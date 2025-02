Konec českých Nočních vlků. Soud zrušil zdejší pobočku ruského motorkářského gangu

Spolek, který zaštiťoval českou filiálku ruského motorkářského klubu Noční vlci, jde do likvidace. Nařídil to brněnský soud kvůli nesplnění právních povinností. Ruská organizace s úzkými vazbami na Vladimira Putina je už několik let na sankčních seznamech Evropské unie.

O rozhodnutí z konce loňského roku v pondělí informoval zpravodajský portál Seznam zprávy. Konkrétně se jedná o spolek NV Europe MC (Noční vlci Evropa motocyklový klub) pod jehož záštitou fungovala česká buňka ruské organizace. Noční vlci jsou přitom na sankčních seznamech Evropské unie a mají na její území zakázaný vstup. O likvidaci české buňky ale nakonec rozhodla všednější záležitost - neplatné sídlo společnosti. "Ani přes výzvu rejstříkového soudu spolek nedoložil právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno jeho sídlo, ani nepodal řádný návrh na zápis sídla nového, přestože byl současně poučen, že při nesplnění této povinnosti může soud rozhodnout o zrušení," píše v usnesení soudce brněnského krajského soudu Tomáš Hejl. Dosavadní sídlo motorkářského gangu bylo v ospalé části brněnských Černých polích, jen pár desítek metrů od vily Tugendhat. Spolu s gangem zde formálně sídlí i firmy předsedy české buňky organizace Marka Radkoviče. Podle zjištění Seznam zpráv jde například o noční klub v Mikulově. Brněnský dvoupatrový bytový dům sloužil jako sídlo také pro firmu šéfa evropských Nočních vlků Josefa Hambálka, který byl až donedávna na sankčních seznamech EU. Vedení motorkářské organizace podle soudu v rámci celého právního řízení odmítalo komunikovat. "Tyto osoby se soudem nekomunikují, nereagují na výzvy soudu a neplní zákonné povinnosti vůči právnické osobě, nebyl podán řádný návrh na nápravu zápisu do veřejného rejstříku," stojí v usnesení brněnského soudu. Související Já jsem pro vás svině, vyčítal Foldyna Foltýnovi. Ten nadále mlčí o podřízených 4:18 Noční vlci se v Česku proslavili především pořádáním akcí, které jdou na ruku ruské propagandě. Ruská buňka organizace pak v minulosti také hlídkovala a pronásledovala ukrajinské aktivisty chvíli po okupaci Krymu. K motocyklovému klubu se hlásí i někteří tuzemští politici, nejvýraznější jsou Jaroslav Foldyna z SPD nebo někdejší jihomoravský hejtman za sociální demokracii Michal Hašek, který dnes působí v PRO 2022 Jindřicha Rajchla.