Lijavec zalije část Česka. Mapa ukazuje, kde má vydatně pršet nejvíc

V aktuální výstraze o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav.
⚠️ Vydána výstraha na vydatný déšť— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) September 10, 2025
☝ Platnost: od středy 10.09.2025 17:00 do čtvrtka 11.09.2025 05:00
💦 S výjimkou jihozápadní poloviny Čech se na většině našeho území od jihu vyskytne dnes večer (středa) a v noci na zítřek vydatný déšť se srážkovými úhrny 30 až 60 mm,… pic.twitter.com/P55tnz1XoX
Varování platí od dnešních 17:00 do čtvrtečních 5:00. Napršet může podle meteorologů 30 až 60 milimetrů, tedy 30 až 60 litrů na metr čtvereční, ojediněle i více.
"Reakce hladin vodních toků na srážky bude vzhledem k většinou nízké nasycenosti území nevýznamná, ale v místech s intenzivnějšími srážkami mohou zejména hladiny menších vodních toků krátkodobě vystoupat nad první stupeň povodňové aktivity," uvedl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu