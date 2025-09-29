Domácí

Mrazíky a někde už i sníh. Předpověď říká, jaké počasí bude během voleb

před 2 hodinami
Po vesměs slunečném víkendu se v Česku tento týden ochladí. Teploty přes den budou většinou mezi osmi až 13 stupni Celsia, v noci při vyjasnění klesnou až k bodu mrazu. Přibude také deště, pršet má zejména v severovýchodní polovině Česka. Na horách bude déšť přecházet do sněžení. Na víkend se mírně oteplí.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock

Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

"Přelom září a října bude provázet chladné počasí a přízemní mrazíky. Na horách se postupně objeví i sněhové vločky," charakterizovali očekávané počasí meteorologové na síti X.

V pondělí bude zpočátku jasno až polojasno, postupně se ale obloha zatáhne a zejména na severovýchodě lze čekat přeháňky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů, na severovýchodě na deset až 13 stupňů Celsia.

V úterý a ve středu budou oblačno až zataženo. Místy meteorologové očekávají déšť nebo přeháňky, na horách budou srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty se dostanou jen mírně nad deset stupňů, v noci může u země mrznout.

Ve čtvrtek a v pátek bude polojasno až oblačno. Teploty nadále zůstanou nízké, s možností sněžení na horách a v noci s rizikem přízemních mrazíků.

"Na víkend se mírně oteplí, ale zároveň čekáme více srážek," uvedli meteorologové. Odpolední maxima se podle nich na přelomu tohoto a příštího týdne postupně zvýší na 13 až 17 stupňů Celsia.

 
