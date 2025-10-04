Volební horečka v českém Slezsku. Ožil tam Václav Havel, senioři měli jasno

"Měli udělat referendum, a určitě by tam něco takového potom nebylo," rozčiluje se starší muž, který projíždí na kole v pátečním odpoledni kolem Lavičky Václava Havla v Krnově. Míří do volební místnosti v budově kina Mír 70, ve kterém bude shodou náhod - a k neradosti seniora - právě v ten večer promítán film Občan Havel. Kritik na kole to nechápe.
"Lidé by měli rozhodnout, jestli lavičku někoho takového jako byl Havel chtějí. Kde nás ta revoluce dovedla?" ptá se sám sebe ohledně událostí roku 1989, kdy s pomocí Havla padl komunistický režim. Vzápětí si muž odpovídá. "On jako hlavní postava této revoluce pořádně nic neudělal. Na rozdíl od dnešních mladých, tak my jsme v minulosti dělali," říká s hořkostí v hlase a víc si už si povídat nechce. Je evidentní, že nepatří k příznivcům toho, co se v Česku odehrálo v posledních desítkách let.
V tomto severomoravském městě není s takovým názorem zdaleka sám. Ještě než se otevřou volební místnost v místní budově kina, postává před ní několik seniorů. Jakoby se už nemohli dočkat chvíle, kdy se do čela vlády vrátí šéf hnutí ANO Andrej Babiš Jeho nejsilnější voličskou skupinu tvoří právě senioři, kteří si vládnutí současného kabinetu Petra Fialy (ODS) často stěžovali například na pomalý růst důchodů či na zvyšování cen potravin.
"Prosím vás, tato vláda nám tvrdila, že zvyšuje důchody o sedm stovek, ale ve skutečnosti to bylo o dvě stovky!" stěžuje si jednaosmdesátiletá paní Jana poté, co i se svým manželem odvolili. Tedy on nakonec neodvolil, protože zjistil, že má propadlý občanský průkaz. Ale pokud by volit mohl , hodí hlas Babišovi, stejně jako jeho žena.
"On je podnikatel, ekonom, ten rozumí tomu, jak řídit zemi na rozdíl od Fialy. Samozřejmě, že Babišovi důvěřujeme mnohem víc než současnému premiérovi," potvrzuje muž, který se jednou rukou opírá o hůl a v druhé drží cigaretu.
Oba s manželkou celý život tvrdě pracovali a podle svých slov jsou nyní rádi, že s důchodem vůbec vyjdou. Ona dělala v jedné z řady textilních továren, které v regionu v 90. letech minulého století vesměs zanikly, on jezdil jako dělník pracovat po celém Česku a vracel se domů jen jednou za několik dní. Mimo jiné vzpomíná na to, jak stavěli budovy dnešního ruského velvyslanectví nebo často také paneláky. Když přijde řeč na ty, paní Jana vzpomene i Václava Havla.
"To bylo hrozné, jak o panelácích tvrdil, že jsou to králíkárny. Takový nesmysl! Naši chlapi na nich dřeli, pro spoustu lidí jsou dodnes paneláky důležité. Vždyť spousta mladých nemá ani kde bydlet, co by za ně nyní dali," nadává na tehdejšího prezidenta, který se o tomto typu bydlení skutečně v minulosti vyjádřil nelichotivě. A už tehdy spoustu lidí naštval, byť on svá tehdejší slova nemyslel až tak zle. Havel narážel spíše na tehdejší systém hromadné výstavby, kdy paneláky bez potřebného zázemí a služeb spíše odrazovaly.
Zatímco převážně senioři během odpoledne dál přicházeli k volebním urnám, v parčíku před Základní uměleckou školu se už všechno chystalo k odhalení Lavičky Václava Havla. Součástí slavnostního okamžiku byly i výstava fotografií z návštěvy Havla v Krnově, která proběhla přesně před 30 lety. Podle slov pamětníků nelze dnešního město s tehdejším srovnávat, výrazný posun je zřejmý úplně ve všem.
"Krnov dřívější doby byl takový jednobarevný, šedivý. Od té doby se toho mnoho změnilo, spousta budov se opravilo nebo opravuje, město je krásně barevné. Moc se mi tady líbí, spoustu věcí se tady podařila," svěřuje se skautská vedoucí Magda Šnirchová s přezdívkou Babča, která na akci k odhalení lavičky přivedla i své svěřence. Je šťastná a spokojená, přestože nežije v nějakém ekonomickém luxusu. "Občas uvažuji nad tím, proč je tolik lidí v dnešní době nespokojených. Nerozumím tomu. Já si vystačím s málem, abych byla spokojená," přiznává.
V dobré náladě je také maminka, která si přišla vyzkoušet sezení na lavičce spolu se svým synem. "Sedí se mi na tom docela dobře. Hlavně díky pocitu, že to souvisí s Václavem Havlem se na tom sedí úplně krásně," usmívá se a přiznává, že ho měla velmi ráda. "Havel byl lidský, odvážný, skromný, svět si ho hodně váží. Bohužel ale my u nás málo," lituje s tím, že patří i k příznivcům politiky současné vlády. "Vidím na ní nějaké mouchy, ale kdybych volila opozici, tak bych volila daleko větší zlo. A to bych pro své děti nechtěla," ukazuje na svého syna.
K obdivovatelům Václava Havla patří také krnovský zastupitel za ODS Ivan Kryštofík, který s nápadem na lavičku pojmenovanou po prvním prezidentovi samostatné České republiky přišel a společně s manželkou udělal mnoho proto, aby si tento sen splnil.
"V době sametové revoluce mi bylo 28 let. Byl jsem plný emocí a energie a s postupem času, jak jsem osobu Václava Havla poznával, tak můj vztah k němu dál rostl. A když jsme se ženou cestovali, vždy jsme si vyhledávali, kde všude lavička je. A pak jsme si řekli: Proč by nemohla být i u nás v Krnově?" popisuje Kryštofík zrod myšlenky.
Prý dobře ví, že názory na něco podobného jsou různorodé. Zejména na sociálních sítích se někteří lidé, skrytí za různé profily, vyjadřuje na adresu exprezidenta i krnovského projektu značně kriticky až vulgárně. "Možná je to takový červený hadr pro spoustu lidí v našem městě. Mnoho lidí se ani neseznámí s tím, co má lavička symbolizovat, že to má být místo, kde se můžou bavit lidé různých názorů a nemusí si nijak ubližovat," vysvětluje a věří, že postupně její smysl budou chápat víc a víc.
Už samotné slavnostní odhalení ukázalo, že v Krnově žije řada lidí, kterým je lavička i Havel blízcí. Aktuálně.cz s některými z nich mluvilo, z polistopadového vývoje mají radost a jsou příznivci jasného prozápadního směřování Česka.
"Říkám si, že když dnes přišlo tolik lidí, tak to s naší demokracií nebude tak špatné," přiznával vedoucí spolku U Synagogy Jan Stejskal, který se na zrodu lavičky VH podílel a měl radost i z toho, kolik lidí na ni přispělo. Bez nich by nebyla, protože šlo o občanský projekt, za kterým nejsou státní ani městské peníze.
"Pořád je hodně lidí, kteří jsou ochotni podpořit ideály demokracie, ke kterým se Václav Havel hlásil," uvedl Stejskal, který přítomné vyzýval, aby se snažili měnit svět k lepšímu jako se o to snažil Havel. "Máme k tomu příležitost nejen dnes o volbách, ale každý den můžeme udělat něco lepšího pro tento svět," říkal s tím, že Krnov sice stojí zdánlivě na periferii České republiky, ale i v něm je možné dělat věci s přesahem českým a světovým. "A Lavička Václava Havla něčím takovým je," zdůrazňoval.
Patrně by mu rozuměly i někteří studenti krnovských středních škol, s nimiž Aktuálně.cz mluvilo, když čekali po poledni na vlakový spoj. Například studentky místní Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy povídaly o tom, že podporují strany, které chtějí aby Česko zůstalo v NATO a do vlády se nevrátili komunisté.
"Kdybych mohla volit, tak bych dala hlas SPOLU, Starostům, nebo Pirátům. Když jsem si o tom povídala doma s rodinou a viděla i různé zprávy na internetu, tak mi přijdou nejvhodnější," říkala sedmnáctiletá Anna a dodávala, že by v žádném případě nechtěla, aby Rusko ovlivňovalo dění v České republice.
VIDEO: Nejdříve hlasitý protest. A potom radost mnoha lidí z Lavičky Václava Havla v Krnově