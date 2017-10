Měli se učit řídit, místo toho policisté zachraňovali život. Z potápějícího se auta vyprostili muže

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Výcvik policistů na polygonu se změnil v boj o život | Video: Policie ČR | 00:23

Trojice pražských policistů během školení řidičů v areálu Polygonu Most zažila nečekané drama. Během výcviku si všimli zvláštně jedoucího vozidla. V něm seděl muž, který měl zjevné zdravotní problémy. Autem prorazil několik zábran a sjel do vodní nádrže. Zůstal v něm zaklíněný, zatímco se kabina auta začala plnit vodou. Tři policisté se okamžitě vydali muži na pomoc. Nepodařilo se jim však otevřít dveře, rozbili proto okno a pomocí lana řidiče vyprostili. Přivolaní lékaři muže pomocí defibrilátoru oživili a transportovali vrtulníkem do nemocnice. Policisté za čin převzali medaili. "Všichni tři si zaslouží nejen ocenění, ale i uznání i respekt nás všech", řekl policejní prezident Tomáš Tuhý.

