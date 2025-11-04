Mračková Vildumetzová, která končí jako hejtmanka, zůstává krajskou zastupitelkou

"Ano, zastupitelský mandát si ponechám. Rozložení kompetencí v radě kraje bude řešit zastupitelský klub," uvedla Mračková Vildumetzová v úterý. Ke způsobu rezignace ani termínu případného jednání zastupitelstva se zatím nevyjádřila. Kraj prozatím povede první náměstek hejtmanky Martin Hurajčík (ANO), řekl v pondělí ČTK.
"V tuto chvíli nemám jinou možnost, mám malého syna a cítím tu zodpovědnost," uvedla Mračková Vildumetzová v pondělí na síti X. Řekla, že se její osobní situace v posledních měsících výrazně změnila. "A já se ocitla na životní křižovatce, kde jsem si musela vybrat. Zvolila jsem rodinu," dodala.
V loňských krajských volbách zvítězilo v Karlovarském kraji ANO, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu získalo 28 křesel a utvořilo jednobarevnou krajskou vládu. Radu kraje tvoří devět členů, všichni z ANO. V zastupitelstvu jsou dále zástupci STAN, kteří získali sedm mandátů, koalice SPD a Trikolory, která má čtyři mandáty, po třech křeslech mají zastupitelé z ODS a Volby pro kraj.
Hejtmankou Karlovarského kraje byla Mračková Vildumetzová poprvé od prosince 2016 do konce roku 2019, kdy ve funkci skončila kvůli těhotenství.