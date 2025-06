Milionové dluhy influencera. Na honorář z bitvy se Soukupem si brousí zuby exekutoři

Aniž by to influencer Marek Valášek zamýšlel, stal se pro kritiky současného institutu oddlužení modelovým příkladem jeho zneužívání. Soud však Valáškovo oddlužení loni zrušil. "Bylo by skvělé, když by se ukázalo, že se Valáškovi po zrušeném oddlužení podařilo všechny dluhy splatit. Byl by to vzkaz, že snaha vyhnout se svým závazkům se nevyplatí," říká Jana Tatýrková z Asociace inkasních agentur.

Marek Valášek (vpravo) při souboji s Jaromírem Soukupem. | Foto: Clash of the Stars

Influencer Marek Valášek se po delší době objevil na veřejnosti. V populárním turnaji Clash Clash of the Stars, ve kterém známé tváře zápasí v bojovém umění MMA a inkasují za to vysoké honoráře, o uplynulém víkendu porazil někdejšího mediálního magnáta Jaromíra Soukupa. Valášek se přitom v minulosti podle všeho vyhýbal splácení svých dluhů, dokázal úspěšně unikat věřitelům a dokonce požádal stát, aby mu část dluhů odpustil.

Ale pojďme ten příběh vyprávět od začátku.

Statisíce sledujících na YouTube i na Instagramu, drahé oblečení a luxusní vozy coby běžná součást prezentace Marka Valáška - to vše evokovalo pohádkové příjmy. Přesto v roce 2021 Valášek alias Datel požádal český stát, aby mu část dluhů odpustil.

V žádosti o oddlužení dnes 27letý influencer uvedl příjem 13 789 korun čistého měsíčně. A také psal, že z důvodu pandemie koronaviru a s ní spojenými restrikcemi musel své podnikání - youtubering, což je zveřejňování videí na kanálu YouTube, za což dotyční inkasují honorář odvíjející se od navázané reklamy - ukončit. To všechno v době, kdy se účastnil reality show Like House.

Finančnímu úřadu úspěšný youtuber tehdy dlužil 852 tisíc korun, další statisíce korun dlužil zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Celkem po něm jeho věřitelé požadovali 2,4 milionu korun, jak ukazují veřejně dostupná data v insolvenčním rejstříku.

Jen pro čestné dlužníky

Už tehdy přitom někteří z těch, kterým Valášek dlužil, varovali soud, ať proces oddlužení v jeho případě nepovoluje. Například společnost Bohemia Faktoring, od které si Marek Valášek půjčil skoro 800 tisíc korun. Její stížnost je veřejně dostupná v insolvenčním rejstříku. Firma v dokumentu detailně vysvětluje, proč žádá soud, aby Valáškovi oddlužení nepovolil.

Popisuje, že Valášek je aktivní na sociálních sítích. Na videokanálu YouTube má na 580 tisíc odběratelů a na Instagramu 441 tisíc, uvádí firma v dokumentu pro soud. V její stížností dále stojí, že se Valášek prezentuje luxusním oblečením, elektronikou a drahými vozy. "Jen těžko by se dalo uvěřit, že všechno má pouze zcela bezplatně vypůjčené a žádné příjmy z reklam a soutěží, které na svých sítích nabízí, nemá. Nadto dlužník velmi rád mluvil o svých příjmech i s médii," uvádějí zástupci společnosti Bohemia Faktoring v dopise adresovaném soudu.

Kritiku nízkého příjmu doplňují námitkou, že hrubá mzda je dle Českého statistického úřadu v místě bydliště dlužníka (Městec Králové ve Středočeském kraji) 35 tisíc korun hrubého.

Insolvenční správce Marek Pavlovský pak tlumočil v odpovědi na stížnost vysvětlení samotného Marka Valáška. "Pokud by nyní přešel do jiného zaměstnání, nemohl by se již věnovat youtuberingu v rozsahu, ve kterém to činil dosud, a celé své dosavadní úsilí, které youtuberingu věnoval, a též úspěchy, kterých dosáhl, by zanikly. Z tohoto důvodu by tedy u youtuberingu dál setrval," vysvětluje insolvenční správce.

Ovšem Valáškův YouTube kanál, tedy zdroj potenciální zdroj příjmů, prý vlastní někdo jiný. Influencer uvedl, že ho prodal za sto tisíc korun.

"Doslova jsem ho prodal předtím, než jsem vůbec věděl, že osobní bankrot vyhlásím. Tyto peníze jsem použil na život, na dárky a na zaplacení svých běžných měsíčních poplatků," vysvětloval Valášek v dopise soudu. Dále také zmínil, že luxusní oblečení či drahé vozy také nejsou jeho. To všechno lze z insolvenčního rejstříku vyčíst.

Soud nakonec v roce 2022 Valáškovu žádost o oddlužení schválil. Očekávaná míra uspokojení věřitelů - tedy to, kolik věřitelé dostanou zpátky - vycházela tehdy na čtyři procenta. To by znamenalo, že Valášek z necelých dvou a půl milionu zaplatí necelých sto tisíc. Později pak očekávaná míra uspokojení vzrostla na třináct procent.

Nová soudkyně, jiný přístup

V druhé polovině roku 2022 kvůli nemoci soudkyně, která Valáškovi schválila oddlužení, dostala jeho spis na starosti soudkyně Krajského soudu v Praze Naděžda Křivánková. Valáškovou situací se začala intenzivně zajímat. Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, několikrát se dotazovala například pořadatele MMA zápasů, v nichž Valášek účinkoval. Zajímala ji výše jeho odměny či termíny Valáškových zápasů.

Valášek dokonce tehdy soudkyni psal a naznačoval, že až příliš sleduje bulvární články.

"Příjmy z Clash of the Stars jsem zatím žádné neměl a mrzí mě, že soud přihlíží ke článkům bulvárních novinářů a k pochybám závistivých jedinců, kteří nemají jediný důvod mi cokoliv závidět. Již v předchozích vyjádřeních jsem uvedl, že veškeré peníze ze zápasů dostanu až po třetím absolvovaném. Tudíž je zcela bezpředmětné se mě na tyto příjmy neustále ptát či psát, že je tajím, stejně tak jako s tím zatěžovat vedení organizace, ve které zápasím," napsal tehdy Valášek soudu.

Soudkyně nakonec loni Valáškovi instrument oddlužení zrušila. "Nadále jezdí na exotické dovolené, drahé krátkodobé výlety, aktivně působí na internetových platformách, kde provádí i reklamu, aniž by věřitelé z těchto příjmů měli jakýkoli prospěch," píše se v rozhodnutí o zrušení oddlužení, které je rovněž veřejné přístupně v insolvenčním rejstříku.

Valášek se ovšem odvolal. Nicméně Vrchní soud v Praze jeho odvolání loni zamítl. Pokud se tedy Valáškovi dosud nepodařilo veškeré dluhy splatit, na honorář z víkendového zápasu se vrhnou exekutoři.

Příklad influencera Valáška nahrál kritikům systému oddlužení, kteří varují před jeho možným zneužíváním. Tedy že lidé nepřiznávají své skutečné příjmy, aby nemuseli splatit všechny své dluhy.

"Valášek byl názorný případ zneužívání institutu oddlužení. Podobných případů je však mnohem víc, což je dobře viditelné v insolvenčním rejstříku, a my na to dlouhodobě upozorňujeme. Bylo by skvělé, když by se ukázalo, že se Valáškovi po zrušeném oddlužení podařilo všechny dluhy splatit. Byl by to vzkaz všem, že dluhy se mají platit a jakákoli snaha se svým závazkům vyhnout se nevyplatí," konstatovala výkonná ředitelka Asociace inkasních agentur Jana Tatýrková.

Redakce Aktuálně.cz se pokoušela Marka Valáška kontaktovat, jeho vyjádření se však získat nepodařilo, nereagoval ani na SMS.