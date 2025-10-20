Domácí

Místo 17 retenčních nádrží jen čtyři. Resort zemědělství chyboval, tvrdí NKÚ

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Nejvyšší kontrolní úřad našel nedostatky při vynakládání peněz na podporu lesnictví. Ministerstvo zemědělství například nenaplnilo cíl jednoho z programů zalesnit 920 hektarů, když se podařilo osázet jen asi čtvrtinu. V pondělí to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad k výsledkům kontroly peněz na podporu lesnictví. Ministerstvo zemědělství se závěry kontrolního úřadu nesouhlasí.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Majda Slámová

Mezi nedostatky vyčetl kontrolní úřad i to, že Lesy České republiky měly vybudovat 17 retenčních nádrží, ale vznikly jen čtyři. Také podle něj Státní zemědělský intervenční fond vyplatil neúčelně a nehospodárně téměř 10 milionů na opravu lesních cest. 

Například ohledně výtky kontrolního úřadu, že se místo 920 hektarů podařilo zalesnit necelou čtvrtinu, uvádí ministerstvo, že původního cíle nebylo možné dosáhnout, protože se zásadně změnila legislativa podmínky pro zalesňování.

"Změna zalesňování v roce 2018 zpřísnila požadavky na kvalitu a množství melioračních a zpevňujících dřevin, tudíž nebyl dostatek potřebných sazenic," uvedlo ministerstvo zemědělství. U peněz na opravu lesních cest ministerstvo uvádí, že vznikly cesty s lepšími parametry a přibyly nové propustky a svodnice, aby byly lépe chráněny při příští povodni.

Související

Doplácíme na velikost farem. Dotace nejsou pro obří agroholdingy, říká europoslankyně

kráva, pastviny

Kontrola se týkala let 2019 až 2023. Měla zjistit, zda stát vynaložil peníze účelně, hospodárně a v souladu s předpisy. V letech 2014 až 2024 vydal stát z národních zdrojů i z evropských peněz na podporu lesnictví celkem 32,7 miliardy korun. Nejvyšší kontrolní úřad mimo jiné uvádí, že ministerstvo ve strategických dokumentech nestanovilo cílový stav, kterého chce coby řídící orgán jednotlivých programů dosáhnout. Nestanovilo ani potřebnou výši peněz nebo dopad na státní rozpočet.

"Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 představuje vizi, dlouhodobé cíle a opatření k jejich dosažení. Pokud chybí kvantifikace cílů, je to proto, že koncepce vznikala v době kůrovcové kalamity, tedy mimořádné situace, ve které byl cílový stav obtížně stanovitelný, protože nebyl např. znám rozsah lesů, které bude třeba obnovit," reagovalo ministerstvo zemědělství, které výsledky kontroly pokládá za formalistické, nezohledňující konkrétní situace a reálné změny v lesnictví.

"Jednou z hlavních priorit Evropské unie i České republiky je podpora adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu," uvádí kontrolní úřad. Ministerstvo se podle něj rozhodlo financovat tako zaměřený program z národních peněz. Kvůli úsporným opatřením ve státním rozpočtu ho ale bez náhrady zrušilo. "Nevyužitím možnosti čerpat peněžní prostředky ze zdrojů EU a neuskutečněním tohoto programu ohrozilo ministerstvo plnění strategického cíle v oblasti klimatu," upozorňuje úřad.

Související

Babišův Agrofert vycouval z tučného "lesního tendru". Reaguje na spekulace

Kácení stromů - těžba - ilustrační

To ministerstvo také odmítlo. Uvedlo, že dlouhodobě vytváří a poskytuje podpory na adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu. "Jde o obnovu lesních ekosystémů listnatými dřevinami a jedlemi, výchovu mladých lesních porostů, podporu těžebních technologií šetrných k lesní půdě, ponechávání těžebních zbytků v porostech pro zlepšení stavu lesních půd. Na tyto podpory vydáváme přibližně tři miliardy korun ročně ze státního rozpočtu," uvádí ministerstvo.

Resort podle kontroly také nastavil podmínky pro čerpání peněz z Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2024 na odstraňování povodňových škod v rozporu se závazným dokumentem Evropské komise. "Programový dokument stanoví, že mezi povodní a podáním žádosti o dotaci mohou uplynout maximálně dva roky, Ministerstvo zemědělství tuto lhůtu prodloužilo na tři roky. V důsledku toho proplatil Státní zemědělský intervenční fond tři projekty - z 12 úřadem kontrolovaných - v celkové výši 9,71 milionu korun neoprávněně, protože mezi povodní a podáním příslušných žádostí o dotaci uběhlo více než dva roky," popisuje Nejvyšší kontrolní úřad.

Úřad prověřil 12 projektů, na které dostaly dotaci Lesy ČR. U tří zjistil nedostatky v účelnosti.

"Původní plán vybudovat 17 suchých nádrží k zachycení vysokých srážek a povodňových průtoků byl před vydáním stavebního povolení zredukován na 12 nádrží. Skutečně vybudovány byly pouze čtyři nádrže, jejichž retenční schopnost nedosahuje ani poloviny původně plánované retenční schopnosti 12 nádrží. Dvě nádrže jsou navíc zarostlé náletovými dřevinami," uvedl kontrolní úřad.

"Nádrže zadrží polovinu původně plánovaného objemu vody, který odpovídá vodohospodářským poměrům dané lokality," tvrdí ministerstvo. "Náletové dřeviny jsou pravidelně odstraňovány a na retenci a zadržování vody nemají vliv," dodává.

 
Mohlo by vás zajímat

Do práce jen ve středu. Hyundai v Nošovicích bude mít tři celodenní odstávky

Do práce jen ve středu. Hyundai v Nošovicích bude mít tři celodenní odstávky

Babišův vzkaz z dovolené: Všechno jede, pro moje spolupracovníky peklo

Babišův vzkaz z dovolené: Všechno jede, pro moje spolupracovníky peklo

Konec sdílených elektrokoloběžek v Praze. Město poslechlo kritiky

Konec sdílených elektrokoloběžek v Praze. Město poslechlo kritiky

Požár vagonu zastavil provoz na trati na Vyškovsku, cestující evakuovali

Požár vagonu zastavil provoz na trati na Vyškovsku, cestující evakuovali
domácí Aktuálně.cz Obsah Nejvyšší kontrolní úřad ministerstvo zemědělství lesnictví Lesy České republiky les pochybení dotace

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Příliš křehké příměří. "To byli rebelové z Hamásu," komentoval eskalaci Trump

ŽIVĚ
Příliš křehké příměří. "To byli rebelové z Hamásu," komentoval eskalaci Trump

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 10 minutami
Ledecká si pobrečela, pak zvolila snowboard. Ve sjezdu doufá už jen v pomoc počasí

Ledecká si pobrečela, pak zvolila snowboard. Ve sjezdu doufá už jen v pomoc počasí

Česká hvězda ještě doufá, že by se termín lyžařského sjezdu mohl posunout kvůli nepříznivému počasí.
Aktualizováno před 20 minutami
"Klidně i kyvadlové rokování." Zelenskyj se nelichotivě vyjádřil o Budapešti

ŽIVĚ
"Klidně i kyvadlové rokování." Zelenskyj se nelichotivě vyjádřil o Budapešti

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu

Komentář: Měli komunisté jiný mozek?

před 24 minutami
"Je to drsný. Nejsem žádnej pohádkovej Honza." Řepka se u traileru k filmu rozbrečel

"Je to drsný. Nejsem žádnej pohádkovej Honza." Řepka se u traileru k filmu rozbrečel

Už za necelý měsíc vstoupí do kin dokumentární film režiséra Petra Větrovského s názvem Hříšník.
Aktualizováno před 29 minutami
Babišův vzkaz z dovolené: Všechno jede, pro moje spolupracovníky peklo

ŽIVĚ
Babišův vzkaz z dovolené: Všechno jede, pro moje spolupracovníky peklo

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 32 minutami
Další album už Mišík nenatočí? Hudebník si to nyní kvůli zdraví neumí představit

Další album už Mišík nenatočí? Hudebník si to nyní kvůli zdraví neumí představit

Osmasedmdesátiletý zpěvák a skladatel Vladimír Mišík musel vzhledem k zdravotním problémům omezit své hudební aktivity.
Další zprávy