Mračková Vildumetzová, která končí jako hejtmanka, zůstává krajskou zastupitelkou

před 1 hodinou
Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která rezignuje na funkci hejtmanky, si ponechá mandát krajské zastupitelky. Oznámila to v úterý ráno s tím, že o přerozdělelení kompetencí ve vedení kraje jedná. V pondělí uvedla na sociálních sítích, že se ke 4. listopadu rozhodla skončit z rodinných důvodů v pozici hejtmanky. Zůstává také senátorkou.
Senátorka za ANO Jana Mračková Vildumetzová (na archivním snímku) rezignuje na funkci hejtmanky Karlovarského kraje, ale ponechá si mandát krajské zastupitelky, oznámila v úterý.
Senátorka za ANO Jana Mračková Vildumetzová (na archivním snímku) rezignuje na funkci hejtmanky Karlovarského kraje, ale ponechá si mandát krajské zastupitelky, oznámila v úterý. | Foto: Radek Bartoníček

"Ano, zastupitelský mandát si ponechám. Rozložení kompetencí v radě kraje bude řešit zastupitelský klub," uvedla Mračková Vildumetzová v úterý. Ke způsobu rezignace ani termínu případného jednání zastupitelstva se zatím nevyjádřila. Kraj prozatím povede první náměstek hejtmanky Martin Hurajčík (ANO), řekl v pondělí ČTK.

Senátorka a hejtmanka Karlovarského kraje za ANO Jana Mračková Vildumetzová při odpovědi na dotaz Aktuálně.cz v lednu 2025

"V tuto chvíli nemám jinou možnost, mám malého syna a cítím tu zodpovědnost," uvedla Mračková Vildumetzová v pondělí na síti X. Řekla, že se její osobní situace v posledních měsících výrazně změnila. "A já se ocitla na životní křižovatce, kde jsem si musela vybrat. Zvolila jsem rodinu," dodala.

V loňských krajských volbách zvítězilo v Karlovarském kraji ANO, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu získalo 28 křesel a utvořilo jednobarevnou krajskou vládu. Radu kraje tvoří devět členů, všichni z ANO. V zastupitelstvu jsou dále zástupci STAN, kteří získali sedm mandátů, koalice SPD a Trikolory, která má čtyři mandáty, po třech křeslech mají zastupitelé z ODS a Volby pro kraj.

Hejtmankou Karlovarského kraje byla Mračková Vildumetzová poprvé od prosince 2016 do konce roku 2019, kdy ve funkci skončila kvůli těhotenství.

 
