Hradní protokolář Kruliš byl propuštěn z nemocnice, zlepšuje se i zdravotní stav policisty

před 54 minutami

Zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš už byl propuštěn z brněnské nemocnice, kde se týden léčil ze zranění po nehodě policejního BMW i8. Televizi Nova to v pondělí řekla jedna z pracovnic nemocnice. Při nehodě v noci na 30. května utrpěl Kruliš zlomeninu dvou obratlů. Sportovní vůz za čtyři miliony korun, který měla policie půjčený, sjel do potoka v Brně - Chrlicích poté, co policejní řidič kvůli mozkové příhodě nezvládl řízení. Kruliš, který doprovázel prezidenta Miloše Zemana na cestě po Jihomoravském kraji, seděl na místě spolujezdce. Zdravotní stav policisty, který vůz řídil, se postupně zlepšuje. Podle médií ho už lékaři probudili z umělého spánku a muž sám dýchá.