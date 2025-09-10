Domácí

Lijavec zalije část Česka. Mapa ukazuje, kde má vydatně pršet nejvíc

před 27 minutami
Na většině území Česka s výjimkou jihozápadní poloviny Čech bude ve středu večer a v noci na čtvrtek vydatně pršet. Hladiny menších vodních toků mohou krátkodobě vystoupat nad první povodňový stupeň.
V aktuální výstraze o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav.

Varování platí od dnešních 17:00 do čtvrtečních 5:00. Napršet může podle meteorologů 30 až 60 milimetrů, tedy 30 až 60 litrů na metr čtvereční, ojediněle i více.

"Reakce hladin vodních toků na srážky bude vzhledem k většinou nízké nasycenosti území nevýznamná, ale v místech s intenzivnějšími srážkami mohou zejména hladiny menších vodních toků krátkodobě vystoupat nad první stupeň povodňové aktivity," uvedl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu

 
