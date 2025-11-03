Domácí

Jana Mračková Vildumetzová končí ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje

ČTK ČTK
Aktualizováno před 2 hodinami
Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje.
Senátorka a hejtmanka Karlovarského kraje za ANO Jana Mračková Vildumetzová
Senátorka a hejtmanka Karlovarského kraje za ANO Jana Mračková Vildumetzová | Foto: Radek Bartoníček

V Senátu bude Mračková Vildumetzová pokračovat. Uvedla to v pondělí na síti X. Do křesla hejtmanky se loni na podzim vrátila po pěti letech. 

"V tuto chvíli nemám jinou možnost, mám malého syna a cítím tu zodpovědnost," uvedla Mračková Vildumetzová. Řekla, že se její osobní situace v posledních měsících výrazně změnila. "A já se ocitla na životní křižovatce, kde jsem si musela vybrat. Zvolila jsem rodinu," dodala.

Kolegům ve vedení kraje chce být k dispozici i v budoucnu. "Vždy jim budu pomáhat, vždy se budu snažit být slyšet a vidět a vždy budu za náš kraj bojovat," podotkla. V práci hejtmanky ale podle svých slov už nemůže pokračovat naplno. "A proto ji přenechám někomu, kdo jí bude moci věnovat plnou pozornost," uvedla.

Související

Posměch i kritika senátorky za ANO. Jak "lvice bojovnice" v Senátu narazila

Senátorka a hejtmanka Karlovarského kraje za ANO Jana Mračková Vildumetzová při odpovědi na dotaz Aktuálně.cz v lednu 2025

Loni při volbách do zastupitelstva Karlovarského kraje získala Mračková Vildumetzová 7528 preferenčních hlasů, několikrát více než další kandidáti. V minulém roce kandidovala za Sokolovsko i do Senátu a zvítězila, v prvním kole dostala 50,72 procenta hlasů. Musela se tehdy vzdát poslaneckého mandátu, protože není možné být zároveň senátorem a poslancem.

Hejtmankou Karlovarského kraje byla poprvé od prosince 2016 do konce roku 2019, kdy ve funkci skončila kvůli těhotenství. Do Sněmovny byla zvolena v roce 2017, o čtyři roky později mandát obhájila; od listopadu 2021 do září 2022 byla místopředsedkyní dolní komory.

Související

Vildumetzová popírá styky s Nemrahem. Je kmotrem jejího dítěte i svědkem na svatbě

Vildumetzová, Mraček, svatba

Na podzim 2022 se stala terčem kritiky v souvislosti s kauzou Dozimetr, která se týká možné korupce kolem pražského dopravního podniku. Důvodem byly styky Mračkové Vildumetzové s podnikatelem Zakaríou Nemrahem, který je v případu jedním z obviněných a jenž byl svědkem na její svatbě a je také kmotrem jejího dítěte. Mračková Vildumetzová jakoukoliv spojitost s kauzou popírá, na konci září 2022 nicméně rezignovala na funkcí místopředsedkyně Sněmovny.

Kraj prozatím povede její první náměstek Martin Hurajčík (ANO). Svolávat mimořádné jednání zastupitelstva podle něj není nutné.

 
Mohlo by vás zajímat

Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice, jeho stav je vážný

Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice, jeho stav je vážný

Návrat po 26 letech. Do sněmovny zasedla Luxova dcera. "Učil mě odpovědnosti," říká

Návrat po 26 letech. Do sněmovny zasedla Luxova dcera. "Učil mě odpovědnosti," říká
2:46

Aktuálně slaví 20 let. Sledujte živě debatu v Knihovně Václava Havla

Aktuálně slaví 20 let. Sledujte živě debatu v Knihovně Václava Havla

Politická šikana: Babiš ustupuje spojenci, prezidentovi navíc dluží jasné vysvětlení

Politická šikana: Babiš ustupuje spojenci, prezidentovi navíc dluží jasné vysvětlení
31:42
domácí Aktuálně.cz Obsah Jana Mračková Vildumetzová (ANO, hejtmanka) Karlovarský kraj hejtman

Právě se děje

Aktualizováno před 18 minutami
Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice, jeho stav je vážný

Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice, jeho stav je vážný

Kardinál v minulých dnech na facebooku uvedl, že v některých chvílích byl blízko smrti, a poděkoval lidem za podporu modlitbami.
před 1 hodinou
Během zápasu fotbalové ligy zemřel trenér. Bylo mu 44 let, tým vedl teprve potřetí

Během zápasu fotbalové ligy zemřel trenér. Bylo mu 44 let, tým vedl teprve potřetí

Mladen Žižovič zkolaboval na lavičce ve 22. minutě utkání, kdy jeho tým Radnički Kragujevac vedl 2:0 na hřišti Mladosti Lučani.
Aktualizováno před 2 hodinami
Jana Mračková Vildumetzová končí ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje

Jana Mračková Vildumetzová končí ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje

Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. Uvedla to na síti X.
před 2 hodinami
Izraelští vědci po desetiletích práce znají jména pěti milionů obětí holokaustu

Izraelští vědci po desetiletích práce znají jména pěti milionů obětí holokaustu

Úsilí o odhalení jmen židovských obětí začalo už v 50. letech 20. století. Tato práce pokračuje napříč generacemi.
před 3 hodinami
Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

Naději na postup udržela na Turnaji mistryň Američanka Amanda Anisimovová, která zdolala krajanku Madison Keysovou.
před 3 hodinami

Kellnerova vila od Pleskota je na prodej. Její cena je možná nižší, než byste čekali

Kellnerova vila od Pleskota je na prodej. Její cena je možná nižší, než byste čekali
Prohlédnout si 6 fotografií
Dům vyniká svou jednoduchou a jasně čitelnou hmotovou kompozicí, která je dokonale přizpůsobena urbanistickým podmínkám a velikosti pozemku. Nízká přízemní hmota, orientovaná paralelně s ulicí, vytváří přirozenou hranici mezi obytnou zónou a venkovním prostředím.
Vila nabízí užitnou plochu 477 m², rozlehlé terasy a nádherný výhled na pozemek o rozloze 1644 m².
Aktualizováno před 4 hodinami
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

ŽIVĚ
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy