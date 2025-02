Už v minulosti nás pohřbívali, říká lídr Pirátů Hřib a věří ve dvouciferný výsledek

Zdeněk Hřib se v sobotu dopoledne ještě pevněji usadil v čele Pirátů. Poté, co jej strana zvolila loni v listopadu jako předsedu, si jej nyní ve Zlíně vybrala jako lídra klíčových voleb do Poslanecké sněmovny. Piráti se přitom pohybují podle průzkumů veřejného mínění na hranici volitelnosti a bojují tedy o své politické přežití.

Jedno pódium, dva pultíky. A dva adepti v souboji o hlavního celostátního lídra Pirátů. "Dámy a pánové, neustávejte v potlesku a přivítejte rovnou na pódiu vaše dva kandidáty: Adélu Šípovou a Zdeňka Hřiba!" oznamoval moderátor ve stylu show, na kterých se vítají například herecké hvězdy. Následoval bouřlivý potlesk přítomných členů pro oba kandidáty, kteří následně vysvětlovali, proč chtějí být lídry.

Zatímco samotné uvítání mělo "šťávu", proslovy kandidátů i jejich debata s otázkami od řadových členů už byly o poznání klidnější - a pro někoho i nudnější. Během několika minut už nebylo příliš zřejmé, v čem je mezi oběma kandidáty výraznější rozdíl. Oba například mluvili o tom, že je nutné řešit bydlení, oslovit mimo jiné mladé voliče nebo získat na kandidátky i odborníky.

Více emocí bylo zřejmých na Hřibovi, který se snažil získat Piráty už při příchodu na zasedání, když je vítal v kroji a nabízel jim svůj volební letáček. "Chci nás dostat na dvouciferné číslo. Vím, že je to možné," tvrdil a argumentoval tím, že v komunálních volbách v Praze v roce 2022 měli Piráti mnohem více hlasů, než to vypadalo z průzkumů. Ani nyní nevypadají průzkumy pro Piráty příliš dobře, jejich preference se většinou pohybují těsně nad potřebnými pěti procenty.

O to více se Hřib snažil svými slovy při vystoupení povzbudit přítomné členy. "Nikam nemizíme! Jsme odhodlaní znovu vítězit, mít respekt soupeřů a být hlasem lidí. A jako váš lídr jsem připravený to společně s vámi vybojovat!" sliboval Hřib, který měl i podle síly potlesku větší podporu přítomných Pirátů. "I v minulosti nás pohřbívali, ale my přinášíme skutečnost změnu, děláme to jinak než všichni ostatní, kteří se snaží zuby nehty bránit současný stav," řekl Hřib.

Adéla Šípová ale dávala najevo, že nepovažuje souboj s Hřibem za předem prohraný a zdůrazňovala, že není žena, která by něco vzdávala. "Prospěšnost pro celek je pro mě vždy klíčová a tomu podřizuji své činy," ujišťovala své spolustraníky s tím, že stejně jako Hřib věří ve dvouciferných zisk hlasů ve sněmovních volbách. "Kdybych tomu nevěřila, tak tady nejsem. Znáte mě jako ženu, která vždy stojí za hodnotami spravedlnosti, rovných příležitostí a obrany lidských práv," prohlašovala u pultíku.

Hřib byl ale ve svém volebním programu konkrétnější, avizoval například, že zvažuje do voleb kandidátku, která by se nejmenovala jen Piráti, ale například Piráti a odborníci. "Už jsem s některými jednal, stejně jako mí kolegové," oznámil a ujišťoval, že v žádném případě to neznamená změnu názvu strany. Zároveň Piráty ubezpečoval, že je týmový hráč a rozhodně si nemyslí, že by měl patent na rozum.

Šípová už překvapila, když porazila Bendla z ODS

Piráti si vybrali pro své sobotní zasedání ikonické místo, Interhotel Zlín, který až roku 2022 nesl název Hotel Moskva. Ani to ale není původní název, když se poprvé otvíral v prosinci roku 1932, byl na něm nápis: Společenský dům. Na svou dobu to byla ohromná stavba, která nesloužila jen jako hotel, ale spíše jako místo setkávání s několika restauracemi, kavárnami i živou hudbou. Piráti se tak sjeli do Zlína už v pátek, aby se právě hudbou pobavili, ale zásadní pro ně byla volba lídra a program pro podzimní volby.

Poněkud paradoxně byl Hřib zvolený celostátním lídrem kandidátky, přestože po zvolení předsedou strany v listopadu loňského roku několikrát tvrdil, že lídrem voleb nebude a postaví se až na samotný konec kandidátky. Už tehdy mnozí jeho straničtí kolegové kritizovali, že takové řešení je nesmysl a že musí Piráty do voleb naopak vést z prvního místa.

Což nakonec letos 22. ledna oznámil. "Přijal jsem tuhle výzvu, protože jsem cítil silnou důvěru svých kolegů. Děkuji, vážím si toho! Se zkušenými ekonomy a odborníky po boku teď chci připravit velké reformy pro naši zemi," oznamoval kandidaturu na lídra a po boku měl nesilnějšího možného spojence, dřívějšího dlouholetého předsedu Ivana Bartoše.

"Má moji maximální podporu. Jsem rád, že jsme ho skrze velkou důvěru, kterou má ode mě i dalších Pirátek a Pirátů, přesvědčili," radoval se Bartoš, podle něhož se Piráti musí tvrdě postavit zákulisním hráčům a nabídnout odvážné praktické změny v ekonomice, zaměřit se na vzdělávání, snížení životních nákladů a osekání nesmyslné byrokracie. "Nejdůležitější bude odvaha prosadit potřebné reformy a správně je představit veřejnosti. Vím, že Zdeněk to zvládne skvěle," tvrdil Bartoš, který je i spoluzakladatelem strany.

Zdeněk Hřib se k nim přidal v roce 2013, kdy se stal registrovaným příznivcem. Už o rok později za Piráty kandidoval jako nezávislý do zastupitelstva hlavního města, ale neuspěl. V roce 2018 se už dostal do naprosto jiné situace. Stal se lídrem Pirátů, ve volbách výrazně uspěl a byl zvolený primátorem Prahy.

I když Šípová nebyla v dnešních volbách favoritkou, někteří Piráti v kuloárech nevylučovali, že by mohla překvapit a Hřiba porazit. Podobně jako způsobila obrovské překvapení v říjnu roku 2020, kdy porazila v senátních volbách mimo jiné Petra Bendla z ODS. Bendl je známý a velmi zkušený politik, který už měl za sebou ministerské působení, poslaneckou práci i post hejtmana Středočeského kraje.

Proti němu byla Šípová málo známá kandidátka, která navíc neměla žádné politické zkušenosti. O to větší šok vyvolal výsledek souboje mezi ní a Bendlem. Vyhrála se 67 procenty hlasů oproti necelým 17 procentům Bendla. Až následně ji začali lidé poznávat, dozvěděli se například, že je profesí advokátka, má s manželem pět dětí a patří k politikům, kteří bývají označovaní za progresivisty.

Šípová byla po minulých sněmovních volbách proti vstupu Pirátů do vlády Petra Fialy. Dokonce kvůli tomu stáhla svou žádost o vstup k Pirátům, jejichž členkou se stala až po jejich odchodu z vlády. "Považovala jsem účast ve vládě za nebezpečnou. Se čtyřmi poslaneckými mandáty byla vyjednávací síla slabší," vysvětlila před několika dny pro CNN Prima News s tím, že šla do voleb s Hřibem hlavně pro to, aby členové strany měli nějaký výběr. "Myslím, že ve vizích pro Českou republiku se nijak zásadně nerozcházíme. Jsme ale úplně jiné typy kandidátů, každý z nás představuje úplně jiný způsob komunikace," tvrdí.

Přitom dává najevo například nesouhlas s čerstvým klipem, na kterém Hřib seká palicí umělou ruku a k tomu dodává: "Piráti byli a vždycky budou proti náckům!", a zjevně naráží na europoslance Filipa Turka, který v minulosti hajloval při jízdě autem. Hájil se tím, že šlo jen o legraci. Šípové se nelíbilo provedení klipu, podle ní může Pirátům spíše ubrat voliče.

VIDEO: "Podívejte se, budou čistky." Bartoš řekl, co následovalo po konci Pirátů ve vládě