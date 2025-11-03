Domácí

Macinka se omluvil šéfce Trikolory Majerové. Za ostrou nadávku jí dal velkou kytici

před 2 hodinami
Byla to zdánlivě nenápadná událost, která se dnes odpoledne odehrála přímo v jednacím sále Poslanecké sněmovny, aniž by si jí kdo všiml. Ve vztahu mezi předsedou Motoristů Petrem Macinkou a předsedkyní Trikolory Zuzanou Majerovou šlo ale o důležitý symbol. Macinka předal Majerové velkou kytici, protože se jí chtěl omluvit za hodně vulgární výraz, který v minulosti na její adresu použil.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka s kyticí, kterou o chvíli později předal jako omluvu předsedkyni Trikolory Zuzaně Majerové
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka s kyticí, kterou o chvíli později předal jako omluvu předsedkyni Trikolory Zuzaně Majerové

Když se tvořila nová vládní většina, která sestává mimo jiné z členů Motoristů sobě a Trikolory, mnozí lidé na sociálních sítích se ptali, jak asi můžou vypadat vztahy mezi předsedy obou těchto stran. Předseda Motoristů Petr Macinka totiž řekl o předsedkyni Trikolory Zuzaně Majerové: "Zuzana je samozřejmě pí*a hloupá," uvedl tišším hlasem podle videozáznamu, který je na internetu. "No tak, takhle se nevyjadřuje. Nebuď jak ty lidi z Twitteru," odpovídá mu Filip Turek. Na delším videozáznamu Turek ještě říká, že "Péťa je nějak divokej", a že budou vysílání končit. Následně Macinka sdělil, že se za své vyjádření omlouvá. "Já to říkám jenom potichu," podotkl. 

Přestože to zaznělo loni, zůstávala tato nadávka jako balvan mezi oběma politiky, zvláště když šéfka Trikolory žádala omluvu a k tomu ještě uvedla, že člověk jako Macinka ji nemůže urazit. Ten hledal způsob, jak celou věc slušně vyřešit, aby spolu mohli oba politici normálně komunikovat. A onen způsob našel při zahájení nového volebního období Poslanecké sněmovny. 

Aktuálně.cz ho zachytilo ve chvíli, kdy v kuloárech držel opravdu velkou a krásnou kytici. A na otázku, co s ní bude dělat, odpověděl, že ji chce právě věnovat Zuzaně Majerové.

Zuzana Majerová s kyticí od Petra Macinky
Zuzana Majerová s kyticí od Petra Macinky

"Je to gesto, kterým chci ukončit trochu trapnou událost, kterou se nám podařilo vyrobit v momentu, kdy jsme se svým způsobem loučili se svobodu jako influenceři, než jsme se vrhli do evropských voleb a velké politiky. Jeden večírek nám tehdy ujel. Myslím, že si paní poslankyně ode mě zaslouží minimálně kytku," vysvětlil Macinka.

Trochu trapnou událostí myslí situaci, kdy on a zmiňovaný Turek seděli před evropskými volbami ve vysílání internetové televize XTV. Bylo přitom zřejmé, že už mají vypito, velmi dobře se bavili a přitom Macinkovi "vyklouzla" ona věta.

Mimochodem, kvůli tomu, že poslanci v pondělí seděli v první den jednání v lavicích podle abecedy, Macinka a Majerová byli téměř vedle sebe - mezi nimi zůstalo jen jedno místo. Když tedy Macinka přišel těsně před zahájením schůze sněmovny do lavice, kde už Majerová seděla, předal jí kytici a omluvu. Na jejím výrazu tváře bylo patrné, že tuto omluvu přijala.

 
