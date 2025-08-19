Kupka o Blažkovi: Sháníme ho, jeho příspěvky na Twitteru ničemu dobrému nepřispívají

Čím méně dnů zbývá do voleb, tím více by ODS potřebovala, aby bitcoinová kauza pokud možno utichla a odehrávala se maximálně v rovině policejního vyšetřování. Jenže místo toho její bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který bitcoinovou kauzu způsobil, dává na sociální sítě příspěvky, které vyvolávají velký veřejný rozruch.
Zatím naposledy napsal o zadržení majitele bitcoinů Tomáše Jiřikovskéoho policií, že prý "státní ozbrojenci násilnicky" obsadili jeho dům a chtěli po něm, aby jim prozradil něco na politiky, za což mu nabízeli podmíněný trest. Jiřikovský daroval ministru ještě za Blažka 468 bitcoinů v hodnotě stovek milionů korun, u kterých má policie podezření, že pocházely z trestné činnosti.
Když se Aktuálně.cz zeptalo v úterý odpoledne ministra dopravy za ODS Matina Kupky, co říká příspěvkům Blažka, neskrýval roztrpčení. "Divím se jim. Ve výsledku neustále vrací to téma do veřejného prostoru. Teď je to na policii a dalších vyšetřujících orgánech. Policie správně celou věc prošetřuje a zjišťuje, jaký je původ bitcoinu," uvedl Kupka.
Na otázku, jak si vysvětlujete zatím poslední Blažkovu poznámku s kritikou policie, Kupka odpověděl, že to nechci příliš komentovat. "Myslím, ze jakýkoliv komentář politika, včetně Pavla Blažka, nemůžu prospět tomu, aby vyšetřování probíhalo, jak si zaslouží. Tedy bez pozornosti kamer a médií. Můžeme de bavit o o tom, jak spektakulární byl ten krok zadržení pana Jiřiovského, ale já pokládám za důležité důvěřovat policii a těm, kteří ji vyšetřují. Tečka," řekl ministr dopravy, který je součástí nejužšího vedení ODS.
Následně připustil, že ODS se snaží Blažka kontaktovat. "Myslím, že se to děje. Určitě se to děje," řekl na dotaz Aktuálně.cz, zda Blažka "nahání". "Osobně jsem mu nevolal. Ale vím, ze kolegové jsou s ním v kontaktu," upřesnil. A na otázku, zda se mu lidé v ODS snaží říct, aby svého chování zanechal, Kupka sdělil: "Publicita tohoto typu tomu opravdu neprospívá." A na poznámku redakce, jestli podle něj Blažek budu dál psát na sociální sítě podobné příspěvky, na což jsou určitě mnozí zvědaví, podotkl: "Uvidíme. Myslím, že všichni jsme zvědaví."
Aktuálně.cz zajímalo i to, zda si Kupka nemyslí, jestli se Blažek v celé kauze nedopustil nějakého nekalého jednání, protože zatím není zcela jasný motiv jeho snahy získat peníze z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti. Podle Kupka šlo u Blažka "jen" o politickou chybu, špatný úsudek, ne něco nezákonného.
"Jsem opravdu přesvědčený, že to od něho byla chybná úvaha, politická chyba, za kterou nese odpovědnost, odešel z politiky. Nemyslím si, že by měl ohledně bitcoinu nějaké zlé úmysly. On udělal chybu v tom, že nikdy nemělo dojít k darování bitcoinů státu, a nikdy neměl být tento dar přijaty. Stát měl výtěžek z trestné činnosti zabavit," prohlásil Martin Kupka.