Volby

Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

ČTK ČTK
před 46 minutami
Bývalý prezident Miloš Zeman bude v říjnových volbách do sněmovny volit Stačilo!. Řekl to v rozhovoru s Rádiem Prostor. Oceňuje, že hnutí na kandidátkách soustředilo levicové síly. Předsedkyně KSČM a celostátní volební jednička Stačilo! Kateřina Konečná na síti X uvedla, že ji Zemanova podpora příjemně překvapila. Před posledními volbami před čtyřmi lety Zeman uváděl, že bude volit hnutí ANO.
Archivní foto Miloše Zemana v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Archivní foto Miloše Zemana v rozhovoru pro Aktuálně.cz. | Foto: Honza Mudra

"Rozhodl jsem, že tentokrát budu volit hnutí Stačilo!, abych mu poděkoval za to, že se v něm soustředily levicové síly, protože jsem byl odjakživa levicový politik," řekl Zeman.

Někdejší šéf ČSSD uvedl, že ho po odchodu z funkcí trápil osud sociální demokracie. "Doufám, že hnutí Stačilo! uspěje v parlamentních volbách," doplnil.

Konečná uvedla, že si váží každého voliče Stačilo!, ještě více pak těch, kteří mají odvahu se v "mediálním lynči" k tomu veřejně přihlásit. "Musím přiznat, že mě pan prezident Zeman příjemně překvapil. Ostatně sám je výrazným levicovým politikem, jehož názorů jsem si vždy vážila. Vnímám to jako ocenění naší odvahy jasně pojmenovávat problémy dnešní politiky a nabízet reálnou cestu," napsala.

Za hnutí Stačilo! se pokoušejí o návrat do sněmovny komunisté a sociální demokraté. Na kandidátkách Stačilo! jsou také zástupci ČSNS, SD-SN či strany Moravané. Průzkumy dlouhodobě dávají uskupení, které se poprvé prosadilo s téměř desetiprocentním ziskem v loňských evropských volbách, velkou šanci na vstup do sněmovny. Volby se konají 3. a 4. října.

Související

Prchal: S Babišem se pracovalo hezky. Rád bych dělal s Decroix, ale teď mě vytočila

Spotlight - Marek Prchal
36:41
 
Mohlo by vás zajímat

Prchal: S Babišem se pracovalo hezky. Rád bych dělal s Decroix, ale teď mě vytočila

Prchal: S Babišem se pracovalo hezky. Rád bych dělal s Decroix, ale teď mě vytočila
36:41

Fiala vsadil na strach. Varoval před možným povolebním scénářem

Fiala vsadil na strach. Varoval před možným povolebním scénářem
7:12

Ve kterém kraji SPD vítězí nad Spolu. Nový průzkum ukazuje obří rozdíly

Ve kterém kraji SPD vítězí nad Spolu. Nový průzkum ukazuje obří rozdíly

"Musíme vyřešit důchodce." Středoškoláci jdou volit, někteří se doma pohádali

"Musíme vyřešit důchodce." Středoškoláci jdou volit, někteří se doma pohádali
domácí volby Aktuálně.cz Obsah Zeman prezident ČSNS Volby do sněmovny 2025 Socdem (Sociální demokracie, ČSSD) KSČM

Právě se děje

Aktualizováno před 13 minutami
"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

ŽIVĚ
"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Proti výzvě premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy (ODS), aby voliči uvážili, že jedině jeho koalice může konkurovat hnutí ANO.
před 24 minutami

Oslava techniky a krásy v centru města. Díky Speed Festivalu ožívají auta v ulicích

Oslava techniky a krásy v centru města. Díky Speed Festivalu ožívají auta v ulicích
Prohlédnout si 63 fotografií
Setinová rallye se loni v rámci Speed Festivalu jela poprvé...
... tehdy vedla sklářským regionem a několik zastávek bylo právě v areálu závodů.
před 26 minutami
Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Maďarsko bude následovat Spojené státy a rovněž označí krajně levicové hnutí Antifa na seznam teroristických organizací. Oznámil to Viktor Orbán.
před 43 minutami
Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

Lidem s jednostranným jídelníčkem mohou chybět i základní vitamíny a minerály. Ty jsou přitom zásadní pro celkovou kondici i imunitní systém.
před 46 minutami
Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Bývalý prezident Miloš Zeman bude v říjnových volbách do sněmovny volit Stačilo!, řekl v pátek v rozhovoru s Rádiem Prostor.
před 1 hodinou
Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Desítky Izraelců v pátek přišly demonstrovat k u Gazy za konec války. Policie zatkla čtyři demonstranty, včetně izraelského dirigenta Ilana Volkova.
Další zprávy