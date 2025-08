Mikýř ano, Pohlreich ne. Lidé skládali hvězdný tým a hledali, co je na Česku dobrého

Působilo to jako zábava, ale byla to také ideální příležitost vidět, jak skupinka asi čtyřiceti lidí v Ústí nad Labem nahlíží na to, co je v Česku špatné, co dobré či koho z Čechů považují za úplnou špičku, srovnatelnou se světovou konkurencí. Setkání svolala agentura STEM, která se podílí na projektu Dobré ráno, Česko. Ten hledá odpovědi mj. na to, jak a čím by se Česko mělo hlavně prezentovat.

Jen si to představte: přijdou za vámi odborníci na průzkum veřejného mínění ze známé agentury STEM a budou chtít, abyste se na několik hodin zamysleli nad tím, jaké Česko vlastně je, jaké byste ho chtěli mít, co se vám v něm líbí a co vás naopak štve. A dostali byste za úkol, jako účastníci akce, kterou skutečně agentura STEM pořádala minulý týden v Ústí nad Labem, třeba toto:

"Musíte vyslat tým deseti lidí, kteří budou zastupovat Česko, a vy jenom víte, že budete potřebovat hodně pestré talenty, ale nevíte, jestli to bude inteligence, znalosti, kreativita, fyzická síla nebo nějaké sociální kompetence," sdělil přítomným sociolog ze STEM Jaromír Mazák. Kromě toho, že všem vysvětloval smysl celého setkání, byl také vedoucím jedné ze skupinek, které tuto otázku dostaly. A právě v té, kterou měl na starosti, zazněla celá řada jmen. O téměř každém ale následovala debata, na nominaci do zmiňované desítky bylo potřeba souhlasu všech.

"Jaromír Jágr," zazní první jméno. "Architekt Josef Kaplický," přidává někdo jméno druhé. "Plastický chirurg Bohdan Pomahač," zní třetí tip. Čtvrtý tip - kuchař Zdeněk Pohlreich. Ovšem pozor. Objevují se oponenti - někteří namítají, že Jágr už je za zenitem a nejlepší výkony má dávno za sebou. U Pomahače někomu vadí, že žije v USA. Pohlreich se nakonec do desítky nedostane, protože jedna z žen se zeptá: "Nemáme mladší kuchaře nebo kuchařky?" A Kaplický také vypadává, protože musí jít o žijící osobnosti. Pomahač ještě dostává šanci, protože se najde obhájkyně, která argumentuje tím, že je přece pořád Čech.

"Já bych nominoval takovou tu starší paní, nemůžu si na jméno vzpomenout. Co se zajímá o jadernou energii. Je taková menší, vysoce hodnotím její myšlení," popisuje jeden z mužů předsedkyni Úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou, aniž by někdo věděl jméno. To Doktor Vševěd, jehož jméno také zazní, je většině povědomý, a kdo ho nezná, dostane vysvětlení, že je to strašně chytrý chlap, který má neskutečný rozsah znalostí a vystupuje v soutěži na televizi Nova. Jmenuje se sice Jiří Martínek, ale pro většinu je to prostě Doktor Vševěd.

Jména politiků nepadají, ale mladší dáma nakonec jedno řekne, a to přímo prezidenta Petra Pavla. "Je dobré mít v týmu někoho, jako je on. Je to vyklidněný týpek. A nemusíme se za něj stydět," prohlašuje rozhodně. Většina mlčí, ale nikdo není proti, podobně jako v případě dalších návrhů - například sportovkyně Ester Ledecké či neurochirurga Vladimíra Beneše.

Do této společnosti se nakonec dostane - pro někoho možná překvapivě - youtuber Martin Mikyska. Jeho jméno nikdo nevysloví, včetně mladé nominantky, ale jeho přezdívka Mikýř ve spojení s reality show Survivor už některým něco říká.

Dokonce mu dají přednost před známým moderátorem a bavičem Leošem Marešem. "Nepotřebujeme baviče, v týmu je potřeba mít, obrazně řečeno, někoho, kdo poseká dříví a postaví chalupu. Mikýř je šikovný a zvládá zátěžové situace," zněla pochvala na jeho adresu. Mikýř získal nominaci u více skupinek, které přicházely i se zcela originálními nápady. Jedna například svorně navrhla učitele a učitelky, kteří se věnují dětem na školách.

Něco, co nás spojí. A pod čím si nás cizinci hned představí

Popisované hledání silné desítky ale bylo jen jedním z několika úkolů. Dalším bylo například přemýšlení nad tím, kam by lidé vzali někoho, kdo by k nim přijel na návštěvu ze zahraničí. V tomto případě se náměty jen hrnuly, každý psal na lísteček svůj tip a lísteček položil na obrysy mapy České republiky.

Jižní Morava se sklípky a vínem, Lednicko-valtický areál, Máchovo jezero, Hřensko a okolí, řada hradů i zámků, ale také okolí Ústecka, Sudety, areál Dolních Vítkovic a další a další nápady. Každý se mohl vyjadřovat zcela svobodně, protože STEM si debatu nahrával a ani jeho zástupci, ani novináři neměli možnost zachytit na video, od koho které věty, návrhy či připomínky vzešly.

Hlavní slovo měl právě sociolog Jaromír Mazák, podle kterého si Česko zaslouží svůj silný příběh. "Ten by měl v sobě spojit ideálně dvě věci. První je to, že nás to spojí, že si řekneme, toto Česko máme rádi, toto Česko chceme dál rozvíjet, chceme, aby nám tady bylo dobře. A druhá je, aby byl příběh Česka z venku rozpoznatelný, něco o nás říkal, a aby - pokud někomu v zahraničí řekneme Česká republika - aby dotyčný neměl zmatený výraz, ale aby si představil něco konkrétního," vysvětloval Mazák.

Řečeno odborným slovníkem, akce v Ústí byla prvním "participačním setkáním, kvalitativní výzkumnou částí kampaně s účastníky a účastnicemi z různých demografických skupin, kdy byly za pomocí participačních aktivit zjišťovány vstupní data a nápady pro další tvorbu českého příběhu a brandu."

Jeden z tematických okruhů se ale lišil - nemluvilo se v něm o pozitivním obrázku Česka, naopak: pozvaný vzorek obyvatelstva měl sdělit, co mu v Česku vadí. Prázdný arch papíru, který každý dostal, se začal brzy plnit nelichotivými postřehy: "Zaprděnost… To u nás nejde… Nadávání… Byrokracie… Papírování… Vše trvá roky… Závist a nepřejícnost… Špatná nálada… Nespokojenost…" Sešlo se toho docela hodně, ale ve srovnání se vším pozitivním, co během odpoledne zaznělo, byla nakonec negativa ve výrazné menšině.

Což se ukázalo, když měli přítomní naopak jmenovat či napsat, v čem jsou Češi superhrdinové. "Černý humor, ten náš nikdo jiný takový nemá," objevilo se na tabuli. "Když nastane průser, tak se semkneme," uvedl někdo další pozitivní návrh. "Solidarita a pomoc," připsal mladík, který přidal povídání o tom, jak byl pomoct na jihu Moravy v době tornáda. "Když už se něco stane, tak si umíme pomáhat," dával mu za pravdu další muž. Jiní pro změnu vzpomínali údajné zlaté české ruce nebo třeba schopné české vývojáře, případně odborníky na nejmodernější technologie.

Setkání, jako bylo to v Ústí nad Labem, nebylo poslední. Měla by být minimálně ještě tři, aby lidé v regionech skutečně měli možnost do výsledku promluvit. Za celou iniciativou "Dobré ráno, Česko" stojí především ministerstvo zahraničních věcí, Česká centra, CzechInvest, CzechTourism, CzechTrade a další. Společně tvrdí, že chtějí probudit to nejlepší, co v lidech v Česku je a co dělá naší zemi dobré jméno ve světě. "Potřebujeme zapojení Čechů a Češek. Každý bude mít příležitost vyjádřit svůj názor na to, v čem jsme dobří a kam se chceme jako Česko do budoucna posouvat," upozorňují zástupci iniciativy.