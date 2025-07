"Jsem dezolát." Režisér vzal na Ukrajinu fanoušky Ruska. Točil je i při úderu raket

Režisér a producentstvo snímku Velký vlastenecký výlet Robin Kvapil se rozhodl odvézt do válečného konfliktu lidi, kteří nevěří tomu, že je na Ukrajině válka. Na základě výzvy se přihlásili zájemci, kteří mají pochybnosti o informacích z mainstreamových médií a vyrazili s filmovým štábem až k frontové linii.

"Já osobně nálepkování dezolát moc nemusím," přiznává. Dodává ale, že samotní účastníci projektu s tímto termínem operovali. "Ivo se k němu hlásil na castingu a ostatní s ním taky neměli problém. Vlastně jako kdyby to bylo označení určité subkultury," vysvětluje. Účastníky projektu podle něj spojuje nenávist k systému.

"Jsou přesvědčení, že nějaké věci jako Green deal, liberální demokracie a tak dál, jsou prostě to, co nás vede do záhuby." Naději prý - třeba v důsledku rodinného pozadí - vidí tito lidé právě v Rusku.

Host Zuzany Tvarůžkové přiznává, že jeho záměrem nebylo nutně zaznamenat myšlenkový přerod některého z účastníků projektu. "Ale myslel jsem si, že se to mohlo stát, protože ta místa jsou opravdu silná. Není běžné, že slyšíte ohromný výbuch, a když se tam jdete podívat, tak vidíte lidi, kteří odklízí trosky a hned vám podávají svědectví. Byla to série opravdu náročných emočních situací."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:42 Podařilo se Kvapilovi proniknout do myšlení lidí, které vzal na Ukrajinu? Kdo jsou lidé, které do filmu vybral a proč mu vadí nálepkování? K čemu byla konfrontace s realitou války?

05:42-09:42 Jak náročné bylo soužití s lidmi zcela odlišného pohledu na svět? Podle jakého klíče účastníky vybíral a co mají společného? Jak zvládal poslouchat tvrzení, která byla v rozporu s realitou?

09:42-14:02 Jak na názorovou různorodost reagoval zbytek štábu? Jak vnímali společný zpěv sovětské hymny? Jak na účastníky zapůsobily raketové útoky a jak zvládali strach o život?

14:02-19:02 Došlo u některých z účastníků k prozření? Jak se řešila bezpečnostní opatření v blízkosti fronty? Docházelo ke zpochybňování reality i při přímém svědectví?

19:02-24:05 Kolik se toho natočilo a co se do filmu nevešlo? Jak na výpravu reagovali Ukrajinci? Proč jsou někteří lidé proti podpoře Ukrajiny?

24:05-27:13 Cítili jste vděčnost Ukrajinců vůči Západu? Jaký vliv mají média? A měli bychom se víc zaměřit na mediální gramotnost?

Podívejte se na trailer k dokumentu Velký vlastenecký výlet: