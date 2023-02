Černochová označila voliče ANO za Babišovy otroky. Výbor dostal návrh na prošetření

Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny rozhodne, zda se bude zabývat výroky ministryně obrany Jany Černochové (ODS). Na plénu dolní komory parlamentu mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby přirovnala podporovatele hnutí ANO k otrokům. Předseda ANO Andrej Babiš byl tehdy jedním ze dvou finalistů souboje o Pražský hrad. Výbor dostal návrh, aby výroky ministryně prošetřil.

Ministryně obrany Jana Černochová v neděli 22. ledna vystoupila v diskusním pořadu televize CNN Prima News. Kritizovala billboardy Andreje Babiše, podle kterých zvolený prezident Petr Pavel přivede Česko do války rozpoutané Ruskem na Ukrajině. V této souvislosti uvedla, že Babiš straší válkou "za podpory a hlasitého potlesku otroků z ANO".

Dva dny po tomto vystoupení ji na půdě Poslanecké sněmovny vyzvaly k omluvě předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a její stranická kolegyně Jana Pastuchová. Vyjádření Černochové považovaly za nepřijatelný útok na svou integritu. Obě se neúspěšně snažily zařadit výzvu ministryni k omluvě jako samostatný bod jednání pléna.

Černochová nicméně vystoupila. Pokud si prý Schillerová a Pastuchová vztáhli její výroky v televizi na sebe, je to jejich problém. Pak přečetla výhrůžný e-mail od údajných příznivců ANO prezidentské kandidátce Danuši Nerudové. "Z tohoto e-mailu je patrné, že vaši podporovatelé jsou schopni a ochotni udělat pro hnutí ANO, jako otroci, úplně všechno," uvedla.

Zkultivovat projev ministryně

Kvůli uvedeným výrokům od řečnického pultu se poslankyně Pastuchová a její kolega ze sněmovního klubu ANO Jiří Mašek obrátili na mandátový a imunitní výbor, jenž se zabývá prohřešky poslanců. Chtějí po něm, aby vyjádření ministryně na adresu příznivců Babišova hnutí prošetřil. Výbor se sejde nadcházející středu.

"Jde o kultivaci slovního projevu paní ministryně v médiích i v Poslanecké sněmovně a posílení schopnosti udržet nervy na uzdě, což by měla být u ministryně silového resortu norma. Nepaušalizovat, neurážet poslance a voliče," vysvětlil Aktuálně.cz smysl podnětu Mašek. Černochová se k návrhu na dotaz redakce nevyjádřila.

Výbor po projednání podnětu rozhodne, zda se výroky ministryně bude zabývat. V případě kladného stanoviska začne prošetřování. "Pokud se tím budeme zabývat, tak postup je stejný jako u správního orgánu. Vyslechneme autora podnětu, pak toho, na koho směřuje. Proběhne standardní dokazování," řekl Aktuálně.cz místopředseda výboru Milan Feranec (ANO).

Pokud na konci šetření dojde výbor k závěru, že došlo k porušení dobrých mravů ve sněmovně, může Černochové nařídit omluvu nebo jí uložit pokutu do výše jednoho měsíčního poslaneckého platu. Ministryně by se v takovém případě mohla odvolat, o konečném výsledku řízení by rozhodovalo plénum sněmovny.

"Nejsem Babišův otrok"

Poslanci výboru budou muset zvážit, zda výroky Černochové lze považovat za provinění proti jednacímu řádu sněmovny. Předpis praví, že trestat je možné za urážky "poslance, senátora, ústavního soudce nebo jiné osoby, která má oprávnění zúčastnit se schůze sněmovny a jejích orgánů ze zákona". Na nikoho z nich slova ministryně přímo nemířila.

V tomto volebním období je to podruhé, kdy mandátový a imunitní výbor dostal podnět k možnému nevhodnému vystupování poslance na plénu. Loni v říjnu se odmítl zabývat invektivou předsedy SPD Tomia Okamury vůči předsedkyni sněmovny a TOP 09 Markétě Pekarové Adamové. V šestnáctičlenném výboru mají většinu devíti hlasů poslanci vládní koalice. K prošetření výroků Černochové tak bude potřeba podpory z koaličních řad.

"Jsem poslankyně za Liberecký kraj, kterou si zvolili občané, tudíž nejsem žádnou otrokyní pana Babiše. A myslím si, že žena by se takhle vyjadřovat neměla," reagovala Pastuchová na slova Černochové. "To jsou tak šílená slova, že s nimi ani nechci vést žádnou polemiku, paní ministryně," uvedla pak Schillerová.

Marketingový a politický cynismus

Černochová v původním vystoupení v televizi kritizovala především dva Babišovy billboardy. Na jednom v narážce na armádní minulost nyní zvoleného prezidenta Petra Pavla stálo, že Babiš není voják, ale diplomat, a proto nezatáhne Česko do války. Podle druhého generál ve výslužbě nevěří v mír.

"S takovou mírou marketingového a politického cynismu jsem se dosud nesetkal," řekl už dříve Aktuálně.cz k Babišově kampani politolog z Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Obdobně mluvil expert na politický marketing Karel Křivan. "Jedna věc je takové téma otevřít, druhá je napadnout soupeře, že chce válku. To je nesmysl. Nikdo soudný v téhle zemi válku nechce."

Babiš se snažil přesvědčit, že chtěl jen zdůraznit potřebu diplomatických jednání o ukončení války. Z údajného překroucení smyslu svých billboardů nařkl média. Ve druhém kole voleb prohrál s Pavlem výsledkem necelých 42 procent o 16 procentních bodů. Po porážce opustili jeho tým dlouholetí spolupracovníci Tünde Bartha, Marek Prchal a Vladimír Vořechovský.