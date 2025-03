Jonák: Tři miliardy lidí topí uhlím nebo trusem. A my si v EU likvidujeme průmysl

Dokument Evropské komise s názvem Clean Industrial Deal si klade nesplnitelné cíle, zvlášť v době, kdy za hranicemi Evropské unie zuří válka, tvrdí člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Petr Jonák. "Celý svět teď deglobalizuje – většina států a teritorií se výrazně víc zajímá o to, jak budou soběstačné ve strategických surovinách," upozorňuje.

EU je přitom v situaci, kdy z ní postupně odchází automobilový, chemický i farmaceutický průmysl nebo ocelářství. "Vůbec nevidím, že by nové dokumenty tohle reflektovaly," konstatuje Jonák a dodává, že nám chybí zásadní inovace, které by dokázaly klimatickou neutralitu skokově přiblížit.

V Evropě máme násobně vyšší ceny energií než třeba ve Spojených státech. Před pár lety přitom byla elektřina v Evropě vůbec nejlacinější, připomíná. "Nejlevnější byla třeba kolem 20 euro za megawatt. Dnes už jsme na stovce a těch 80 přitom tvoří cena emisní povolenky."

Podobný systém zdanění emisí vypouštěných do ovzduší funguje i v USA nebo v Číně. Tam jsou ale ceny povolenek výrazně nižší.

Jonák podotýká, že svět se dále nachází v situaci, kdy tři miliardy lidí topí spalováním uhlí, dřeva nebo trusu. "Před dvěma třemi lety byla na celém světě elektrifikovaná jen dvě procenta osobních vozů. Vůbec se nezahájila elektrifikace námořní dopravy, letecké dopravy, nákladní dopravy…" vypočítává. Závěrem ale dodává, že i přesto vidí v nových technologiích velké příležitosti.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-10:36 Chytila Evropa boj s klimatickou změnou za špatný konec? Proč vznikla Antverpská deklarace? Jak velký je rozdíl mezi Industrial Dealem a Clean Industrial Dealem? Jak se má v Evropě zajistit dekarbonizace zároveň s udržením průmyslu? Jak moc v Evropě zdražují energie emisní povolenky?

10:36-16:39 Co by měla Evropská unie dotovat ze svých příjmů? Je reálné do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality? Proč je pro evropské firmy obtížné plánovat?

16:39-22:19 Podaří se Evropě předehnat Čínu a USA a stát se lídrem v zelených technologiích? Proč z Evropy mizí i farmaceutický průmysl?

22:19-37:41 Kolik peněz ušetří evropským firmám snížení byrokracie? V jaké fázi je nyní dohoda o čistém průmyslu?