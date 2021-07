Soud už v dubnu nařídil Janouškovi, aby se vrátil za mříže. Lobbista výzvu nepřevzal

Politickému podnikateli Romanu Janouškovi skončil pobyt na svobodě. Pravomocně o tom rozhodl Vrchní soud v Olomouci, jenž zamítl další přerušení jeho trestu. Janoušek dostal nepodmíněný trest za sražení ženy v opilosti. Jak ale zjistilo Aktuálně.cz, lobbistu k návratu za mříže vyzval soud už před vypršením poslední lhůty jeho pobytu na svobodě. Marně a neoprávněně. Janoušek proto není ve vězení.

Politický podnikatel Roman Janoušek dostal pravomocný trest čtyři a půl roku za to, že na jaře 2012 svým vozem srazil v opilosti ženu. Dosud má za sebou jen rok a čtvrt za mřížemi. Kvůli zdravotním problémům neurologické povahy měl od března 2016 přerušený trest. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně, jenž svůj verdikt několikrát zopakoval. Poslední pobyt Janouška na svobodě měl skončit letos 30. dubna.

Krajský soud v Brně však tentýž měsíc rozhodl, že lobbista může mimo prostory brněnské věznice strávit další dva roky. Po stížnosti státního zástupce tento verdikt u Vrchního soudu v Olomouci neobstál. Odvolací instance ho 29. června zrušila. S odůvodněním své rozhodnutí odeslala dotčeným stranám včetně Janouška uplynulý pátek. Zdravotní obtíže lobbisty podle olomouckého soudu nejsou překážkou pro výkon trestu ve vězení.

Deník Aktuálně.cz ovšem zjistil, že politický podnikatel úzce spjatý s érou pražského primátora Pavla Béma (ODS) v letech 2002 až 2010 už mohl za mřížemi pár měsíců být. Bylo 8. dubna, když mu Městský soud v Praze poslal výzvu k návratu za mříže. Pražská instance vyřizovala jeho původní trestní kauzu. Nařízení soudu bylo konkrétní. Janoušek se měl do brněnské věznice dostavit nejpozději do 16 hodin 3. května.

Výzva k nástupu do vězení, která neplatí

Důvod byl následující: ke konci se mu chýlilo poslední přerušení trestu. Navíc neexistovalo pravomocné rozhodnutí, že na svobodě může zůstat déle. Verdikt brněnského krajského soudu o dalších dvou letech navíc nikdy nevešel v platnost. Proto pražská městská instance vyzvala lobbistu k nástupu do vězení, Aktuálně.cz to potvrdil mluvčí soudu Adam Wenig.

"Ano, výzvu se však nepodařilo odsouzenému doručit, tedy nemohly z ní plynout žádné povinnosti pro odsouzeného," vysvětlil se zásadním dovětkem mluvčí. I kdyby Janoušek výzvu převzal, k ničemu by ho stejně nezavazovala. Mluvčí Wenig zmínil jiný klíčový moment, jenž situaci obrátil vzhůru nohama.

Při vydání pokynu příslušný soudní úředník podle Weniga chyboval. Podle něj ji pražská instance lobbistovi adresovat neměla, vstoupila tím do pravomoci brněnského krajského soudu. "Jakmile se o tomto pochybení předseda senátu dozvěděl, zjednal nápravu. Další kroky v této věci by měl činit Krajský soud v Brně," popsal mluvčí.

Janoušek zůstává na svobodě

Důsledek zmíněné krkolomné justiční anabáze je následující. Přes rozhodnutí olomoucké vrchní instance platí, že lobbista stále zůstává na svobodě. "Roman Janoušek ještě není v žádném z našich zařízení," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky Markéta Prunerová.

V tuto chvíli se rýsuje jediný scénář, co se bude dít dál. Justice musí vyzvat lobbistu k návratu do vězení. Jak potvrdil Aktuálně.cz mluvčí Vrchního soudu v Olomouci, jenž s konečnou platností Janouškův pobyt na svobodě ukončil, tato instance se v tom angažovat nebude. "My už v tom žádné úkony dělat nebudeme," sdělil Stanislav Cik.

Kauza šla k soudu jako pokus o vraždu Státní zástupkyně Romana Janouška kvůli sražení ženy obžalovala z pokusu o vraždu, za niž mu v krajním případě hrozilo až 18 let.

Městský soud v Praze ale lobbistův čin kvalifikoval jako ohrožení pod vlivem návykové látky a těžké ublížení na zdraví, za což mu v dubnu 2014 uložil trest tři roky vězení a pět let zákazu řízení.

Žalobkyně se však odvolala, Vrchní soud následně v září 2014 trest zpřísnil na čtyři a půl roku za mřížemi a sedm let bez řidičáku.

Odpovědnost leží na Krajském soudě v Brně, jenž opakovaně Janouška na svobodě ponechal a do jehož kompetencí vězni z brněnské káznice spadají. Mluvčí instance dotazy Aktuálně.cz na toto téma nechala bez odpovědi. Brněnskému soudu však nic nebrání v tom, aby lobbistovi pokyn k nástupu za mříže vydal. Jak stojí výše v tomto textu, rozhodnutí o konci přerušení trestu má od pátku k dispozici.

Lobbista si za problémy může sám

Důvody k ukončení Janouškova pobytu na svobodě jsou prosté. Vrchní soud v Olomouci vyhodnotil jeho zdravotní stav tak, že příhodné péče se mu může dostat i v brněnské káznici. "Odsouzený sám měl zásadní podíl na vzniku těžké nemoci, kterou trpí, jednotlivá zranění si způsobil sám a zdravotní stav si měl zhoršit také nadměrným požíváním alkoholu a dalších návykových látek," podotkl mluvčí Stanislav Cik.

Olomoucký vrchní soud vzal v úvahu další motiv Janouškova příběhu. Když Vrchní soud v Praze předloni v létě rozhodoval o jiné jeho žádosti, upuštění od zbytku trestu, nechal ho sledovat. Janoušek chodil na plovárnu, navštěvoval výstavy či jezdil za Prahou na kole. Seznam Zprávy pak letos v únoru upozornily, že byl i na dovolené v lyžařském resortu.

"Odsouzený se doposud na svobodě chová, jakoby žádným závažným zdravotním stavem netrpěl a dokladovanými potížemi buď netrpěl, nebo je ignoroval. I z pohledu rizika infekce virem covid-19 je ze způsobu života odsouzeného zřejmé, že pobyt ve věznici v uzavřeném prostředí, kde doposud vykonal přibližně čtvrtinu uloženého trestu, není rizikovější," uzavřel mluvčí Cik.