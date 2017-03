Ministerstvo nepovolilo další průzkum míst pro ukládání jaderného odpadu

před 17 minutami

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) nesmí pokračovat v hledání míst vytipovaných pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. Rozhodlo o tom ministerstvo životního prostředí, protože žádost o prodloužení průzkumu nebyla doručena v dostatečném předstihu. To znamená, že správa úložišť musí požadavek vznést znovu jako žádost o nové stanovení průzkumného území. Průzkum tak musí být pozastaven, protože platnost předchozího rozhodnutí ministerstva skončila koncem loňského roku. Platforma proti hlubinnému úložišti, společenství obcí a spolků, kterým se plánovaná výstavba úložiště nelíbí, zastavení průzkumu vítá.

Praha - Ministerstvo životního prostředí nevyhovělo žádosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) o prodloužení průzkumu ve všech sedmi lokalitách vytipovaných pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. Žádost byla podána pozdě. Průzkum tak musí být pozastaven, protože platnost předchozího rozhodnutí skončila loni k 31. prosinci.

Platforma proti hlubinnému úložišti, společenství obcí a spolků, kterým se plánovaná výstavba úložiště nelíbí, zastavení průzkumu vítá.

"Žádost o prodloužení nebyla MŽP doručena s dostatečným předstihem tak, aby mohlo být o požadovaném prodloužení doby platnosti rozhodnuto do konce roku 2016, kdy uplynula doba platnosti předchozího povolení," uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Petra Roubíčková. To znamená, že SÚRAO musí požadavek podat znovu jako žádost o nové stanovení průzkumného území, dodala mluvčí.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. O umístění úložiště má vláda rozhodnout do roku 2025. Průzkum potenciálních lokalit pro vybudování trvalého hlubinného úložiště jaderného odpadu se týká Čertovky na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březového potoka poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdalény na Táborsku, Čihadla na Jindřichohradecku, Hrádku na Jihlavsku, Horky na Třebíčsku a Kraví Hory na Žďársku.

Sedm míst má být prozkoumáno povrchově a z nich se vyberou čtyři, posléze dvě a nakonec jedno místo, kde by se hlubinné úložiště mohlo začít budovat kolem roku 2050. SÚRAO předpokládala, že práce na prvním průzkumu skončí v roce 2018.

Mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti Petr Klásek uvedl, že společenství usiluje o to, aby byly veškeré práce na vyhledávání úložiště na několik let zcela zmraženy. Podle ní je třeba nejprve probrat a přijmout novou koncepci nakládání s radioaktivními odpady, jasně definovat kritéria, podle kterých bude místo pro úložiště vybíráno a upravit legislativu, zejména přijmout zákon posilující práva obcí. Ve všech sedmi lokalitách podalo už dřív 18 obcí a šest spolků žaloby proti stanoveným průzkumným územím.

"Budeme se nyní snažit, aby práce skutečně nepokračovaly a mohli jsme tak s představiteli státu začít jednat o pravidlech pro hledání úložiště," sdělil dnes Klásek v tiskové zprávě.

Náklady na stavbu a provoz uložiště mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo ze šesti jaderných bloků ČEZ v Temelíně a Dukovanech ukládá do meziskladů.

