Riskantní manévr polského kamionu zaznamenal řidič v úterý na dálnici D1. Šofér nákladního auta se pustil do předjíždění jiného kamionu v zúženém pruhu. Nepodařilo se mu to a navíc přišel o zpětné zrcátko. Video na sociálníchí sítích zveřejnil Josef Kohoutek.

"Mám respekt ke všem řidičům, hlavně k těm, kteří jezdí profesionálně. To, co vidíte, je demence jednoho netrpělivého polského řidiče. Nechápu co chtěl nahnat," nebral si servítky na Facebooku Kohoutek. Video viděly už statisíce lidí.

Na páteřní dálnici D1 je tradičně nejvíc omezení, mezi Prahou, Brnem a Ostravou pokračují opravy na 13 místech. Incidentů v dopravních uzavírkách na dálnicích přibývá, stát proto už v červnu avizoval, že posílí prevenci a bezpečnost jízdy v uzavírkách.