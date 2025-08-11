Zahraničí

Panika v německých pivovarech. Pivo ztrácí na oblibě, co za tím stojí?

Anastasija Antonova Anastasija Antonova
před 2 hodinami
Spotřeba piva v Německu po dekádách růstu prudce klesá. Tradiční nápoj, který dlouho symbolizoval německou kulturu, čelí poklesu zájmu především mezi mladší generací a představuje zásadní výzvu pro celý pivní průmysl.
Ilustrační foto z Oktoberfestu z roku 2019.
Ilustrační foto z Oktoberfestu z roku 2019. | Foto: Reuters

Německý statistický úřad oznámil, že za první polovinu roku 2025 klesl prodej piva pod 4 miliardy litrů, a to poprvé od roku 1993, kdy se začaly tyto údaje sledovat. Informoval o tom britský týdeník The Economist. 

Průměrná roční spotřeba piva na jednoho Němce klesla ze 112 litrů v roce 2005 na méně než 90 litrů dnes. I když Německo zůstává šestým největším pivním trhem na světě, spotřeba na obyvatele se propadla na osmou příčku a tempo poklesu se zrychluje. Podle konzultanta Gerrita Blümelhubera už v některých pivovarech panuje panika.

Podle týdeníku patří mezi hlavní důvody poklesu spotřeby piva dva dobře známé faktory: Německo čelí stárnutí populace a mladší generace ztrácí zájem o alkoholické nápoje. Někteří pozorovatelé také poukazují na rostoucí náklady, i když cena - například basa Paulaneru stojí 15 eur - v supermarketech stále zůstává relativně nízká.

Kromě toho problémy v hotelech a restauracích naznačují, že celkově pohostinský sektor čelí širším výzvám. Pokles konzumace vína je nicméně výrazně mírnější. "V Německu je stále poptávka po pivu," uvádí Volker Kuhl, generální ředitel pivovaru C&A Veltins, "ale lidé už nemají zájem o třetí či čtvrtou sklenici".

Obliba nealkoholických piv

Naopak segment nealkoholických piv zažívá výrazný růst a dnes představuje téměř desetinu celkové německé produkce, ačkoli tyto objemy nejsou zahrnuty v oficiálních statistikách.

Nealko piva se stala běžnou nabídkou v zahradních restauracích a objevují se i specializované podniky zaměřené výhradně na tento typ nápojů. Němečtí sládci přicházejí s novými výrobními postupy, například využívají divoké kvasinky, i když přísný zákon o čistotě piva (tzv. Reinheitsgebot) někdy inovace brzdí.

Ani za nejpříznivějších předpokladů však nealkoholická piva nedokážou plně nahradit pokles v konzumaci klasického piva. Navíc export piva klesá ještě rychleji, částečně kvůli zavedení celních bariér. V posledních pěti letech bylo nuceno zavřít téměř sto pivovarů a další pokles počtu výrobců je pravděpodobný. 

Snižování "voltáže" v Česku

Češi stále vedou světový žebříček v konzumaci piva s průměrem kolem 140 litrů ročně na osobu podle dat z Data Pandas za rok 2025. Současně ale i u nás roste zájem o nápoje s nižším obsahem alkoholu a zajímavou chutí.

Tento trend podporuje rostoucí daň z lihu a změna preferencí mladší generace, která dává přednost chuti před silou alkoholu. Snižování "voltáže" je patrné zejména u stále víc oblíbených minipivovarů. Nikdy tolik nefrčely desítky, ale ani ještě slabší, a tedy méně alkoholické osmičky. I když ty jsou spíš sezonním letním trendem. 

 
