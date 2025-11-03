Macinka se omluvil šéfce Trikolory Majerové. Za ostrou nadávku jí dal velkou kytici

Když se tvořila nová vládní většina, která sestává mimo jiné z členů Motoristů sobě a Trikolory, mnozí lidé na sociálních sítích se ptali, jak asi můžou vypadat vztahy mezi předsedy obou těchto stran. Předseda Motoristů Petr Macinka totiž řekl o předsedkyni Trikolory Zuzaně Majerové: "Zuzana je samozřejmě pí*a hloupá," uvedl tišším hlasem podle videozáznamu, který je na internetu. "No tak, takhle se nevyjadřuje. Nebuď jak ty lidi z Twitteru," odpovídá mu Filip Turek. Na delším videozáznamu Turek ještě říká, že "Péťa je nějak divokej", a že budou vysílání končit. Následně Macinka sdělil, že se za své vyjádření omlouvá. "Já to říkám jenom potichu," podotkl.
Přestože to zaznělo loni, zůstávala tato nadávka jako balvan mezi oběma politiky, zvláště když šéfka Trikolory žádala omluvu a k tomu ještě uvedla, že člověk jako Macinka ji nemůže urazit. Ten hledal způsob, jak celou věc slušně vyřešit, aby spolu mohli oba politici normálně komunikovat. A onen způsob našel při zahájení nového volebního období Poslanecké sněmovny.
Aktuálně.cz ho zachytilo ve chvíli, kdy v kuloárech držel opravdu velkou a krásnou kytici. A na otázku, co s ní bude dělat, odpověděl, že ji chce právě věnovat Zuzaně Majerové.
"Je to gesto, kterým chci ukončit trochu trapnou událost, kterou se nám podařilo vyrobit v momentu, kdy jsme se svým způsobem loučili se svobodu jako influenceři, než jsme se vrhli do evropských voleb a velké politiky. Jeden večírek nám tehdy ujel. Myslím, že si paní poslankyně ode mě zaslouží minimálně kytku," vysvětlil Macinka.
Trochu trapnou událostí myslí situaci, kdy on a zmiňovaný Turek seděli před evropskými volbami ve vysílání internetové televize XTV. Bylo přitom zřejmé, že už mají vypito, velmi dobře se bavili a přitom Macinkovi "vyklouzla" ona věta.
Mimochodem, kvůli tomu, že poslanci v pondělí seděli v první den jednání v lavicích podle abecedy, Macinka a Majerová byli téměř vedle sebe - mezi nimi zůstalo jen jedno místo. Když tedy Macinka přišel těsně před zahájením schůze sněmovny do lavice, kde už Majerová seděla, předal jí kytici a omluvu. Na jejím výrazu tváře bylo patrné, že tuto omluvu přijala.