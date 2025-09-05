Domácí

Finanční čachry v SPD? Vedení čelí trestnímu oznámení, podal ho bývalý člen hnutí

Bývalý místopředseda jihočeské krajské organizace hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Robert Janda podal trestní oznámení kvůli financování strany. Informoval o tom server Neovlivní.cz, podle kterého se oznámení týká podezření z vyvádění peněz ze stranických účtů.
Vedení SPD dlouhodobě podezření z finančních machinací popírá, předseda SPD Tomio Okamura je podle serveru označuje za pomstu zhrzených politiků.

Bývalý člen SPD Janda serveru Neovlivní.cz potvrdil, že trestní oznámení podal. "Ptali jsme se, jakým způsobem je financovaná kampaň do Jihočeského kraje, kde se peníze přelévaly přes spřátelené agentury a byly vybírané nejdražší varianty, ale nikdy jsme odpověď nedostali," uvedl. Lidem, kteří se odpovědí domáhali, hnutí podle něj ukončilo členství.

"Získané informace nasvědčují tomu, že mohlo dojít a dochází k účelovému vyvádění finančních prostředků hnutí SPD i prostřednictvím společnosti Praha Na vlastní oči s.r.o., jejímž jednatelem je pražský zastupitel za SPD, pan Vítězslav Novák, a to za plnění, která dříve zajišťovalo hnutí SPD samo," stojí podle Neovlivní.cz v trestním oznámení. Novák na dotazy serveru zatím uvedl, že se k situaci vyjádří až po víkendové cestě do zahraničí.

SPD si podle trestního oznámení původně zajišťovala mediální produkci, marketing a PR vlastními kapacitami, ale poté ji začala svěřovat výhradně firmě Na vlastní oči s.r.o. "Cenová hladina a struktura faktur vykazuje znaky nadhodnocení oproti obvyklým tržním podmínkám. Vzhledem k personálním vazbám existuje podezření na střet zájmů a na to, že část finančních prostředků je nelegitimně vracena do okruhu vedení SPD," cituje server.

SPD v posledních sněmovních volbách získala 20 mandátů za 9,56 procenta hlasů. Letos v říjnu se budou o hlasy na kandidátkách SPD ucházet také zástupci Svobodných, Trikolory a PRO. V posledních průzkumech má SPD podporu zhruba 12 procent respondentů.

 
