil Klaus.
Český stát je podle něj svrchovanou zemí jen formálně. "Stále více je podřizován a sám se podřizuje bruselské byrokracii," pokračoval Klaus. Doplnil, že příslušnost Česka k větším útvarům či zemím nikdy neudělala republiku větší a významnější.
"Evropská unie samozřejmě není nacistickým Německem ani komunistickým Sovětským svazem. Ale její - v posledních desetiletích provedená - transformace z ekonomické na politickou unifikaci vyvolává některé podobné důsledky," míní Klaus.
"Mezi ně patří neúměrná a stále rostoucí centralizace rozhodování Bruselu, přejímání nám cizích, neautentických ideologií, zejména zelené ideologie, a pouhá fiktivnost Evropského parlamentu," doplnil exprezident a sklidil velký potlesk.
Podobně Klaus mluvil i loni, kdy prohlásil, že Česká republika je coby suverénní země vývojem v Evropě a v celém západním světě v osudovém ohrožení.
Protestoval i proti rouškám
Bývalý premiér, dvojnásobný prezident a v letech 1991-2002 předseda ODS začal tradici setkávání u Obecního domu roce 2020, v době největší covidové epidemie. Tehdy protestoval proti tomu, že vláda omezila například pohyb lidí nebo že zavedla povinnost nosit na ústech roušky.
"Pod pláštíkem epidemických opatření jsou likvidovány nebo omezovány ústavou dané svobody, je rozvracena a likvidována ekonomika a s ní i životy statisíců našich občanů, jsou rozvraceny finance státu a jsou vytvářeny dluhy, které budou zátěží pro celé generace našich potomků," varoval tehdy Klaus s tím, že strach nesmí nad svobodou zvítězit.
Názory expertů ohledně covidu označil za arogantní rozhodování a tvrdil, že se Česko podřizuje cizím zájmům, aniž by je ale specifikoval. "Pokud se tomu podřídíme, o všechno přijdeme. Nejen o to, co jsme připravili v posledních desítkách let, ale také o dílo těch, jejichž odkaz si dnes připomínáme," vrátil se ke vzniku Československa.
Zajímavostí je, že za své tehdejší vystoupení bez roušky dostal od pražské hygieny pokutu 10 tisíc korun. S pokutou ale nesouhlasil a ministerstvo zdravotnictví mu ji nakonec o dva tisíce snížilo. Klaus dostal covid v roce 2021 a v roce 2023, kdy musel i do nemocnice.
Zajímavostí u jeho oslav vzniku Československa za posledních pět let je i to, že v roce 2021 vystoupil kromě prostranství u Obecního domu také na Pražském hradě. Bylo to za prezidentství Miloše Zemana, kdy v tamní Míčovně pořádal akci Český svaz bojovníků za svobodu. Tehdy se vymezoval proti "bořitelům světa", které viděl hlavně v EU a OSN.
Přišel Macinka, Turek i další
Letošní "Klausovy" oslavy ale zaznamenaly jednu výraznou změnu, na kterou i on sám upozornil. Hned na začátku poznamenal, že na místě vidí také vedení Motoristů sobě, které se letos poprvé dostalo do Poslanecké sněmovny. "To už se málem stáváme vládní záležitostí. Vždycky jsme to měli jako protest proti vládě, teď to budeme mít trošku složitější," usmál se a rozhlížel se kolem sebe.
Nedaleko od něj stál například předseda Motoristů sobě Petr Macinka, který před několika dny skončil po 13 letech jako mluvčí Institutu Václava Klause. Stejně jako loni přišel také Filip Turek, který nově zasedne za Motoristy s Macinkou v Poslanecké sněmovně.
Paradoxně budou ve vládě vedení hnutím ANO a Andrejem Babišem, který zavedl vzpomínaná opatření proti šíření covidu v roce 2000.
Motoristé sobě se ideově hlásí právě ke Klausovi a udržují s ním velmi blízké vztahy. Však také po úspěchu v letošních říjnových sněmovních volbách se s ním krátce poté setkali. Zatím posledním, ke komu měl Václav Klaus ve sněmovně blízký vztah, byl jeho syn Václav, který ve sněmovně usedl za ODS, se kterou se ale rozešel a založil hnutí Trikolora. V březnu 2021 se vzdal mandátu a politiku opustil.
Už dávno předtím se rozešel s ODS i jeho otec, v roce 2008 se vzdal titulu čestného předsedy strany. Učinil tak v roli tehdejšího prezidenta přímo před delegáty kongresu ODS.
"Abych probíhající přeměně ODS ze strany pravicové a občanské ve stranu politického středu a stranu spíš lobbistických zájmů než idejí nestál v cestě, rozhodl jsem se poděkovat vám za titul čestného předsedy a tohoto titulu se dnes na tomto místě definitivně vzdát," překvapil své spolustraníky.