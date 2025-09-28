Maláčová se v televizi objevila bez paruky, prvně od oznámení, že má rakovinu

Informaci o tom, že je onkologicky nemocná, Maláčová zveřejnila čtyři měsíce před sněmovními volbami s tím, že léčbu snáší dobře a politika je pro ni srdeční záležitostí. Počátkem června sociální demokraté, jejichž preference se pohybují hluboko pod hranicí pěti procent, oznámili, že do sněmovních voleb půjdou na kandidátce neparlamentního hnutí Stačilo! vedeného celostátní lídryní Kateřinou Konečnou (KSČM). Maláčová je jedničkou kandidátky v Praze.
"Čelím onkologickému onemocnění, kterým několik měsíců procházím. Není to lehké, ale léčbu snáším dobře a mám sílu pokračovat. Politická práce je pro mě srdeční záležitostí. Víte, že nejsem zvyklá se vzdávat. Z boje se prostě neutíká, i když to je často náročné. Nikdy jsem to nedělala a nehodlám se vzdávat ani teď! Prosím vás o respekt a podporu. Je to pro mne, mého syna, rodinu i všechny blízké přátele moc důležité," uvedla bývalá ministryně práce a sociálních věcí v minulosti s tím, že podpory si váží.
Se zkušeností s rakovinou žije podle statistik zhruba každý třináctý Čech, v roce 2023 jich bylo téměř 800 tisíc. V příštích deseti letech se kvůli stárnutí populace jejich počty ještě o čtvrtinu zvýší.
Koncem loňského roku oznámil veřejnosti, že u něj nádor v časném stadiu odhalilo vyšetření, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).
Na začátku září ministryně obrany Jana Černochová (ODS) oznámila, že podstoupila drobný chirurgický zákrok v obličeji. Lékaři v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze jí odstranili bazaliom. Bazaliom je zhoubný kožní nádor, který ale roste jen pomalu, lze jej dobře odstranit a nezpůsobuje metastáze.
Ne, nebudu se litovat, raději budu pomáhat s prevencí a osvětou.— Jana Černochová (@jana_cernochova) September 5, 2025
V @uvn_praha jsem podstoupila drobný chirurgický zákrok v obličeji – odstranění bazaliomu.
Když jsem si všimla, že se mi na kůži objevila skvrna, která nemizí, rozhodla jsem se navštívit odborníka. A to je vždy… pic.twitter.com/mLiz5ApCUu
"Když jsem si všimla, že se mi na kůži objevila skvrna, která nemizí, rozhodla jsem se navštívit odborníka. A to je vždy ta nejlepší prevence. Raději přijít zbytečně než něco podcenit. Vzorek ještě poputuje na testy, tak mi prosím držte palce," uvedla Černochová. Poděkovala lékařům a zdravotnickému personálu ÚVN za profesionální a laskavou péči.
Bazaliom neboli bazocelulární karcinom je nejčastějším, ale nejméně agresivním typem rakoviny kůže.