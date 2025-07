Kauza bitcoin: vrchní žalobce odmítá výtky ministryně spravedlnosti Decroix

Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun odmítl výtky ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) ohledně nedostatečné informovanosti v takzvané bitcoinové kauze. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci na její žádosti odpovědělo obratem a v rozsahu odpovídajícím stadiu trestního řízení, řekl Dragoun.

"Nad výkonem dozoru státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci provede kontrolu Nejvyšší státní zastupitelství, obdrželo podnět ministryně spravedlnosti, řekl mluvčí Petr Malý.

Ministryně Decroix v pondělí oznámila, že podá nejvyšší státní zástupkyni Lence Bradáčové podnět k dohledu v kauze s tím, že úřad podle ní nedostává adekvátní odpovědi.

Policie prověřuje okolnosti darování bitcoinů ministerstvu dříve trestaným mužem pro podezření ze zneužití pravomoci, z praní špinavých peněz a z nedovoleného nakládání s drogami.

"Na všechny žádosti ministryně spravedlnosti Vrchní státní zastupitelství v Olomouci odpovědělo bez zbytečných odkladů, zpravidla obratem. Odpovědi byly podle našeho názoru poskytnuty v takovém rozsahu, který vyplývá z kompetencí státního zastupitelství jako orgánu činného v trestním řízení a který odpovídá aktuálnímu stadiu vedeného trestního řízení. Pokud tedy žádosti o naše vyjádření či stanoviska přesahovaly naše kompetence, pak nemohly být zodpovězeny," uvedl vrchní žalobce.

Aby měl stát jasno

Decroix žádá Nejvyšší státní zastupitelství, aby se zaměřilo hlavně na otázku, zda v trestní věci nenastávají průtahy a jsou dodržovány zásady činnosti orgánů činných v trestním řízení. Podnět podala kvůli ochraně majetkových zájmů státu. Stát i kupci bitcoinů totiž potřebují mít jasno, zda má kryptoměna zákonný původ, či nikoliv. Stávající odpověď trestních orgánů na dotaz vhodnosti nakládání s bitcoiny označila za neuspokojivou.

Nejvyšší státní zastupitelství potvrdilo, že podnět obdrželo. "Ve věci bude proveden dohled, tedy kontrola nad výkonem dozoru státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Další postup není možné předjímat, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství si nejprve vyžádá spis a seznámí se s jeho rozsahem," uvedl Malý.

Dragoun minulý týden s Decroix v režimu důvěrné odpovídal na otázky senátního bezpečnostního výboru. Médiím tehdy řekl, že v kauze stále není nikdo stíhán. Uvedl také, že senátorům dal jen obecné informace, protože není zbaven mlčenlivosti.

Na Dragounovo stanovisko ohledně poskytování informací se Decroix odvolávala dřív, když zdůvodňovala, proč veřejnosti ani senátorům neposkytne deanonymizovanou časovou osu kauzy ani písemné podklady k ní. Dragoun totiž varoval, že by to mohlo ohrozit účel trestního řízení. Podle něj není možné, aby veřejnost či zákonodárná moc vedla jakési paralelní šetření, které se nutně dostává do interference s řádně vedeným trestním řízením.

Kvůli přijetí miliardového bitcoinového daru od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského rezignoval předchozí ministr Pavel Blažek (ODS). Decroix nato slíbila prověřit postupy ministerstva v netrestní rovině ještě před podzimními volbami do sněmovny. Zadala externí audit a 19. července jmenovala koordinátora objasňování kauzy Davida Uhlíře, který minulý týden ve funkci skončil, aniž vypracoval závěrečnou zprávu. Podle Decroix úspěšně splnil svěřené zadání. Uhlíř řekl webu odkryto.cz, že skončil po dohodě a k věci se nebude vyjadřovat.