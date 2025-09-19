Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Hřib také připomenul, že rozhoduje, kdo má sílu složit kabinet. Fiala při čtvrtečním zahájení horké fáze kampaně uvedl, že Spolu je nyní jedinou demokratickou, prozápadní volbou, která má reálnou šanci konkurovat hnutí ANO a vyhrát volby.
"Piráti mají šanci oslovit i nevládní tábor. Ve finále rozhoduje, jaké strany dokážou složit vládu. Ničemu tedy neškodí, pokud budou Piráti zastoupeni v případné vládě silněji. Spolu samotné ANO neporazí. Tak buďte k lidem upřímný a neříkejte jim, že jsou tyhle volby jen o souboji dvou stran. Naopak," uvedl Hřib. Fialu vyzval, aby lidem nerozmlouval demokratickou volbu vybrat stranu s nejlepším plánem.
"Společná vláda vznikne jen tehdy, když budeme mít dohromady 101 hlasů - a pro sestavení takové vlády je jedno, kolik z nich bude od Spolu, kolik od Pirátů a kolik od Starostů," napsal Rakušan s dovětkem, že jedno to není jen těm pár poslancům Spolu, kteří se dostanou do sněmovny na úkor Starostů a Pirátů.
"Nemusíte Spolu milovat, nemusíte mít rádi ani mě osobně, ale realita je taková, že pokud se rozmělní hlasy, bude vládu sestavovat Andrej Babiš. A proto vás žádám, abyste přišli k volbám, a také o to, abyste pečlivě rozmysleli, komu dáte svůj hlas - a možná nevolili zcela srdcem, ale volili rozumem," vzkázal voličům dva týdny před hlasováním Fiala. Připustil současně, že se za tato slova na něj budou možná zástupci STAN a Pirátů zlobit.
Rakušan už dříve během kampaně oznámil, že má ambici stát se premiérem. Do této role by ho vyneslo vítězství ve volbách, tedy i nad Spolu, se kterým je STAN ve vládě. Piráti do té doby pětikoaliční kabinet opustili před rokem. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění by tyto strany dohromady 101 hlasů potřebných pro získání většiny nedostaly. Hnutí ANO průzkumy favorizují.