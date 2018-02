Fischer: Budu kritizovat Zemana jako "stínový prezident". Nevylučuji další kandidaturu

před 6 hodinami

Pavel Fischer se domnívá, že Zemanovi vyhrála volby soustavná práce s voliči a to, že vyvolal strach.

Praha - Bývalý uchazeč o Pražský hrad Pavel Fischer by chtěl vystupovat jako "stínový prezident" k současné hlavě státu Miloši Zemanovi. Kritizuje ho za to, že se nijak nevyslovil k výrokům politiků SPD o koncentračním táboře v Letech, které považuje za zpochybňování romského holokaustu. Fischer se domnívá, že Zemanovi volby pomohl vyhrát strach, který rozpoutal.

Fischer ve volbách obsadil třetí místo se ziskem 10,23 procenta hlasů. Svou kandidaturu hodnotí jako pozitivní zkušenost. "Ve společnosti, která se mi zdála jako ospalá, zdála se mi letargická, se probudil obrovský zájem o věci společné, politické, veřejné," podotkl.

Z analýz, které má k dispozici, podle něj jasně vyplývá, že Jiřímu Drahošovi, který postoupil do druhého kola proti Zemanovi, přinesl "zřejmě největší počet hlasů". Za Drahoše se po prvním kole postavila včetně Fischera pětice bývalých protikandidátů.

Fischer odmítl, že by podporovatelé Drahoše nepřesvědčili své příznivce, aby šli volit raději bývalého šéfa Akademie věd než Zemana. "Ty, které se nepodařilo dostat k volbě Jiřího Drahoše, ty nepřesvědčil Jiří Drahoš," poznamenal.

Při společných mítincích si Fischer uvědomoval, že zůstaly otevřené otázky, které lidé vnímali jako důležité. "Možná čekali na ještě silnější apel," podotkl. Drahoš měl také podle Fischera přijmout účast ve všech debatách. "Ale po bitvě je každý generál," řekl.

Zeman vyvolával strach

Zeman podle něj "mistrně využil slabin svých soupeřů". Zároveň prokázal, že umí výborně využít současná jednání o vládě a mediální prostor, který se mu naskytl. Podle Fischera mohla třeba Česká televize místo jedné velké debaty, která se konala den před volbami, uspořádat více menších debat, aby voliči získali potřebné informace s předstihem.

Fischer se domnívá, že Zemanovi vyhrála volby soustavná práce s voliči a to, že vyvolal strach. "S tím strachem pracoval tak, že potom všechny ubezpečil, že se nemusí bát, že on je ochrání," řekl. Strach z ohrožení či obava z dalšího vývoje byly podle něj hlavním motivem voleb.

Zemana zkritizoval za jeho přístup ke kampani, kterou za něj vedli druzí a ke které se Zeman nehlásil. "Demokracie je přece o tom, že před sebe předstupujeme s otevřeným hledím. Měl jsem pocit, že je tady muž v brnění, Miloš Zeman, který má spuštěné hledí, a ještě se tváří, že ani vlastně nebojuje, ale přitom celé bojiště bylo pokryto jeho zbraněmi. Tady si říkám, že to není příklad otevřené politické kultury," řekl Fischer.

Zemanovo okolí podle něj za současného prezidenta bojovalo prostředky, které jsou v rozporu s duchem ústavy. "Tím nechci říct, že je potřeba volby anulovat. Ale zdá se mi, že to jsou příliš vážné věci, než abychom se tvářili, že se nic nestalo," zdůraznil.

Na otázku, zda se zúčastní i příští prezidentské volby, Fischer řekl, že uplynulou kandidaturou zjistil, že umí za relativně velmi krátkou dobu oslovit velký počet voličů. Dodal, že ze zpětné vazby od voličů i politických stran mu vyplývá, že by kandidaturu "rozhodně neměl vylučovat". "Ale já vlastně nevím, kdy se bude volit. Nevím, jaká budou témata, nevím, jestli zrovna člověk mého typu bude vhodný," řekl.

Fischer také nevyloučil zájem v budoucnosti opět vstoupit do diplomatických služeb. "Na druhou stranu by bylo velkou chybou, kdybych teď říkal, že chci být někde velvyslancem. Ten proces je jiný a já jsem žádnou takovou nabídku nedostal a ani si o ni neříkám," zdůraznil. Zároveň podotkl, že "představa, že by měl někde obhajovat názory Zemana, je zejména v dnešní době skličující".

Prezidenta a premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) zkritizoval za to, že nereagovali na výroky zpochybňující existenci koncentračního tábora v Letech. "Pokud k tomu prezident a premiér mlčí, tak to znamená, že ty hlasy, které to dnes popírají, zřejmě politicky potřebují," řekl. "Jestli něčím chci být, tak klidně stínovým prezidentem. Já mu do toho budu mluvit," dodal.