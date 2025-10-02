Domácí

Stínový premiér řekl, s kým ANO do vlády nepůjde. Mluvil i o "přehlídce zoufalství"

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 3 hodinami
České republice podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka fatálně chybí hospodářský růst. "Tady se všichni soustředí na rozpočet a už se málo mluví o tom, jak dlouhodobě zabezpečit hospodářský růst," říká v dalším předvolebním Spotlightu.
Spotlight Volby - Karel Havlíček | Video: Tým Spotlight

Z hlediska hospodaření státu by se podle něj ANO dokázalo dohodnout třeba s Motoristy. Že by byli jejich spojencem komunisté, kteří do letošních voleb vstupují pod značkou Stačilo!, si prý představit nedovede. "Oni mají přístup stále založený na tom, že stát by měl být ten, kdo bude rozhodovat, ten, kdo bude mít vlastně v rukou opratě ekonomiky," vysvětluje.

A velmi skeptický je i ohledně případné vládní spolupráce s SPD. "SPD dnes prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO a my jsme jasně a kategoricky řekli, že to není cesta."

Někdejší ministr průmyslu a obchodu nebo dopravy upozorňuje, že hnutí ANO je pro posilování Severoatlantické aliance a reformu EU. "Jakkoliv Evropskou unii kritizujeme a víme, že se musí reformovat - protože ten současný stav je přehlídka zoufalství -, tak cestou je reforma. Čili žádné diskuse o referendu."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-06:14 Jak pravděpodobné je, že premiérem bude po volbách Karel Havlíček, nikoliv Andrej Babiš? Jaké povolební scénáře hnutí ANO zvažuje? Který z možných koaličních partnerů je jim programově nejbližší? Vylučuje ANO účast komunistů ve vládě?

06:14-11:54 Umí si Karel Havlíček představit ve vládě členy SPD? Jak případně naloží s rozpočtem? Jak se chce vypořádat s chybějícími financemi v dopravě?

11:54-15:43 Je skutečně zajištěno financování dopravních staveb? Zvýší ANO rozpočtový schodek? Vylučuje změnu zákona o rozpočtové odpovědnosti nebo zvyšování daní? Jak chce v prvních letech bez peněz z "šedé ekonomiky" financovat své plány?

15:43-20:27 Kdy reálně očekává zvýšení výkonu ekonomiky, a tedy i příjmů státu? Jaké budou první kroky po nástupu k moci? Co plánuje hnutí ANO s důchody?

20:27-25:07 Je si Havlíček jistý, že ANO vše prosadí i s možným omezeným počtem poslanců? Jsou připraveni prosazovat energetické změny s podporou ODS?

25:07-30:41 Věří, že bude možné nepřijmout emisní povolenky ETS2? Nepřijdeme o prostředky z klimatického fondu a konkurenční výhodu?

30:41-35:22 Jak se staví k Rusku, NATO a EU? Očekává, že SPD po volbách zmírní své postoje k pomoci Ukrajině? Co si myslí o tvrzení koalice Spolu, že by do vlády přizvali "kolaboranty Moskvy"?

 
Mohlo by vás zajímat

"Mně to teda bohatě stačilo." Exstarosta Novotný ve čtvrtek opustil vězení

"Mně to teda bohatě stačilo." Exstarosta Novotný ve čtvrtek opustil vězení

Pátek bude slunečný, ale ráno mrazivé. Změna přijde v sobotu večer

Pátek bude slunečný, ale ráno mrazivé. Změna přijde v sobotu večer

Fialovi se nepodařilo to zásadní, cíl měl stejný jako Babiš. Komentátoři hodnotí duel

Fialovi se nepodařilo to zásadní, cíl měl stejný jako Babiš. Komentátoři hodnotí duel

Tahle pětice se uchází o post rektora Univerzity Karlovy. Obhájí první žena post?

Tahle pětice se uchází o post rektora Univerzity Karlovy. Obhájí první žena post?
domácí Aktuálně.cz Obsah volby ANO 2011 Karel Havlíček

Právě se děje

před 8 minutami
Nenechte si ujít. Brutální výlet do historického Japonska nikdy nebyl zábavnější
57:44

Nenechte si ujít. Brutální výlet do historického Japonska nikdy nebyl zábavnější

Ghost of Yotei nabízí krásný svět, brutální souboje a hudbu, která vás vtáhne. Je to víc Tsushimy – a to není špatně.
Aktualizováno před 41 minutami
"Mně to teda bohatě stačilo." Exstarosta Novotný ve čtvrtek opustil vězení

"Mně to teda bohatě stačilo." Exstarosta Novotný ve čtvrtek opustil vězení

V liberecké věznici si Pavel Novotný odpykal tříměsíční trest odnětí svobody.
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu

Postřeh: Královna Ruska se postavila proti Putinovi

před 1 hodinou

Stínový premiér řekl, s kým ANO do vlády nepůjde. Mluvil i o "přehlídce zoufalství"

Stínový premiér řekl, s kým ANO do vlády nepůjde. Mluvil i o "přehlídce zoufalství"
35:44
před 1 hodinou
„Spadlo ti to. Asi vítr, ne?“ Při natáčení S čerty nejsou žerty došlo i na popáleniny

„Spadlo ti to. Asi vítr, ne?“ Při natáčení S čerty nejsou žerty došlo i na popáleniny

Legendární výpravná pohádka režiséra Hynka Bočana stála zhruba dvakrát tolik co tehdejší průměrný hraný snímek. V říjnu slaví 40 let od své premiéry.
před 1 hodinou
Pátek bude slunečný, ale ráno mrazivé. Změna přijde v sobotu večer

Pátek bude slunečný, ale ráno mrazivé. Změna přijde v sobotu večer

Dnešní maximální teploty očekávají meteorologové kolem deseti stupňů, tedy zhruba o šest stupňů níže, než bývá na začátku října obvyklé.
Aktualizováno před 2 hodinami
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

ŽIVĚ
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy