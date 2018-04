před 29 minutami

Kromě krádeží kovů a sprejerství trápí největší český hřbitov nový druh vandalství. Strhávání celých náhrobků. Paradoxem přitom je, že to mají nejspíše na svědomí lidé, kteří chtějí vlastně konat dobro. Jen na to jdou zcela špatně. "Je zřejmé, že chtějí strhávat břečťany, jenže to dělají tak neodborně, že často poničí celý náhrobek. Navíc riskují, že na ně těžký náhrobek spadne," stěžuje si šéf Správy pražských hřbitovů Karel Kobliha. "Jsou to skutečně drastické škodní události," říká dále ředitel. Jen za minulý rok bylo podle něj takto poškozeno více než dvacet náhrobků za zhruba půl milionu korun.

autor: Jakub Plíhal | před 29 minutami