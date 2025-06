Cizinci si myslí, že Česko je pouze Praha a pivo. Češi můžou navrhnout, jak to změnit

Průzkum, který nevypadá pro Česko příliš dobře. Až 51 procent dotazovaných z dvaceti zemí světa odpovědělo, že o naší zemi nevědí žádné podrobnosti. A pouze 29 procent umělo jasně rozlišit Československo od České republiky. Tak vypadají výsledky průzkumu, který si letos objednal Dům zahraniční spolupráce. Podle odborníků je nejvyšší čas Česko lépe propagovat.

Martin Wichterle není "jen" podnikatel, který dosahuje mnoha podnikatelských úspěchů, ale je to také pohodový člověk, který dokáže s úsměvem a nadšením mluvit o České republice.

"Jsme skvělá země. Prostě se tady žije skvěle. Máme bezpečný stát, ve kterém funguje skoro všechno. Zdravotnictví, veřejná doprava, policie, justice, vzdělávání. Když se podíváte na okolní vyspělé evropské státy, ve spoustě věcí pokulhávají. Je to dobrá práce, kterou můžeme výborně prodávat," líčil v tomto týdnu Aktuálně.cz v zahradě Černínského paláce, kde má sídlo ministerstvo zahraničních věcí.

Wichterle ale zároveň upozornil, že Česko potřebuje vytvořit svůj příběh a značku, moderně řečeno svůj "brand". Vydělal by na tom podle něj každý, kdo se k naší zemi hlásí.

Vyprávěl přitom příběh nejmenovaného ministra zahraničí francouzské vlády z konce 19. století, který svolal velvyslance Francie z řady zemí a sdělil jim prosbu: "Zařiďte, ať nás všichni mají rádi." A Wichterle dodal: To je fantastický popis toho, o co se nyní snažíme. Aby nás měl svět rád, což nám pomůže."

To, o co se nyní Wichterle a mnozí další snaží, je obsahem nové apolitické iniciativy s názvem Dobré ráno, Česko! Kdo si klikne na stejnojmenný web, může tam odpovědět na čtyři otázky.

Ty zní: Jakou jednou věcí byste se rád/a pochlubil/a o Česku, kdybyste mluvil/a s někým ze zahraničí? Co se o nás říká a my nechceme, aby se o nás říkalo? Můžete se zasnít: Čím byste chtěl/a, aby Česko za 20 let vynikalo oproti svým sousedům? Jakou věc blízkou Vašemu srdci by si Česko a jeho lidé měli určitě zachovat i do budoucna?

Probudit v Češích to nejlepší

Odpovědi na tyto otázky budou směřovat do "sběrného balíku", ve kterém se shromáždí spousta názorů. První komentáře už jsou k dohledání také na stránce iniciativy na Facebooku, postupně jich bude přibývat. Zatím tam mladí lidé odpovídají například na otázku, jaké je podle nich nejlepší české jídlo. Smažák? Svíčková? Borůvkový knedlík? Buchtičky se šodó? Guláš?

Autoři celé iniciativy, což je především ministerstvo zahraničních věcí, ale také Česká centra, CzechInvest, CzechTourism, CzechTrade a další, chtějí podle svých slov probudit to nejlepší, co v lidech v Česku je a co dělá naší zemi dobré jméno ve světě. "Potřebujeme zapojení Čechů a Češek. Každý bude mít příležitost vyjádřit svůj názor na to, v čem jsme dobří a kam se chceme jako Česko do budoucna posouvat," tvrdí zástupci iniciativy.

Podle tiskové zprávy na webu ministerstva zahraničních věcí si svět Česko v pozitivním světle spojuje především s přírodou, kulturním dědictvím a pivní tradicí. "Podstatně menší část zahraniční veřejnosti si nás ale dokáže spojit například s inovacemi, vědou nebo bezpečím," stojí ve zprávě, která cituje i zvláštního zmocněnce ministerstva pro jednotnou prezentaci Česka v zahraničí Marka Pyszka.

"Uvědomujeme si, že Česko by mělo na mezinárodní scéně vystupovat jednotně a mít v ruce silný, sdílený nástroj pro dlouhodobé budování svého obrazu ve světě. Proto jsme spustili tvorbu národní značky. Projekt je klíčovým krokem v rámci sjednocování zahraniční prezentace naší země," tvrdí.

Na webu Českých center je možné najít vyjádření generální ředitelky těchto center Jitky Pánek Jurkové, podle které Česko zatím nevyužívá svůj potenciál. "Image Česka ve světě i doma je zbytečně zatížená přežitými stereotypy a neodpovídá potenciálu, který naše země bezesporu má. Celý svět tleská naší skvělé kultuře - tradiční i současné. Zároveň v Českých centrech vnímáme, že její propagaci by ještě více pomohlo, když se bude prolínat se srozumitelným a dobře vyprávěným národním příběhem," vysvětluje Pánek Jurková.

VIDEO: Takto vypadalo ve zkratce představení iniciativy Dobrý den, Česko na půdě ministerstva zahraničních věcí