Domácí

Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

ČTK ČTK
před 23 minutami
Proti výzvě premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy (ODS), aby voliči uvážili, že jedině jeho koalice může konkurovat hnutí ANO, se na sociální síti X postavili předsedové STAN a Pirátů Vít Rakušan a Zdeněk Hřib. Rakušan napsal, že společná vláda vznikne jen tehdy, když budou mít dohromady 101 hlasů.
Premiér Petr Fiala a předseda STAN Vít Rakušan na začátku sněmu STAN v Praze. Archivní foto.
Premiér Petr Fiala a předseda STAN Vít Rakušan na začátku sněmu STAN v Praze. Archivní foto. | Foto: Radek Bartoníček

Hřib také připomenul, že rozhoduje, kdo má sílu složit kabinet. Fiala při čtvrtečním zahájení horké fáze kampaně uvedl, že Spolu je nyní jedinou demokratickou, prozápadní volbou, která má reálnou šanci konkurovat hnutí ANO a vyhrát volby.

"Piráti mají šanci oslovit i nevládní tábor. Ve finále rozhoduje, jaké strany dokážou složit vládu. Ničemu tedy neškodí, pokud budou Piráti zastoupeni v případné vládě silněji. Spolu samotné ANO neporazí. Tak buďte k lidem upřímný a neříkejte jim, že jsou tyhle volby jen o souboji dvou stran. Naopak," uvedl Hřib. Fialu vyzval, aby lidem nerozmlouval demokratickou volbu vybrat stranu s nejlepším plánem.

"Společná vláda vznikne jen tehdy, když budeme mít dohromady 101 hlasů - a pro sestavení takové vlády je jedno, kolik z nich bude od Spolu, kolik od Pirátů a kolik od Starostů," napsal Rakušan s dovětkem, že jedno to není jen těm pár poslancům Spolu, kteří se dostanou do sněmovny na úkor Starostů a Pirátů.

Související

Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Miloš Zeman

"Nemusíte Spolu milovat, nemusíte mít rádi ani mě osobně, ale realita je taková, že pokud se rozmělní hlasy, bude vládu sestavovat Andrej Babiš. A proto vás žádám, abyste přišli k volbám, a také o to, abyste pečlivě rozmysleli, komu dáte svůj hlas - a možná nevolili zcela srdcem, ale volili rozumem," vzkázal voličům dva týdny před hlasováním Fiala. Připustil současně, že se za tato slova na něj budou možná zástupci STAN a Pirátů zlobit.

Rakušan už dříve během kampaně oznámil, že má ambici stát se premiérem. Do této role by ho vyneslo vítězství ve volbách, tedy i nad Spolu, se kterým je STAN ve vládě. Piráti do té doby pětikoaliční kabinet opustili před rokem. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění by tyto strany dohromady 101 hlasů potřebných pro získání většiny nedostaly. Hnutí ANO průzkumy favorizují.

 
Mohlo by vás zajímat

Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Oddychl jsem si, říká historik k tajemnému dopisu. TGM zmínil kradoucí Čechy i Němce

Oddychl jsem si, říká historik k tajemnému dopisu. TGM zmínil kradoucí Čechy i Němce
1:53

"Není to náhoda." Sabotéři řádí na dostavbě klíčového mostu na D1

"Není to náhoda." Sabotéři řádí na dostavbě klíčového mostu na D1

Vnitro svolalo jednání k úmrtní ukrajinského chlapce na pracovní úraz

Vnitro svolalo jednání k úmrtní ukrajinského chlapce na pracovní úraz
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 Vít Rakušan jaroslav fiala Spolu STAN ANO 2011

Právě se děje

Aktualizováno před 12 minutami
"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

ŽIVĚ
"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Proti výzvě premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy (ODS), aby voliči uvážili, že jedině jeho koalice může konkurovat hnutí ANO.
před 24 minutami

Oslava techniky a krásy v centru města. Díky Speed Festivalu ožívají auta v ulicích

Oslava techniky a krásy v centru města. Díky Speed Festivalu ožívají auta v ulicích
Prohlédnout si 63 fotografií
Setinová rallye se loni v rámci Speed Festivalu jela poprvé...
... tehdy vedla sklářským regionem a několik zastávek bylo právě v areálu závodů.
před 25 minutami
Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Maďarsko bude následovat Spojené státy a rovněž označí krajně levicové hnutí Antifa na seznam teroristických organizací. Oznámil to Viktor Orbán.
před 43 minutami
Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

Lidem s jednostranným jídelníčkem mohou chybět i základní vitamíny a minerály. Ty jsou přitom zásadní pro celkovou kondici i imunitní systém.
před 45 minutami
Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Bývalý prezident Miloš Zeman bude v říjnových volbách do sněmovny volit Stačilo!, řekl v pátek v rozhovoru s Rádiem Prostor.
před 59 minutami
Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Desítky Izraelců v pátek přišly demonstrovat k u Gazy za konec války. Policie zatkla čtyři demonstranty, včetně izraelského dirigenta Ilana Volkova.
Další zprávy