Maláčová nechala úřednici prodloužit miliardový kontrakt, podle pirátů porušila zákon

Ministerstvo práce porušilo při prodlužování smlouvy s nynějším dodavatelem systémů pro výplatu dávek zákon o zadávání veřejných zakázek. Prodloužený kontrakt zhruba za miliardu korun za sebe ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) nechala podepsat úřednici. MPSV se proti tvrzení pirátského poslance ohradilo, podle úřadu se dopustil "manipulativní spekulace".

Ministerstvo práce mohlo smlouvu na informační systém pro vyplácení dávek s nynějším dodavatelem, firmou OKSystem, prodloužit o dva roky do konce loňského září. Chtělo mít k pokračování spolupráce souhlas vlády. Zářijový termín nestihlo. S dodavatelem se pak dohodlo na dodatku, takže se lhůta pro uplatnění opce posunula do konce listopadu. Vláda záměr vzala na vědomí 29. listopadu.

Kontrakt se podepisoval hned v ten samý den, za resort to udělala Lenka Bočková. Ta je jako zastupující náměstkyně pověřená řízením sekce ekonomické a ICT.

"Ministryně Maláčová uzávěrky ignorovala a v momentě, kdy zjistila, že je pozdě, hledala osobu, která by opci podepsala, a tím porušila zákon o zadávání veřejných zakázek. Bílého koně našla v Lence Bočkové, která díky tomu povýšila na náměstkyni pro ICT a ekonomiku," uvedl šéf sněmovního podvýboru pro IT a dávkové systémy Lukáš Kolářík.

Podle něj Bočková na jednání podvýboru potvrdila, že místo ministryně podepsala opci o prodloužení v hodnotě jedné miliardy. Kolářík uvádí, že Bočková vedla na ministerstvu odbor bez zaměstnanců, zastupující náměstkyní se stala v den podpisu opce. Zmínil výměnu funkcí za podpis.

"K porušení žádného zákona nedošlo. Naopak neexistovala jiná možná a legální alternativa zajištění výplaty dávek. Pokud by opce nebyla podepsaná, byla by výplata dávek od 1. března 2019 ohrožena," reagovala na Kolaříkovo tvrzení mluvčí MPSV Barbara Hanousek Eckhardová. Zároveň se podle ní zastupující náměstkyně Bočková ohradila proti tvrzení, že byla k podpisu uplatnění opce "přinucena".

Piráti postup ministerstva kritizovali už loni a varovali před možnými problémy s vyplácením dávek. Dodatek, který odložil možnost pro uplatnění opce až do konce listopadu, byl podle nich v rozporu se zákonem o zadávání zakázek.

Podle dřívějšího vyjádření mluvčí strany Karolíny Sadílkové to v připomínkovém řízení uznalo i ministerstvo financí. Pirátská strana pak upozorňovala na to, že by případ mohl skončit u soudu. Ministerstvo práce tehdy uvedlo, že připomínka resortu financí nebyla zásadní, doporučovala provedení právní analýzy.