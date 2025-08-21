Domácí

"Jsem rozpačitý." Vláda by do voleb měla vysvětlit bitcoinovou kauzu, míní Pavel

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Prezident Petr Pavel předpokládá, že by do říjnových sněmovních voleb mělo od vlády zaznít jasnější prohlášení k bitcoinové kauze. Hovořit chce o věci i při setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS) příští týden. Postup podle něj není srozumitelný.
Prezident Petr Pavel, Praha, 15. července 2025
Prezident Petr Pavel, Praha, 15. července 2025 | Foto: Hospodářské Noviny

Předchozí ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) přijal pro ministerstvo miliardový bitcoinový dar od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského.

Policie jej v sobotu obvinila pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a letos, podle policie zastíral původ bitcoinů. Blažek kvůli kauze odstoupil, nahradila ho Eva Decroix (ODS).

"Sleduji vývoj a musím říct, že jsem z něho stejně rozpačitý jako většina veřejnosti. Ten postup není srozumitelný. Škodí nejenom ministerstvu, ale celé vládě, že není jasno nejenom o těch krocích, ale i o dosavadních zjištěních," řekl Pavel.

Čím dříve se podaří ministryni a vládě záležitost srozumitelně komunikovat a uzavřít, tím lépe pro všechny, míní prezident. "Jakékoliv protahování a zvyšování nejistoty jenom vytváří prostor pro další a další spekulace, které je nakonec jenom poškodí," poznamenal.

Decroix nechala mimo jiné vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července. Vyplývá z ní, že resort bitcoinový dar neměl přijímat, protože věděl o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Zprávu měl vypracovat také koordinátor objasňování kauzy David Uhlíř, ve funkci ale skončil předčasně.

Některé opoziční strany tvrdily, že po Blažkovi měl do čela resortu nastoupit nestraník. Pavel si není jistý, že by to prospělo. Vkládal naději do toho, že Decroix do úřadu nastoupí razantně, a to ve vlastním zájmu. "Vstoupit do ministerského křesla na tak krátkou dobu před volbami je mimořádně riskantní. Buď ukáže, že má snahu problém vyřešit, v tom případě to může její další politické kariéře prospět. Nebo naopak ji to může výrazně poškodit," podotkl Pavel.

"Já jsem o tom s paní ministryní hned na počátku mluvil a tehdy jsem nabyl dojem, že jí jde o tu první variantu, tedy situaci jasně a transparentně řešit. Předpokládám, že budeme mít možnost se o tom pobavit i s premiérem ještě příští týden. Tak aby do voleb nějaké jasnější prohlášení k této kauze zaznělo," dodal prezident.

 
