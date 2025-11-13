Domácí

Holding Agrofert neprodám. Střet zájmů vyřeším v souladu se zákony, říká Babiš

před 47 minutami
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš zopakoval, že neprodá holding Agrofert a že střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony. Uvedl to ve čtvrtek ve videu na sociálních sítích. Prezident Petr Pavel trvá na tom, že by měl Babiš řešení představit veřejnosti.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
Foto: Reuters

Po středeční schůzce obou politiků Hrad uvedl, že pokud Babiš učiní kroky zřetelně ukazující, že chce střet zájmů vyřešit a že jeho postup bude v souladu se zákony, je Pavel připraven jmenovat ho premiérem bez odkladu.

Šéf ANO před novináři zopakoval, že své kroky v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů Pavlovi vysvětlí. Uvedl ale také, že hlava státu podle něj hlavně chce, aby postup vysvětlil veřejnosti, k čemuž se šéf ANO více nevyjádřil.

"Opakovaně jsem řekl, že neprodám Agrofert, že střet zájmů vyřeším v souladu s našimi a evropskými zákony," uvedl ve videu Babiš.

Ve videu předtočeném ve středu večer podotkl, že se dozvěděl, že postup nechce slyšet prezident, ale má ho podle něj znát veřejnost. K tomu se Babiš dále nevyjádřil, namísto toho poděkoval občanům za historicky nejvyšší počet hlasů pro ANO v říjnových volbách.

"Samozřejmě střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej nějakého rohlíku na krámě," dodal možný příští premiér.

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů.

Prezident ve středu také Babiše požádal o doplnění programového prohlášení vznikající koalice o postoj vlády k ruské válce proti Ukrajině, zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v Severoatlantické alianci (NATO) a navyšování obranných výdajů. Babiš uvedl, že předá prezidentovy podněty k programu koaličním partnerům z SPD a Motoristů, jednat budou dnes.

 
