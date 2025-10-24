Místostarosta Ostravy-Jihu Radim Ivan se chce ucházet o pozici předsedy ODS

Regionální organizace se teprve sejde, ale Ivan míní, že má její podporu. Stranu by chtěl oživit. Nynější předseda ODS Petr Fiala chce v čele strany skončit po lednovém kongresu. Kandidaturu na předsedu ODS ve čtvrtek oznámil místopředseda strany Martin Kupka.
Ivan si myslí, že má podporu regionální organizace. "A hlavně myslím si, že mám podporu širokého spektra členské základny. Chci svoji kandidaturu postavit právě na členech, takže podporu mám. Jak velkou, to se uvidí. Podporu cítím od celé řady lidí, kteří chtějí změny v ODS," řekl ČTK Ivan.
Uvedl, že by stranu chtěl oživit, aby zase fungovala právě na nejnižší úrovni a aby se do ní vrátil smysl politiky, tedy zastupování zájmů občanů. "Úplně první, co bych udělal, tak bych objel všechny oblasti a snažil bych se posouvat stranu takhle odspodu. Co se týká celostátní nebo komplexní politiky, tak za mě to je jednoznačně nějaká nová ekonomická transformace, kolem které se ODS zase musí zformovat. Pro mě to je jednoznačná protržní proevropská propodnikatelská strana, a to bych jí chtěl vrátit," řekl Ivan.
Radim Ivan vystudoval politickou a kulturní geografii na Ostravské univerzitě. Zastupitelem nejlidnatějšího ostravského obvodu byl poprvé zvolen roku 2018, místostarostou je od roku 2022. Je spoluzakladatelem iniciativy Česko.plus.
Fiala oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS, poté co vládní koalice Spolu tvořená občanskými demokraty, TOP 09 a lidovci v letošních sněmovních volbách skončila na druhém místě za hnutím ANO a míří do opozice. Kongres ODS, ze kterého vzejde Fialův nástupce, se uskuteční 17. a 18. ledna 2026. Vedle Kupky a Ivana se jako o možném kandidátovi na předsedu spekuluje o jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým Fialovým oponentem.