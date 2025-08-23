Jaká bude letošní slivovice a spol.? Ovoce je dost, chuť nejistá, pálenice zdraží

Mirabelky, špendlíky, někde také meruňky, třešně, zanedlouho i švestky a jablka. Zahrádkáři už plní sudy a chystají kvas do pálenic. Leckde už úspěšně vypálili. Letos po loňské a předloňské bídě by mohly mít pěstitelské pálenice dobrý rok.
Určitě mnohem lepší než loni, kdy se obecně urodilo vzhledem k mrazům třikrát méně ovoce, než se očekává letos, a z více než 500 oficiálně registrovaných pěstitelských pálenic jich otevřelo jen něco přes 300.
"Záleží na druhu ovoce, v souhrnu očekáváme úrodu na úrovni nějakých 130 až 140 tisíc tun. Což je nad pětiletým průměrem. Loni to ovšem byla katastrofa, kterou tady nikdo nepamatuje, zhruba jen 45 tisíc tun. Je však otázka, jak se to vzhledem k navýšení spotřební daně projeví v zájmu o pěstitelské pálení," reaguje předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
Sezona lepší bude, ale platí - jak kde. A také jak z čeho. Nebo za kolik. Jisté je, že destilace ovoce z vlastních zahrádek se letos prodraží. Zhruba o deset procent. Především právě vlivem vyšší spotřební daně.
Stát ji letos od ledna zvýšil o deset procent na 391 korun z litru čistého stoprocentního alkoholu. Pěstitelské pálenice mají sazbu poloviční, tedy 196 korun. Pálenice svým klientům účtují ceny kolem 380 až 420 korun z litru absolutního alkoholu, v případě 50procentní pálenky tedy polovinu.
Pálenice Březůvky na Zlínsku je ve švestkovém kraji: tady meruňky moc nefrčí, po letech ale lidé nosí k destilaci i špendlíky (slivoň). "Zdražili jsme od ledna o deset procent, ale myslím, že zájem bude vyšší, oproti loňsku určitě. A kvalita? Uvidíme. Zatím to vypadá celkem dobře, i když se zdá, že ovoce poněkud schne," komentuje letošní rok Miroslav Mikel z Pálenice Březůvky.
Pražský destilatér a předseda Unie destilatérů Jakub Gottwald také věří, že letošek nebude pro jejich obor špatný. I když k rekordům v množství a kvalitě úrody ovoce bude ještě dost chybět.
"Ovoce letos není málo, ale často ještě před uzráním padá. Kvas z nezralého ovoce má nižší cukernatost, je tam nižší výtěžnost. Zhruba o nějakých deset procent vyteče méně," popisuje Gottwald dosavadní letošní zkušenost.
A pak je tu také dávná praxe domácího nelegálního pálení. Podle české legislativy si může - výhradně v licencovaných pěstitelských pálenicích - občan nechat vypálit destilát jen z vlastního ovoce (celníci leckdy dokonce z katastrálních map kontrolují, zda má dotyčný vlastní zahradu s ovocnými stromy), a to maximálně 30 litrů stoprocentního alkoholu.
Emeritní prezident Unie destilatérů a většinový vlastník Zámeckého lihovaru v Blatné Václav Šitner potvrzuje starou praxi, že každé zvýšení spotřební daně, a tedy i ceny výsledného destilátu vede k posílení černého pálení. Samozřejmě nejen na Moravě, která je oproti krajům v Čechách stále největším rájem domácích pálenic.
"Každé zvyšování daně znamená, že lidé si víc pálí sami doma načerno. A tomu nahrává i fakt, že držení destilačního přístroje už není nelegální. Dřív bylo. Museli by vás chytit při činu," říká Šitner. "Dneska si vesnice koupí takzvaný 'vařák na povidla', umístí ho na káru a lidi si ho vozí z chalupy do chalupy. To je prostě nekalá konkurence pro všechny pálenice," dodává legenda českého destilatérského oboru.